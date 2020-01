Ascolti Tv 2 gennaio tutti i dati: Mary Poppins 3,5 milioni (16,2%), All Together Now 2,8 (16,4%), Il ragazzo di campagna e Top Gun 1,4, Vita di Pi 1,3

Su Rai1 ascolti Mary Poppins 3,559 mln e 16,2%. Su Canale5 All together now 2,851 mln e 16,4%. Su Rete4 Il ragazzo di campagna 1,488 mln e 6,3%. Su Italia1 Top Gun 1,443 mln e 6,4%. Su Rai3 Vita di Pi 1,3 mln e 5,5%. Su Rai2 Australia 1,1 mln e 5,2%. Su SkyUno Masterchef9 819mila e 3,5%. Su La7 Il ponte sul fiume Kwai 515mila e 2,5%.

Ascolti tv, dinamiche: il disney cult al comando fino alle 23.35. La finale della Hunziker svetta in nottata. Sorprende Pozzetto, risale Masterchef

Il contesto: sei film di tutti i generi e la finale di All Together Now

Tanto magazzino cinema in onda nella serata televisiva di giovedì due gennaio, con cinque film e con Masterchef su SkyUno (il talent culinario ha ottenuto 819mila spettatori e il 3,5%) alle prese con la finale di All Together Now su Canale5 (ha vinto Sonia Mosca). Lato Viale Mazzini, su Rai1 c’era il magico Mary Poppins, su Rai2 il sentimentale ed epico Australia e sulla terza rete il capolavoro Vita di Pi. Cologno proponeva due cult: Tom Cruise con Top Gun su Italia 1 mentre su Rete4 c’era Renato Pozzetto con Il Ragazzo di campagna. Su La7, infine, andava in onda l’evergreen Il Ponte sul fiume Kwai. Ma ecco come Auditel ha messo in fila le principali reti generaliste (e non) considerati gli ascolti ottenuti.

La graduatoria per ascolti: Mary Poppins precede All Together Now, Il Ragazzo di campagna, Top Gun

Su Rai1 la pellicola Mary Poppins, con Julie Andrews, David Tomlinson, Reginald Owen, Dick Van Dyke, Arthur Malet, ha riscosso 3,559 milioni di spettatori e il 16,2%. In seconda serata Una stella per il ballo a 663mila e 7,4%.

Su Canale 5 per la finale di All Together Now, con Michelle Hunziker alla conduzione, J-Ax ed un muro di esperti e qualche ospite speciale a votare i talenti in gioco, ha ottenuto 2,851 milioni e 16,4% dalle 21.42 fino alle 25.14, con la coda a 932mila e 17,05%. Quindi per Tg5 Notte 483mila e 11,14%.

Su Rete4 per la pellicola Il Ragazzo di Campagna con Renato Pozzetto, 1,488 milioni e 6,3% di share; quindi per Pompieri 2 Missione Eroica, 474mila e 4%.

Su Italia1 per la pellicola cult Top Gun, con Tom Cruise e Kelly McGillis protagonista, 1,443 milioni di spettatori e 6,4% di share. Quindi per Ufficiale e gentiluomo 595mila e 7,16%.

Il film di Rai3 fa meglio di quello di Rai2

Su Rai Tre per il film di Ang Lee, Vita di Pi, con Gérard Depardieu, Irrfan Khan, Tabu, Suraj Sharma, 1,3 milioni di spettatori e 5,53%. Quindi per Tutta Salute Speciale 385mila e 3,29%.

Su Rai2 la pellicola Australia, con Nicole Kidman, Hugh Jackman, Essie Davis, David Wenham, Bryan Brown, David Gulpilil, 1,1 milioni e 5,2%. Per Le Stelle di Capri 172mila e 2%.

Su La7 per il titolo vintage Il ponte sul fiume Kwai, con William Holden, Jack Hawkins, Alec Guinness, Sessue Hayakawa, 515mila spettatori e 2,5%. Per TgLa7 Notte 49mila e 0,63%.

Nel preserale questi i risultati degli ascolti. Insinna stravince

Su Rai 1 per L’Eredità a 3,8 milioni e 21,9% e poi 5,377 milioni ed il 26,3%; su Canale 5 per Conto alla rovescia 2,033 milioni e 12,2% e 3,275 milioni e 16,51%. Su Rai3 il Tg3 delle 19.00 a 2,368 milioni e 12,64%; per il Tgr 2,764 milioni e 13,08%. Su Rete 4 per Tempesta d’amore 923mila e 4,2%.

Alle 20 questi gli ascolti: Tg1 avanti 5 punti

Per il Tg1 5,549 milioni di spettatori ed il 24,19%. Su Canale 5 per il Tg5 4,440 milioni e 19,1% di share. Su La7 TGLa7, 1,093 milioni spettatori e 4,72%.

In access prime time questo il bilancio degli ascolti: Amadeus allunga su Greggio. Gruber rientra col 5,5%

Su Rai1 per I soliti ignoti 5,727 milioni e 22,55% di share. Su Canale 5 per Striscia la Notizia 4,289 milioni e 16,9% di share. Su Rai Due per il Tg2 1,630 milioni e 6,63%, e per Tg2 Post, 1,045milioni e 4,05%; su Rai3 per Non ho l’età 1,489 milioni e 6,12% di share, quindi per Un posto al sole 1,760 milioni e 6,95%. Su Rete 4 per Stasera Italia, con Veronica Gentili alla conduzione e tra gli ospiti Stefano Bonaccini, Michele Ainis, Gabriele Albertini, Mirco e Raoul Casadei, Augusto Minzolini, 1,318 milioni spettatori e 5,4% di share e poi 1,240 milioni e 4,82%. Su La7 per Otto e mezzo, con Agnese Pini, Marco Travaglio, Beppe Severgnini, Alessandro Sallusti ospiti di Lilli Gruber, 1,396 milioni e 5,54%.

(In apertura Mary Poppins ieri su Rai1)