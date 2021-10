Lucia Annunziata contro Un posto al sole: vediamo chi è più Fuortes

Annunziata, veleni e malumori in Rai: striscia a rischio

Il Fatto Quotidiano, pagina 13, di Gianluca Roselli.

Rai in subbuglio per l’ipotesi di una striscia d’informazione quotidiana affidata a Lucia Annunziata alle 20.30 su Rai3, così da fare concorrenza a Lilli Gruber su La7. Si tratterebbe di un approfondimento sulle notizie della giornata per aumentare, nelle intenzioni dell’ad Carlo Fuortes, l’informazione in Rai. Il problema, però, è che alle 20.45 va in onda la fiction di successo Un posto al sole, che dovrebbe essere spostata prima del Tg3 delle 19. La novità sta trovando forti resistenze: non va giù al direttore del Tg3 Mario Orfeo che gode del buon traino di Geo; fa innervosire Gennaro Sangiuliano che vedrebbe un altro competitor al suo Tg2 Post; trova l’opposizione pure di Fremantle, tra i produttori della fiction. L’altra ipotesi è quella di mandare la striscia alle 20 o prima del Tg3. Tutte queste frizioni, però, potrebbero convincere Annunziata al passo indietro.

Qualche voce interna, poi, sostiene che l’idea a Fuortes sarebbe stata suggerita da Franco Di Mare, che ambirebbe a un programma la domenica pomeriggio su Rai3, al posto di Annunziata. Grande malumore, poi, anche al settimo piano, dove i consiglieri sono in rivolta contro Fuortes. L’a.d., infatti, un po’ come Draghi nel rapporto coi ministri, è accusato di decidere tutto da solo e informare il Cda a cose fatte.

