Ascolti tv analisi 16 giugno: Serata tutta Azzurra e un poco nera con Sciarelli e Piera Maggio. I numeri del calcio? Ieri Over65 sotto media, trainano i giovani

Italia-Svizzera fa 13,346 milioni su Rai1 e 1,9 milioni su Sky. Numeri da paura, ma ancora sotto certi risultati storici della nostra Nazionale sia in chiaro che a pagamento. Resiste solo Chi l’ha visto? che schiera Piera Maggio dopo che la ex pm Angioni ha detto che Denise Pipitone è viva e ha famiglia. Canale 5 sparisce: 6%

Ascolti Tv, va forte anche Paola Ferrari, lanciata dai social e trainata dalla partita

Viva la Nazionale allenata da Roberto Mancini che fa vedere bel calcio e riporta in tv audience oceaniche. E fresche. Mercoledì 16 giugno, su Rai1 Italia-Svizzera, vinta tre a zero (doppietta di Manuel Locatelli ed un gol su tiro da fuori area di Ciro Immobile) ha riscosso 13,346 milioni di spettatori e il 51,9% di share. Lo stesso incontro su Sky ha avuto 1,785 milioni e 7,1% di share e al netto dell’intervallo, 1,9 milioni ed il 7,5%. Il bilancio è molto migliore di quello, già notevole, ottenuto dalla prima partita, quando Italia-Turchia aveva conquistato 12,7 milioni di spettatori ed il 50,7% su Rai1 e su Sky il match ha avuto 1,553 milioni ed il 6,2%.

Ma, come nel caso della prima partita, anche per la seconda, il confronto coi risultati ‘omogenei’ di Euro 2016 non è del tutto favorevole. Italia-Svizzera batte Italia-Svezia (che si era giocata alle 15.00, secondo incontro del torneo) per ascolti e non per share. Ma già perde con Italia-Eire (terzo incontro del 2016, in onda alle 21.00) che aveva avuto 14,2 milioni di spettatori ed il 51,36% su Rai1, 2,5 milioni e l’8,82% su Sky e 900 mila spettatori ed il 3,3% su Rai4, per un totale di quasi 17,6 milioni ed il 63,44%.

In pratica appaiono in flessione sia gli ascoltatori complessivi su Rai (di quasi due milioni), mentre oltre mezzo milione se lo lascia alle spalle la pay, che pure nel 2016 aveva più o meno lo stesso numero di abbonati di adesso. Il confronto con Euro 2012, quando c’era solo la Rai on air, dice inoltre che alla prima partita serale, sempre Italia-Eire, l’ammiraglia pubblica aveva ottenuto 17,5 milioni di spettatori ed il 59,73% di share, dando bene l’idea di quanto valesse ai tempi la penetrazione del mezzo, ma anche di quanto fosse più ampia la platea della Nazionale immediatamente pronta a seguire le partite, senza il traino di grandi successi e grandi speranze.

Ma il potenziale c’è, ed è giovane: i dati di Studio Frasi

Il potenziale degli Azzurri – pare di capire – rimane sempre gigantesco e senza confronti con quasi nient’altro sulla piazza. Ma tra pandemia alle spalle e voglia di uscire, nuove generazioni meno calciofile che avanzano (che probabilmente però entreranno in gioco tra poco, mobilitate dai social e dalla dimensione sempre più condivisa che il torneo magari avrà), è il calcio che pare avere perso una parte del proprio zoccolo duro e maturo di fedelissimi. I dati di Studio Frasi sulla partita di ieri, dicono da questo punto di vista una cosa un po’ inattesa. Il target più sotto media (51,9%) ieri, infatti, paradossalmente sono stati gli over 65 (49,36%), che rappresentano però un bacino potentissimo per la tv e ieri hanno contribuito al risultato complessivo in maniera nettamente predominante, comunque, con 4,361 milioni di spettatori.

