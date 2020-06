Rivoluzione al vertice di Viacom Italia

La nostra rassegna stampa, con gli estratti degli articoli più interessanti: se ne va Andrea Castellari. Al suo posto Alberto Carrozzo. Ma nulla sarà più come prima. Perché il grande gruppo media Usa sta rivedendo integralmente la sua presenza in Europa.

ViacomCBS, in Italia c’è Carrozzo

ItaliaOggi, pagina 19, di Claudio Plazzotta.

Andrea Castellari lascia la carica di executive vice president e general manager di ViacomCBS Networks Italia, Medio Oriente e Turchia, per seguire nuove sfide professionali. Il nuovo country manager del gruppo ViacomCbs in Italia è Alberto Carrozzo, che occupava l’incarico di vice president finance e strategy di VIMN Italia, Middle East e Turchia, coordinando l’area finanziaria e amministrativa di questi mercati.

Insomma, grandi manovre al network televisivo che edita canali come Paramount network, Mtv, Nickelodeon, Comedy central, Super!. A livello continentale c’è la creazione del nuovo South hub di ViacomCBS Networks International, che comprende Italia, Francia, Iberia, Medio Oriente, Grecia e Turchia, con la nomina di Jaime Ondarza nel ruolo di executive vice president e general manager di Italia, Francia, Iberia, Medio Oriente, Grecia e Turchia (Ondarza riporterà a Raffaele Annecchino, presidente, ViacomCBS Networks Europa, Medio Oriente, Africa e Asia).

Chiusa la concessionaria

Carrozzo, che a sua volta riporterà a Ondarza, avrà il compito di supportarlo nella operazioni locali e per tutto ciò che riguarda il business sul mercato italiano. Un business che è stato rivoluzionato non poco negli ultimi mesi: lo scorso 1° ottobre, infatti, il direttore generale di Viacom advertising e brand solutions, Paolo Romano, aveva lasciato il gruppo per passare a Sky Media come direttore commerciale, senza essere sostituito. Una concessionaria di pubblicità senza vertice aveva insospettito non poco il mercato.

(Nell’immagine il logo ViacomCBS)