Elio nella giuria di Italia’s Got Talent

Italia’s Got Talent su Tv8 da gennaio 2022

La grande novità di Italia’s Got Talent 2022 è l’arrivo di Elio nella giuria, insieme ai confermati Federica Pellegrini, Mara Maionchi e Frank Matano. Il talent show prodotto da Fremantle andrà in onda su Tv8 da gennaio 2022 per nove puntate con la conduzione, per la sesta volta, di Lodovica Comello. Da ottobre partiranno le audizioni a Cinecittà e per partecipare ai casting basta collegarsi al sito www.italiasgottalent.it/casting o chiamare il numero 0245508888.

«Sono felicissimo di entrare nella famiglia di Italia’s Got Talent. Non vedo l’ora di sedermi al tavolo dei giudici, il più lontano possibile da Frank Matano, di usare il Golden Buzzer totalmente a caso, di insegnare il dialetto milanese a Federica, di tornare al fianco di Mara Maionchi per rubarle i segreti del mestiere e tutti i soldi. Sarò apparentemente amichevole, ma in realtà sono qui per stracciare i miei avversari perché per me nella vita contano solo il danaro e la vittoria», ha dichiarato Elio.

(Nella foto la giuria di Italia’s Got Talent 2022)