Ieri comunque, la concorrenza al calcio era ovviamente ridotta ai minimi termini. Su Rai 3 Chi l’ha visto?, con Federica Sciarelli che ha ospitato Piera Maggio dopo che a Storie Italiane la ex pm Angioni aveva detto che Denise era viva e aveva famiglia, ha ottenuto 2,031 milioni di spettatori ed il 9,3%, in calo secco rispetto a sette giorni prima (2,867 milioni di spettatori e 14,7% dopo la presentazione a 2,348 milioni) ma comunque in grado di conseguire una buona prestazione. Male hanno fatto invece Canale 5 (Grand Hotel-Intrighi e passioni a 1,275 milioni e 6%, Italia1 (Il cosmo sul comò a 741mila spettatori e 3,1%), Rete4 (Zona Bianca a 638mila spettatori ed il 3,3%), Rai2 (con il film giallo in prima tv, Pretty Little Stalker, a 573mila spettatori e il 2,3%), La7 (Tut – Il destino di una faraone a 235mila e 1,5%) che hanno tutte puntato a limitare i danni.

Le altre partite di giornata. Bene Clerici e Daniele, nonché Matano e Ferrari

In access. Su Canale 5 Paperissima Estate 1,837 milioni di spettatori con uno share dell’8%. Su Italia1 CSI 688mila spettatori con il 3%. Su Rai3 Nuovi eroi è stato visto da 963mila spettatori e il 4,8% e Un Posto al Sole a 1,5 milioni di spettatori e 6,5%. Su La7 Otto e Mezzo ha radunato 1,060 milioni di spettatori e 4,6%. Su Rete4 Stasera Italia ha avuto 856mila e 4,1% nella prima parte e 665mila spettatori e 2,7% nella seconda parte. Su Rai2 TG2 Post ha ottenuto 704mila spettatori con il 2,8%. Nel preserale su Rai1 Reazione a catena 2,521 milioni e 21,8% e 3,629 milioni e 24,5%. Su Canale 5 la replica di Caduta Libera 1,2 milioni di spettatori con 11,1% di share e 1,9 milioni di spettatori con il 13,5% di share. Su Rai3 TGR 2,2 milioni di spettatori con il 14,1%.

Al mattino. Su Rai1 Uno Mattina – Prima Pagina 13,7% di share e Uno Mattina 17%; Storie Italiane 19,1% e 19,8%. Su Canale5 Mattino Cinque fa 17,2% nella prima parte, 15,6% nella seconda e nella terza finale 12,5%. Su Rai 2 Radio 2 Social Club al 4,3%. Su Rai3 Agorà 7,7% di share. Elisir Estate 4,9%. Su La7 Omnibus 3,6%. A seguire Coffee Break 3,3%. A mezzodì. Su Rai1 E’ sempre mezzogiorno 17,5%. Su Canale 5 la replica di Forum 14%. Su Rete4 Il Segreto 1,7% di share, La signora in giallo 4,6%. Su La7 L’Aria che Tira 4,8% e 3,3%. Al pomeriggio. Su Rai1 Oggi è un altro giorno 14,1%; Il Paradiso delle Signore 12,5% in replica, Vita in diretta 21,9%. Su Canale5 Beautiful 17,8%, Una Vita 17,1%, Mr Wrong 16%, Love is in the air 16,6%, Grand Hotel 8,6%. Su Italia1 I Simpson 4,7%, 5,5%. Su Rai3 Geo Magazine 6,8%. Su Rete4 Lo Sportello di Forum 5,9%. Su La7 Tagadà 3,2%. In seconda serata. Su Rai1 Notti Europee 18,2%. Su Canale 5 Tg5 Notte 5,4%. Su Rai2 Anni20 Estate 1,9%. Su Rai 3 il Tg3 Linea Notte 8,3%. Su Italia1 La solita commedia 4,1%, su Rete4 Confessione reporter a 4,2%. Alle 20.00. Tg1 a 4,876 milioni e 26,8%; Tg5 a 3,041 milioni e 16,6%; e TgLa7 a 1,034 milioni e 5,6%.

Emanuele Bruno

(Nella foto un momento di Chi l’ha visto?)