Ascolti tv analisi 19 ottobre 2021: la Champions fa il 18,4% su Canale5 e il 6% su Sky. Gli altri giù. Green pass, ballottaggi: Floris batte Giordano e Berlinguer

Vince Porto-Milan su Canale5, ma va forte e si colloca virtualmente al terzo posto il complesso di match della Champions League su Sky, con l’Inter in primo piano. Non brilla il film tv "Tutta colpa della fata Morgana", "Iene" appena sopra l’8%. Tra i talk, in sovrapposizione, "diMartedì" batte "Fuori dal coro" di sei decimali e la Berlinguer di un punto.

Ascolti Tv talk: col calcio a destabilizzare quasi tutti puntano su un taglio più femminile. Floris schiera Gualtieri, Vecchioni, Saviano. Giordano con Salvini. Berlinguer propone Bonolis, Veltroni e Corona

La collana di film tv Purché finisca bene su Rai1 alle prese con Porto-Milan su Canale5. Ma con l’Inter e le altre belle partite di questo turno della Champions League, in onda anche su Sky e Infinity+, capaci di sottrarre pubblico maschile alle reti che si proponevano con programmi che avessero preferenze di genere bilanciato. Erano queste le condizioni di base della competizione tra le reti generaliste in prima serata martedì 19 ottobre. I tre talk politici – #Cartabianca su Rai3, Fuori dal coro su Rete4 e DiMartedì su La7 – avevano in agenda green pass e commento delle elezioni amministrative, ma anche i nuovi provvedimenti economici su reddito di cittadinanza e quota 100 (divenuta 102/104).

Bianca Berlinguer ha scelto una linea di racconto più ‘femminile’ e leggera, convocando tra gli altri Paolo Bonolis, mentre Mario Giordano ha ospitato Matteo Salvini e fatto il solito finale pirotecnico con i ladri di case. Nel plotone di Giovanni Floris, stavolta, un posto in prima fila lo hanno avuto Roberto Gualtieri, Roberto Saviano e Ilaria Capua. In questo contesto, inoltre, Rai2 trasmetteva un film sentimentale e drammatico, A un Metro da te, mentre su Italia 1 tornavano Le Iene, con Elisabetta Canalis al fianco per una sera di Nicola Savino.

Ascolti tv prima serata

Su Canale 5 il match di Champions League giocatosi a Oporto, Porto–Milan, vinto dai portoghesi per uno a zero, ha avuto 4,343 milioni di spettatori e il 18,4% di share. Inoltre questo match ha conseguito ulteriori 450mila spettatori e l’1,9% su Sky. Molto distaccata così, se si considera tutto, è arrivata la proposta dell’ammiraglia rivale. Su Rai 1 il film tv Tutta colpa della fata Morgana – del filone Pepito, Purchè finisca tutto bene – con Nicole Grimaudo e Davide Iacopini, ha riscosso 3,469 milioni di spettatori ed il 16,1% di share. Sul terzo gradino virtuale del podio si è installata Italia1 con Le Iene, a quota 1,377 milioni e 8,4%. Stradistanziata è stata Rai2, in gara col film per teen e famiglie: A un metro da te, con Cole Sprouse, ha riscosso solo 769milioni di spettatori e il 3,5% di share.

Ascolti tv talk politici, questi gli equilibri in sovrapposizione: Floris con i tre Roberti 5,6%, Giordano 4,9% con Salvini. Berlinguer 4,6% con Bonolis, Galli e Veltroni

Nel periodo in cui i tre talk sono stati in onda in contemporanea, il bilancio è stato il seguente: per La7 1,1 milioni e 5,6%, per Rete 4 983mila e 4,93%, per Rai3906mila e 4,63%. Questo che segue è stato invece l’ordine di arrivo per numero di spettatori.

Su La7 DiMartedì, ospitando Roberto Gualtieri, Roberto Saviano, Roberto Vecchioni, Bruno Tabacci, Ilaria Capua, Elsa Fornero, Edward Luttwak, Carlo Cottarelli, Nicola Fratoianni, la scienziata Amalia Ercoli Finzi, il regista Pietro Castellitto, Nando Pagnoncelli, ha conseguito 1,119 milioni di spettatori e 5,6% di share. Su Rai3 #Cartabianca, ospitando Walter Veltroni, Paolo Bonolis, Massimo Galli, Gianluigi Paragone, Paolo Mieli, Mario Tozzi, Elisa Isoardi, Luigi Scordamaglia, Paola Maugeri, Valerio Rossi Albertini e Mauro Corona, ha conquistato 907 mila spettatori e 4,6% di share, dopo la presentazione a 826mila e 3,3%. Su Rete4, la nuova puntata di Fuori dal coro, con Mario Giordano alla conduzione, e tra gli ospiti Matteo Salvini, Francesco Borgonovo, Hoara Borselli, Vittorio Sgarbi, ha totalizzato 862mila spettatori e 5,2%.

