Ascolti tv 25 novembre 2020: il talent show di Canale5 batte il film di Rai1. Poi Chi l’ha visto?

All Together Now 14,94%, Nome di donna 11,80% e Chi l’ha visto? 8,60%

Senza calcio e senza fiction blockbuster Canale5 riesce a conquistare la vetta della classifica degli ascolti tv delle reti generaliste di ieri sera, mercoledì 25 novembre 2020, registrando con il talent show All Together Now il 14,94% di share media e 3,150 milioni di telespettatori. Settimana scorsa lo show con Michelle Hunziker e J-Ax aveva raccolto il 14,43% e 3,072 milioni.

Dietro si è piazzato il film Nome di donna su Rai1 nella Giornata internazionale contro la violenza delle donne con l’11,80% e 2,778 milioni d’italiani collegati.

Terza piazza, come ogni mercoledì, per Chi l’ha visto? su Rai3 con l’8,60% e 1,962 milioni di contatti. Sette giorni fa il programma di Federica Sciarelli aveva portato a casa il 9,86% e 2,213 milioni.

Ascolti tv delle altre reti

Sotto il podio si piazza il film Hercules su Italia1 con il 6,20% e 1,599 milioni di spettatori, poi la fiction L’alligatore su Rai2 con il 4,44% e 1,038 milioni e Maradona by Kusturica su La7 al 3,38% e 927 mila.

Chiudono il talk show Stasera Italia Speciale su Rete4 al 3,47% e 805 mila, poi X Factor 2020 su Tv8 al 2,3% e 458 mila e Riaccendiamo i fuochi sul Nove all’1% e 264 mila.

Sui canali Sky Sport le partite di Champions League hanno registrato il 5,5% di share media.

Ascolti tv daytime

Nel preserale L’eredità su Rai1 al 23,05%, mentre Caduta libera su Canale5 al 17,95%. Amici di Maria De Filippi su Italia1 al 3% e 636 mila.

Carlo G. Lanzi

(Nella foto All Together Now)