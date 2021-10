Ascolti tv analisi 21 ottobre 2021: Bocci travolge Hobbs&Shaw. Il Napoli vince 3 a 0 e Del Debbio fa 1 a 3 con Formigli. X Factor soffre il fuoco amico

Ascolti talk: la terza inchiesta di Cancellato e Fanpage su La7 non basta a far rivincere Piazzapulita

Una crescita benaugurante in vista del capitolo finale della storia. La settimana scorsa la fiction con Marco Bocci aveva toccato il 20% di share sfiorando quota 4 milioni. In un giovedì – quello di ieri, 21 ottobre – teoricamente più difficile di quello precedente, la penultima puntata di Fino all’ultimo battito ha fatto ancora meglio, salendo a quota 4,177 milioni di spettatori e 20,6%, che sono un bilancio decisamente buono di questi tempi, contraddistinti da un calo progressivo delle performance delle fiction di produzione di Viale Mazzini. Il successo dell’ammiraglia pubblica, come spesso accade, è coinciso con un passo falso di Canale5, che con la prima tv di Fast & Furious – Hobbs e Shaw, con la coppia action Usa formata da Dwayne Johnson e Jason Statham in azione, si è fermata a 1,9 milioni ed il 10,8%, largamente sotto le attese.

Sul terzo gradino del podio si è collocata l’Europa League, ieri trasmessa in chiaro e a pagamento, su Tv8, ma anche su Sky e Dazn. Napoli-Legia Varsavia, vinta dagli azzurri di Luciano Spalletti per tre a zero ha avuto 1,152 milioni di spettatori ed il 5% su Tv8, correndo alla stessa velocità – sostanzialmente – della sfida tesissima tra i talk politici.

Si veniva, infatti, da un inusuale parziale di tre a zero a favore di Corrado Formigli. Che nelle ultime tre settimane, schierando le inchieste di Fanpage sull’ondata neofascista montante e infiltrante aveva battuto Paolo Del Debbio. Anche ieri Piazzapulita ha usato un lavoro della testata guidata da Francesco Cancellato (dedicata alle infiltrazioni della estrema destra nei movimenti no vax e no green pass). Stavolta la trasmissione di Rete4 ha fatto meglio di quella de La7, sia pure di poco. Nel periodo in cui i due programmi sono andati in onda contemporaneamente, infatti, Dritto e rovescio ha avuto 1,058 milioni di spettatori ed il 6,37%, mentre Piazzapulita ha conseguito 1,023 milioni di spettatori ed il 6,16%. Formigli però si può consolare per la vittoria sul target 15-64: 4,96% a 4,57%, con il programma di Del Debbio che ha un’audience un po’ più anziana di quello de La7. Ma vediamo che formazioni le due trasmissioni hanno schierato in campo.

Su Rete4 Dritto e Rovescio ha ospitato tra gli altri Licia Ronzulli, Daniela Santanché, Giulio Granato, Giuseppe Cruciani, Alessandro Cecchi Paone, Enrico Montesano, Emanuele Fiano, Rita Dalla Chiesa, Carlo Taormina, Karina Mohual, Maurizio Belpietro. Così confezionato il talk ha avuto 1,058 milioni di spettatori con il 6,4% di share. Su La7 Piazzapulita ha puntato su Bernard-Henri Lévy, Franco Cardini, Mario Calabresi, Guido Crosetto, Annalisa Cuzzocrea, Francesco Cancellato, Federico Rampini, Stefano Zurlo, Laura Boldrini e Gianluigi Paragone. Così conformato il talk ha totalizzato 1,013 milioni di spettatori ed il 6,1%.

Sono arrivate sotto quota un milione tutte le altre principali proposte: su Italia1 Chiedimi se sono felice, con Aldo, Giovanni e Giacomo, a 914mila spettatori ed il 4,2%; su Rai3 l’ultima puntata di Lui è peggio di me, con Marco Giallini e Giorgio Panariello, a 852mila spettatori con il 4% di share. Sotto tutti gli altri ha corso ha corso su Rai2 il docufilm Marta – Il delitto della Sapienza, a 589mila spettatori e il 2,7%.

Ascolti tv canzoni e calcio. Lazio batte Roma nel preserale

Con la concorrenza interna dell’Europa League e della Conference League, sono calate su SkyUno le prestazioni di X-Factor, che con gli Home Visit ha avuto 622mila spettatori complessivi e il 2,4% di share. Napoli-Legia Varsavia su Sky ha avuto ulteriori 415mila spettatori con l’1,8% di share. Mentre Lazio-Marsiglia alle 18.45, ha conseguito 199mila spettatori e l’1,1%. La debacle della Roma in Norvegia in Conference League (6 a 1 per il Bodo contro i giallorossi) ha riscosso 161mila spettatori e lo 0,9%. Il risultato complessivo delle partite delle due coppe ha avuto alle 18.45 su Sky 463mila spettatori ed il 2,5% e alle 21.00 ha conseguito 521mila spettatori con il 2,2%.

