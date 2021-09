Ascolti Tv analisi 21 settembre 2021: magica è Morgane, floppano gli Harry Potter di Rai2, che dopo risale con Diaco. Bianca incoronata pari a Floris e Guzzanti. Atalanta ok su Sky

Il programma più visto della giornata è stato il Tg1 a 4,964 milioni e 24,5%. I Soliti Ignoti a 4,5 milioni e 19,84%. Pari tra Reazione a catena e il primo episodio di Morgane entra a 4,250 milioni

Calcio protagonista anche martedì 21 settembre, con il turno infrasettimanale della Serie A in primo piano sulle pay tv. Considerate smart tv, dt e timvision box, Auditel ha pesato la vittoria dell’Inter contro la Fiorentina a 671mila e 3%. Mentre – trasmessa anche da Sky, la vittoria dell’Atalanta sul Sassuolo ha conseguito sulla pay del sat 312mila spettatori e l’1,4%, e pesata da Auditel su Dazn, 88mila spettatori.

Sulle generaliste, da registrare il ritorno di Mauro Corona su Rai3, ad avviare #Cartabianca con Bianca Berlinguer, alle prese con Sabina Guzzanti nei panni di Giorgia Meloni, chiamata a lanciare DiMartedì, dopo che il vero segretario di Fratelli d’Italia era stato l’ospite d’apertura di Stasera Italia in access da Barbara Palombelli. Silvan in persona, invece, ha ‘promosso’ il nuovo format di Rai2 che mette alla prova dodici aspiranti maghetti. Ma andiamo più nel dettaglio a delineare il contesto della prima serata generalista.

Ascolti tv prima serata

Sette giorni prima era rivelata un vero fenomeno Morgane, la serie francese di Rai1. La storia con Audrey Fleurot nei panni della detective atipica, aveva conseguito ben 4,172 milioni e il 20,6% di share nella media dei due episodi, finendo appena dietro Malmoe-Juve su Canale5. Ieri l’idea geniale di Stefano Coletta ha conseguito ben 3,954 milioni di spettatori e il 19,7% di share confermandosi come la prima grande sorpresa di questo autunno tv. Mentre su Canale 5 il film fresco e pieno di giovani talenti raiofili, ex Compagnia del cigno, Sotto il sole di Riccione, si è fermato a 2 milioni e 10,5% di share. Sembrava la serata ideale, quindi, per favorire un buon esordio del nuovo format di Rai2, è invece è stata una catastrofe. Il reality-talent per apprendisti illusionisti, Voglio essere un mago è arrivato a 691mila spettatori e 3,9% di share finendo in coda alla graduatoria.

Il prodotto della seconda rete ha corso lontano dai quattro programmi d’informazione a confronto.

In pratica su La7 DiMartedì schierando tra gli ospiti Sabina Guzzanti nei panni di Giorgia Meloni, e poi – tra le varie presenze – Romano Prodi, Massimo Giannini, Alessandro Sallusti, Antonella Viola, Amalia Ercoli Finzi, Pierpaolo Sileri, Stefania Salmaso, Marianna Aprile, Filippo Rossi, Marco Damilano, Stefano Feltri, Francesca Donato, Michela Marzano, Alfonso Celotto, Paolo Galdieri, Barbara Gallavotti, Marcello Ticca, Fiorenza Sarzanini, Nando Pagnoncelli, Carlo Cottarelli, Oscar Farinetti, Elsa Fornero, Nicola Fratoianni, Claudio Brachino, Raffaello Lupi, ha riscosso 1,011 milioni di spettatori ed il 5,5% (843mila spettatori e il 4,5% di share sette giorni prima). Su Rai3 #Cartabianca, con Mauro Corona redivivo in apertura, oltre che Massimo Galli, Andrea Crisanti, Beatrice Lorenzin, Giovanni Donzelli, Francesca Re David, Federico Rampini, Luca Telese, Valentina Petrini, Valerio Rossi Albertini, Elisa Isoardi, Fabio Picchi, Mario Tozzi, ha portato a casa 997mila spettatori ed il 5,5% (715mila spettatori con il 3,9% di share sette giorni prima), pareggiando con il principale rivale.

Su Rete4, Fuori dal Coro, senza politici ospiti, con i soliti focus originali su vaccini, cure casalinghe, ladri di case, e nel ristretto bouquet di presenze Rita Dalla Chiesa e Maria Teresa Ruta, ha avuto 809 mila spettatori ed il 5,3% (821mila spettatori con il 5,3% sette giorni prima), correndo sotto il livello di La7 e Rai3, e perdendo per ascolti anche con la rianimata trasmissione di Italia1. Con la terza puntata di Buoni o cattivi, infatti, Veronica Gentili con tante inchieste e intervistando Clementino, è risalita a 813mila spettatori ed il 4,3%.

