Paolo Del Debbio e il nuovo look: Sto bene, ho solo fatto una dieta

Del Debbio e i 27 chili persi: «Malato? No, vivo più sano»

Corriere della sera, pagina 27, di Candida Morvillo.

Digiti su Google «Del Debbio dimagrito» e vengono fuori diecimila risultati. Titoli come: Del Debbio choc è dimagritissimo; è irriconoscibile; il dimagrimento preoccupa gli spettatori, è malattia?; non è malato, ha un nuovo amore… Da quando dopo l’estate è riapparso su Rete4 alla conduzione di Diritto e Rovescio, si è scatenato un giallo. Lui ne è stupito: «Non me l’aspettavo, ho solo fatto quello che fanno migliaia di italiani: la dieta».

Che dieta?

«Ho mangiato meno, mi sono affidato a un medico e ho perso 27 chili. Poi, di sicuro, la dieta non è partita da una considerazione estetica, ma di salute. A 62 anni, lo stile di vita non andava più bene e mi sono pian piano sistemato. Prima, facevo due cose che amavo: stavo in poltrona a leggere e mangiavo e bevevo con gusto. Ora, mangio poco e mi muovo molto, anche se non è che tiro di boxe contro Tyson. Tutto qui».

Nessuna malattia grave?

«Toccando ferro, non sono mai stato meglio. Mi sento meno affaticato, più sciolto, il cervello è più veloce».

Si è trasformato in tempi record: nell’ultima puntata, il 25 giugno, era un altro.

«Ho cominciato dopo Pasqua, ma i primi chili che perdi non li vedi. Perciò, all’inizio, uno si scoraggia: il primo mese e mezzo è stato una tortura coreana».

Una «tortura» perché?

«Perché devi cambiare la testa. Hai fame, ma il problema non è il cibo, quanto evitare di ritenere il cibo una via di fuga. Magari torni a casa solo e stanco e mangi o bevi troppo. Io ho seguito una dieta di buon senso: ho tolto quello che fa ingrassare e sono andato di verdure, carne, pesce. Con la dieta non esiste il miracolo, esiste solo un clic nel cervello e l’umana voluntas».

Come è scattato il clic?

«Vengo da una famiglia semplice di Lucca. Per noi, il pranzo della domenica era una festa. Mi ricordo i pic nic, i tavolini pieghevoli, la stesa di salumi, sottaceti… Adesso, mi sono reso conto che quella festa, nella mia mente, si era trasformata in un rifugio che era una galera. E quando lo capisci, devi spezzare una spirale che, di fatto, è una dipendenza».

Il nuovo amore c’è?

«Se ci fosse, non lo direi».

Non era così magro neanche nel ’94 quando dirigeva l’ufficio studi di Forza Italia.

«Ero così magro solo al liceo. Dopo, ho sempre seguito diete con l’idea che, poi, avrei ripreso a mangiare. Ora no: non voglio ricominciare».

(Nella foto Paolo Del Debbio)