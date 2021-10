Ascolti tv 20 ottobre 2021: Canale5 ancora davanti a Rai1 e a Rai3

Ascolti tv: la fiction Luce dei tuoi occhi vince agilmente la serata

Non cambiano gli equilibri del mercoledì sera televisivo, con Luce dei tuoi occhi su Canale5 che ha registrato il 16,75% di share media con 3,178 milioni di telespettatori. Settimana scorsa la fiction con Anna Valle aveva raccolto il 15,58% e 3 milioni. Segue la commedia Appena un minuto su Rai1 con l’11,33% e 2,387 milioni d’italiani collegati. Sette giorni fa la stessa rete aveva portato a casa il 13,77% e 2,9 milioni con il film Tutta un’altra vita. Chiude il podio Chi l’ha visto? su Rai3 con il 10,52% e 2,055 milioni di contatti. Mercoledì scorso il programma di Federica Sciarelli aveva fatto il 9,64% e 1,9 milioni.

Ascolti tv altre reti

La classifica degli ascolti tv delle reti generaliste prosegue con la serie tv Il cacciatore su Rai2 con il 4,7% e 963 mila spettatori, poi il programma comico Honolulu su Italia1 al 4,46% e 825 mila e il talk show Non è L’Arena su La7 al 4,61% e 757 mila. Si chiude con il talk show Zona Bianca su Rete4 al 4,01% e 653 mila contatti, poi X Factor 2021 su Tv8 al 3,1% e 610 mila e il talk show Accordi&Disaccordi su Nove all’1,3% e294 mila. Beauty Bus su Real Time all’1,2%, mentre le partite di Champions League sui canali Sky al 3% di share media. Bene in seconda serata L’intervista di Maurizio Costanzo su Canale5 al 14,65%.

Ascolti tv daytime

Nel preserale L’eredità su Rai1 al 23,3%, mentre Caduta libera su Canale5 al 19%. In access prime time Guess my Age su Tv8 all’1,78% e 419 mila, poi Cortesie per gli ospiti su Real Time all’1,88% e 445 mila.

Carlo G. Lanzi

(Nella foto Luce dei tuoi occhi)