In tema talk d’informazione, è stata interessante anche la partita dell’access, che ha anche lei scontato la presenza del calcio. Su La7 Otto e mezzo con Mariolina Sattanino, Gianrico Carofiglio, Tomaso Montanari ospiti di Lilli Gruber, ha riscosso 1,437 milioni e 6,3% di share. Su Rete4 Stasera Italia con Giorgia Meloni, Giampiero Mughini, Daniele Capezzone e Paola Tommasi da Barbara Palombelli, ha ottenuto 972mila e 4,4% nella prima parte e 1 milione di spettatori e il 4,4% di share nella seconda. Infine su Rai2 i venti minuti di Tg2 Post, con Manuela Moreno alla conduzione e Francesco Lollobrigida, Giuseppe Di Taranto e Irene Tinagli come ospiti, ha avuto solo 747mila spettatori e il 3,3% di share.

Ascolti tv day time

In access. Su Rai1 I Soliti Ignoti 4,5 milioni di spettatori con il 19,8%. Su Canale 5 Paperissima Sprint in versione corta 3,159 milioni di spettatori con uno share del 13,9%. Su Italia1 NCIS ha registrato 1,140 milioni di spettatori con il 5,1%. Su Rai3 Via dei matti a 767mila e 3,6%, Un Posto al Sole 1,466 milioni di spettatori e 6,7%. In preserale. Su Rai1 Reazione a Catena – L’Intesa Vincente ha ottenuto 2,628 milioni di spettatori e 21,6% mentre Reazione a Catena ha raccolto 4,256 milioni di spettatori e 25,9%. Su Canale 5 Caduta Libera – Inizia la Sfida 1,448 milioni di spettatori e 12,6% mentre Caduta Libera ha avuto 2,460 milioni di spettatori e 15,7%. Su Rai3 TGR 2,6 milioni di spettatori con 14,8%.

Al mattino, Uno Mattina 14,9% e 17,3%, Storie italiane 15,4% e 14,3%. Su Canale5 Mattino Cinque 18,4% e 18,5%. Su Rai2 Radio2 Social Club 3,6%. Su Rai3 Agorà 6,4%, 6,9% e 6% di share. A seguire Elisir 6,6%. Su La7 Omnibus 3,2%. Coffee Break Estate 2,9%. A mezzogiorno. Su Rai1 E’ sempre Mezzogiorno con Antonella Clerici 15,1%. Su Canale 5 Forum 17,7%. Su Rai2 I Fatti Vostri 7,1% nella prima parte e 7,3% nella seconda parte. Su Italia 1 Sport Mediaset 7,3%. Su La7 L’Aria che Tira 4,1% nella prima parte e 3,2% nella seconda parte.

Al pomeriggio. Su Rai1 Oggi è un altro giorno 13,3%. La nuova stagione de Il Paradiso delle Signore 17,9%, Vita in diretta 15,8% e 16,7%. Su Canale5 Beautiful 16,2%, Una Vita 17,8% di share, Uomini e donne 22% e 20,9% di share, Love is in the air 17,1%, Amici 21,1%, Gf Vip 20,7%, Pomeriggio Cinque 13,1% e 12,7%. Su Rai2 Ore 14 al 3,8%, Detto fatto 4%. Su Rai3 Aspettando Geo arriva a 5,8% e Geo a 9,5%. Su Rete4 Lo Sportello di Forum 5,3%. Su La7 Tagadà 1,6%, Tagadoc 1,2%. In seconda serata. Su Rai1 Porta a Porta 9,4% di share. Su Canale 5 X-Style 5,85%. Su Rai2 Ti Sento 4,2%, che va ben oltre la media di rete in quella fascia. Su Rai3 Linea Notte 5,6%. Su Italia1 L’Immortale 5,6% di share.

Tra le prestazioni delle native digitali free in prima serata da registrare: vince Rai4 con l’uomo ragno

Su Rai4 Parker a 638mila spettatori con il 3,14%. Su Real Time Primo Appuntamento ha ottenuto 467mila spettatori con il 2,1%. Su Iris L’assedio di fuoco registra 406mila spettatori con l’1,9%. Sul Nove Riddick 375mila spettatori con il 2%. Su Tv8 The Undoing – Le Verità non Dette 342mila spettatori con l’1,9%. Sul 20 From Paris with love 279mila spettatori con l’1,3%. Su TopCrime The Mentalist a 211mila e 1%. Su Rai Premium Un amore stellato, 205mila spettatori con l’1%. Su La5 la replica di Grande Fratello Vip 191mila spettatori e l’1,2%. Su Rai Movie Santa Maradona ha ottenuto 177mila spettatori con lo 0,8%.

Emanuele Bruno

(Nella foto Bianca Beringuer e Mauro Corona)