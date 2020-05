Ascolti tv 25 maggio digital e pay: Gli Uomini d’oro accende SkyCinemaUno. La clinica del pus e Il Segreto di Iolanda veri fenomeni free

Ascolti tv native digitali free, fenomeni: la telenovela di Tv2000 al 3,6% in preserale; in seconda serata volano gli schiaccia brufoli inglesi di Real Time.

Ascolti Auditel molto concentrati su Rai1 lunedì 25 maggio, con Montalbano in replica che ha avuto più di un quarto della platea disponibile con Un covo di vipere. Tra i fenomeni opzionali da registrare le performance di seconda serata del nuovo format ‘estremo’ di Real Time, ma anche quelle della novela del preserale di Tv2000.

Su Sky Cinema Uno Gli Uomini d’oro, ha conseguito 204mila spettatori cumulando anche on demand e primissime. Su Fox Life Station 19 è arrivato a 123mila spettatori complessivi (97mila e 0,4% di flusso). Su Fox Crime Elementary è arrivato a 138 mila.

Tra le digital free vince Real Time su La5

Tra le native digitali free ieri questi gli ascolti in prima serata. Su Real Time Vite al limite a 475mila e 1,84%. Su La5 Rosamunde Pilcher a 440mila spettatori e 1,7% di share con Per amore e per passione. Sul 20 Dracula Untold ha ottenuto 428mila spettatori e l’1,6%. Su Rai Premium Amarsi come cani e gatti a 389mila spettatori e 1,5%. Su Nove Le mie grosse grasse vacanze greche ha registrato 354mila spettatori e 1,4%. Su Rai Movie I Professionisti a 353mila e 1,4%. Su Iris Shining a 329mila e 1,4%. Su Tv8 Scomparsi – Emanuela Orlandi a 245mila spettatori e 1%. Su Rai4 Marvel’s Runaways a 211mila spettatori con lo 0,8%.

In access: vince Papi

Su Tv8 Guess my age 460mila spettatori con 1,8%. Su Nove Deal with it – Stai al gioco ha raccolto 272mila spettatori con l’1%.

Su Tv2000 Il Segreto di Jolanda 459mila spettatori e 3,6%. Su Tv8 4 Cuochi d’Italia 263mila spettatori e 1,3%. Su Nove Peter Gomez con Sono le Venti 237mila spettatori con l’1%.

Su Tv8 Vite da Copertina a 217mila spettatori con 2,1%.

Su Real Time La Clinica del Pus, nuovo format inglese in linea con quello americano della dottoressa schiaccia brufoli, ha ottenuto 507mila spettatori e il 2,7%.

Emanuele Bruno

(Nella foto un momento di La Clinica del Pus)