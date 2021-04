Fuori la Tv da viale Asiago! E riaprite subito!

Dal mondo dello spettacolo un appello alla Rai

Avvenire, pagina 22, di Massimo Iondini.

Aria di riapertura e di ripartenza, tra rassicurazioni e preoccupati appelli. La pandemia ha azzerato lo spettacolo dal vivo, ma da ieri refoli di rinnovate speranze e di ottimismo tirano anche dalle parti di viale Mazzini. Domenica proprio sulle colonne di Avvenire il neodirettore di Radio 3 Andrea Montanari ha annunciato, oltre alla ripresa sulla sua rete dei concerti in diretta (ieri sera il primo, con Daniele Gatti sul podio del Maggio musicale fiorentino), il prossimo atteso ritorno degli eventi live dalla storica Sala A di via Asiago. E ieri, a testimoniare la ferma volontà di rinascita della musica e della cultura, moltissimi artisti tra musicisti, attori, registi, critici e studiosi hanno chiesto con una petizione al presidente della Rai Marcello Foa, all’amministratore delegato Fabrizio Salini e al Cda proprio la riapertura allo spettacolo dal vivo delle sale A e B di via Asiago.

Tra i tantissimi primi firmatari figurano: Salvatore Accardo, Massimo Bray, Michele Campanella, Luciano Canfora, Riccardo Chailly, Silvia Colasanti, Matteo D’Amico, Elio De Capitani, Angelo Foletto, Paolo Fresu, Fabrizio Gifuni, Andrea Lucchesini, Dacia Maraini, Mario Martone, Marcello Panni, Nicola Piovani, Giovanni Sollima, FabioVacchi, Pamela Villoresi e varie formazioni musicali e teatrali.

La tv negli studi radio

La petizione è stata lanciata su Change.org e le firme sono in costante aumento per protestare perché da tempo, «per decisione della stessa Rai le storiche Sala A e Sala B di via Asiago, amate per decenni da generazioni di artisti e di ascoltatori, sono state chiuse al pubblico e trasformate in studi televisivi destinati ai più diversi impieghi. Lo stesso destino subito – si legge nel documento – dall’Auditorium del Foro Italico e dall’Auditorio M della sede di Corso Sempione a Milano».

(Nella foto la sede di Radio Rai in via Asiago a Roma)