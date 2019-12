Ascolti tv analisi 19 dicembre: Hunziker raggiunge e batte Amadeus, Del Debbio idem con Formigli

Amadeus vince in access ma perde in prime time. I Soliti Ignoti fa un picco da 5,5 milioni che Striscia pareggia allungandosi. In prima serata parte in testa Sanremo Giovani con il giovane Gassmann. Ma poi il programma di Rai1 è troppo lento e viene superato da All Together Now. Tra i talk inizia in vantaggio Corrado Formigli schierando la sardina Mattia Santori ma poi…

Ascolti tv: Amadeus non fa filotto

Michelle Hunziker ha vinto di poco ma chiaramente sul format sanremese di Rai1, e non era scontato, visto il grande coinvolgimento di ospiti dello show dell’ammiraglia pubblica. Giovedì 19 dicembre la terza puntata di All Together Now si è praticamente ripetuta a quota 2,582 milioni di spettatori e il 14,7% (in crescita di sei decimali). Su Rai1 invece Sanremo Giovani (in supporto ad Amadeus una giuria tecnica composta da Pippo Baudo, Carlo Conti, Antonella Clerici, Piero Chiambretti e Gigi D’Alessio) si è fermato a 2,332 milioni di spettatori e il 13%.

Nella parte di mezzo della graduatoria, correndo però alla stessa velocità dei talk, si sono collocati i tre film in griglia. Su Rai2 Principe azzurro cercasi con 1,4 milioni di spettatori e il 6,5% di share, ha battuto la The Divergent saga (Insurgent a 1,2 milioni e il 5,6%) e la pellicola di Rai3 (La ragazza del treno a 1,061 milioni di spettatori e il 4,8% di share).

Un certo equilibrio e qualche cambiamento di trend nel corso della serata, man mano che finivano i programmi sulle altre reti, ha contraddistinto la sfida dei talk di La7 e Rete4. Interessante somiglianza, entrambi i programmi hanno aperto parlando di un’iniziativa benefica adottata e fatta propria. Con Piazzapulita impegnato per rinforzare il reparto pediatria oncologica dell’ospedale di Taranto e Dritto e Rovescio che vuole aiutare la famiglia di Marzia, in chemioterapia e con un bambino autistico.

Dritto e Rovescio ha sfruttato ancora a fondo il gioco dei contrasti e ha schierato Gianluigi Paragone, Davide Faraone, Daniela Santanché, Don Albino Bizzotto, Daniela Martani, Giuseppe Cruciani, Vauro Senesi, Mario Adinolfi. Del Debbio ha parlato del simbolo del presepe sotto attacco, e nella parte finale ha proposto e messo in scena il confronto tra vegani ed onnivori. Così allestita la trasmissione ha avuto 1,115 milioni di spettatori e il 6,5%.

A Piazzapulita invece Formigli ha intervistato la sardina Mattia Santori e poi ha avuto al tavolo il ministro dell’economia Roberto Gualtieri, Carlo Cottarelli, Michele Emiliano, avendo in supporto tra gli altri Luciano Fontana, Antonio Padellaro, Ernesto Galli Della Loggia, Paola Tommasi, Federico Fubini. La trasmissione parlando di Taranto, cattiva gestione del reddito di cittadinanza e altri temi ancora ha avuto 1,030 milioni di spettatori con il 5,92% di share.

Ascolti tv: Amadeus batte Greggio ma soffre Hunziker, cala dopo la vittoria di Leo Gassmann



Il grafico che raduna le curve delle principali emittenti generaliste mostra come in access Amadeus in versione I Soliti Ignoti faccia un picco da 5,5 milioni alle 21.27. Subito dopo Striscia la Notizia, allungandosi e correndo per qualche minuto senza concorrenza diretta, ha raggiunto 5,5 milioni alle 21.30. In prima serata è comunque partita in testa Rai1, con Sanremo Giovani leader a 3,5 milioni alle 21.50 con il giovane Leo Gassmann in pista a conquistarsi l’Ariston. Ma poi il programma di Rai1 è andato avanti con un ritmo troppo lento ed è stato raggiunto e superato da All Together Now, che ha ceduto lo scettro solo durante i break, vincendo chiaramente il confronto con l’altro show musicale nel periodo in sovrapposizione. Tra i film, invece, è prevalso sempre più chiaramente quello di Rai2, crescendo molto col finale.

Tra i talk il confronto è iniziato con in vantaggio Corrado Formigli, avanti quando ha ospitato la sardina Mattia Santori e anche con Roberto Gualtieri a confronto con Gianluigi Paragone, ospite del programma di Rete4. Del Debbio è passato al comando dopo le 22.40, staccando il rivale parlando del presepio sotto attacco e con la messa in scena del cenone vegano che coinvolgeva, tra gli altri, Daniela Martani e Giuseppe Cruciani.

Emanuele Bruno

(Nella foto un momento di Piazzapulita)