Ascolti tv calcio: Sky terza forza cumulando

Che ieri la presa della Champions League sia stata forte lo dicono anche i risultati conseguiti da Sky. Alle 21.00 il complesso delle partite ha ottenuto 1,4 milioni di spettatori e 6% di share. In particolare, come anticipato, Porto-Milan ha avuto 450mila spettatori e l’1,9%, Inter-Sheriff 570mila spettatori ed il 2,4%, mentre Diretta Gol ha conseguito 346mila spettatori e 1,5%. Le partite delle 18.45, sempre su Sky, hanno avuto 215mila spettatori e l’1,1%.

Ascolti tv day time

In access. Su Rai1 Soliti Ignoti – Il Ritorno 4,721 milioni di spettatori con il 19,2%. Su Canale 5 Striscina la Notizina 3,647 milioni di spettatori con uno share del 15,3%. Su Rai2 TG2 Post 815mila spettatori con il 3,3%. Su Italia1 NCIS 1,331 milioni di spettatori con il 5,5%. Su Rai3 Che Succ3de? 1,311 milioni di spettatori e 5,7%. Un Posto al Sole 1,644 milioni di spettatori (6,7%). Su Rete4 Stasera Italia 1,193 milioni e 5% nella prima parte e 832mila e 3,4% nella seconda parte. Su La7 Otto e Mezzo 1,607 milioni di spettatori e 6,5%. In preserale. Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei 7 ha ottenuto 2,877 milioni di spettatori e 20% mentre L’Eredità 4,276 milioni di spettatori e 23%. Su Canale5 Caduta Libera – Inizia la Sfida a 2,184 milioni di spettatori e 15,8% mentre Caduta Libera fa 3,508 milioni e 19,5%. Su Rai3 TGR 3,015 milioni di spettatori con il 15,3%.

Al mattino. Su Rai1 Uno Mattina 13,3% e 17,2%. La prima parte di Storie Italiane 16,6%, la seconda parte 14,9%. Su Canale5 per Mattino Cinque 16,8% nella prima parte e 16,3% nella seconda parte. Su Rai 2 Radio 2 Social Club ha raccolto 214.000 spettatori con il 4,2%. TG2 Speciale 2,9%. Su Rai3 Agorà 8,8% di share dopo la presentazione a 8,1%, Agorà Extra 7,6%. Su La7 Omnibus 3,2%. A seguire Coffee Break 3%. A mezzodì. Su Rai1 E’ Sempre Mezzogiorno 15,3%. Su Canale 5 Forum 17,3%. Su Rai2 I Fatti Vostri 7,5% nella prima parte e 9,4% nella seconda parte. Su Italia 1 Sport Mediaset 6,2%. Su Rai3 Elisir 5,9% e 7,1%. Su La7 L’Aria che Tira 4,8% e 4,3%.

Al pomeriggio. Su Rai1 Oggi è Un Altro Giorno 13,5%, Il Paradiso delle Signore 17,8%. Vita in Diretta ha raccolto 17% nella presentazione e poi 17,4%. Su Canale5 Beautiful 18,9%. Una Vita 19,1% di share. Uomini e Donne 24,3% col finale al 21,6%. Amici 19,5%. La breve finestra di Grande Fratello Vip 19,2%. Love is in the Air 16% di share. Pomeriggio Cinque 14% e 13.8%. Su Rai2 Ore 14 Light 3,6%. Dalle 17 alle 18, Quasi Detto Fatto 2,7%. Su Rai3 Aspettando Geo 6,8%, Geo 10,4%. Su Rete4 Lo Sportello di Forum 5,9%. Su La7 Tagadà 3,3%. Tagadoc 1,9%. In seconda serata. Su Rai1 Porta a Porta 8,3% di share. Su Canale 5 Champions League Live 11,1%. Su Rai2 Ti Sento 2,9%. Su Rai 3 il Tg3 Linea Notte 6.4%. Su Italia1 Marty is Dead 10,9%, 10,2% e 10.9%. Su Rete 4 Segreti Mortali 5.9% di share.

Ascolti tv native digitali free in prima serata

Su Real Time Matrimonio a Prima Vista ha ottenuto 543mila spettatori con il 2,3%. Su Iris Il Grinta a 480mila e 2,3%. Sul 20 Transformers 3 ha riscosso 369mila spettatori e l’1,9%. Su TopCrime Delitto a Tahiti a 349mila e 1,5%. Sul Nove Faster ha trovato 300mila spettatori con l’1,4%. Su Rai Premium Estate a Parigi a 293mila e 1,3%. Su RaiMovie Brooklyn 274mila e 1,2%. Su Rai4 7 Sconosciuti a El Royale 274mila spettatori con l’1,3%. Su La5 Grande Fratello Vip 224mila spettatori con l’1,4%. Su Tv8 Millennium – Quello che non Uccide a 218mila spettatori con l’1%. CINE34 La Migliore Offerta 187mila e 0,82%. Su LA7D Downton Abbey 175mila e 0.90%.

Emanuele Bruno

(Nella foto il gol di Edwin Dzeko)