Ascolti tv day time

In access. Su Rai1 Soliti Ignoti – Il Ritorno 4,863 milioni di spettatori con il 20,1%. Su Canale 5 Striscia la Notizia 3,678 milioni di spettatori con uno share del 15,2%. Su Rai2 TG2 Post 847mila spettatori con il 3,5%. Su Italia1 NCIS 1,152 milioni di spettatori con il 4,8%. Su Rai3 Che Succ3de? 1,323 milioni di spettatori e 5,8%. Un Posto al Sole 1,693 milioni di spettatori (7%). Su Rete4 Stasera Italia 1,039 milioni e 4,5% nella prima parte e 838mila e 3,4% nella seconda parte. Su La7 Otto e Mezzo 1,658 milioni di spettatori e 6,9%. In preserale. Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei 7 ha ottenuto 3,038 milioni di spettatori e 20,1% mentre L’Eredità 4,3 milioni di spettatori e 23%. Su Canale5 Caduta Libera – Inizia la Sfida a 2,419 milioni di spettatori e 16,8% mentre Caduta Libera fa 3,464 milioni e 19,1%. Su Rai3 TGR 2,672 milioni di spettatori con il 13,7%.

Al mattino. Su Rai1 Uno Mattina 11,7% e 17,6%. La prima parte di Storie Italiane 17,2%, la seconda parte 14,7%. Su Canale5 per Mattino Cinque 17,8% nella prima parte e 16,7% nella seconda parte. Su Rai 2 Radio 2 Social Club 5,5%. Su Rai3 Agorà 7,7% di share dopo la presentazione a 7,6%, Agorà Extra 6,8%. Su La7 Omnibus 3,5%. A seguire Coffee Break 3,8%. A mezzodì. Su Rai1 E’ Sempre Mezzogiorno 15,4%. Su Canale 5 Forum 19,1%. Su Rai2 I Fatti Vostri 6,9% nella prima parte e 7,7% nella seconda parte. Su Italia 1 Sport Mediaset 6,6%. Su Rai3 Elisir 5,2% e 7,3%. Su La7 L’Aria che Tira 5,2% e 4,1%.

Al pomeriggio. Su Rai1 Oggi è Un Altro Giorno 13%, Il Paradiso delle Signore 17,9%. Vita in Diretta ha raccolto 16,7% nella presentazione e poi 18%. Su Canale5 Beautiful 17,8%. Una Vita 18,5% di share. Uomini e Donne 22,7% col finale al 19,6%. Amici 17,6%. La breve finestra di Grande Fratello Vip 17,9%. Love is in the Air 16,1% di share. Pomeriggio Cinque 14,1% e 15,2%. Su Rai2 Ore 14 4,9%, Detto Fatto 4,4%, Voglio essere un mago 2,2%. Su Rai3 Aspettando Geo 6,3%, Geo 10,8%. Su Rete4 Lo Sportello di Forum 5,9%. Su La7 Tagadà 3,2%. Tagadoc 1,5%. In seconda serata. Su Rai1 Porta a Porta 10,2% di share. Su Canale 5 Tg5 Notte 7,9%. Su Rai2 Anni Venti 2%. Su Rai 3 il Tg3 Linea Notte 2,8%. Su Italia1 La leggenda di Al, John e Jack 5,3%. Su Rete 4 Pensa in grande 4,5% di share.

Ascolti tv native digitali free in prima serata

Su Tv8 Napoli-Legia in replica ha avuto 1,152 milioni di spettatori con il 5%. Sul Nove Il contadino cerca moglie ha raccolto 459mila spettatori con 2%. Su La5 Che Pasticcio, Bridget Jones 347mila spettatori con l’1,6%. Sul 20 Dante’s Peak ha riscosso 341mila spettatori con 1,54%. Su Iris Arma Letale 3 a 332mila spettatori con l’1,5%. Su RaiMovie Gioco a due 297mila e 1,32%. Su Rai Premium Rex ha totalizzato 271mila spettatori e l’1,2%. Su Rai4 Criminal 259mila spettatori con l’1,2%. Su Real Time Vite al Limite ha raccolto 259mila spettatori con l’1,14%. Cine34 Borotalco 237mila e 1,1%. Su TopCrime The Closer a 228mila e 0,95%.

Emanuele Bruno

(Nella foto Piazzapulita)