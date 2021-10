Ascolti tv 21 ottobre 2021: Rai1 doppia Canale5, poi il Napoli di Coppa su Tv8

Ascolti tv: la fiction Fino all’ultimo battito stravince

Non c’è gara tra le reti ammiraglie generaliste, con Rai1 che stravince gli ascolti tv con Fino all’ultimo battito, registrando il 20,6% di share media e 4,177 milioni di telespettatori, così suddivisi: primo espisodio 19,10% e 4,335 milioni, secondo episodio 22,75% e 3,984 milioni. Settimana scorsa la fiction con Violante Placido aveva raccolto il 20% e 3,955 milioni.

Seconda posizione per il film Fast&Furious – Hobbs&Shaw su Canale5 con il 10,83% e 1,916 milioni di contatti. Sette giorni fa la stessa rete aveva portato a casa il 12,72% e 2,057 milioni con il talent show Star in the Star. Chiude il podio la partita di Europa League tra Napoli e Legia Varsavaia, vinta per 3 a 0 dai partenopei, su Tv8 al 5% e 1,152 milioni di tifosi collegati.

Ascolti tv altre reti

La classifica degli ascolti tv delle reti generaliste di ieri sera prosegue con il talk show Diritto e rovescio su Rete4 con il 6,37% e 1,058 milioni di spettatori, poi Piazzapulita su La7 al 6,07% e 1,013 milioni e il film Chiedimi se sono felice su Italia1 al 4,21% e 914 mila. Si chiude con lo show Lui è peggio di me su Rai3 al 4% e 852 mila contatti, poi Marta – Il delitto della Sapienza su Rai2 al 2,72% e 589 mila e Il contadino cerca moglie su Nove al 2% e 459 mila. Gli Home Visit di X Factor su SkyUno ha registrato il 2,4% di share media, in calo rispetto alla stessa puntata del 2020: 2,8%.

Ascolti tv daytime

Nel preserale L’eredità su Rai1 al 22,9%, mentre Caduta libera su Canale5 al 19,1%. In access prime time Cortesie per gli ospiti su Real Time all’1,7% e 331 mila.

Carlo G. Lanzi

(Nella foto Fino all’ultimo battito)