Ascolti tv analisi 18 ottobre 2021: Pizzofalcone e GF VIP calano, Colombiana e Iacona battono i talk. Porro prevale su Mentana. Venezia-Viola per pochi

Il posticipo di Serie A fa 300mila su Sky e 91mila su Dazn big screen secondo Auditel

Tanta informazione, forse troppa, ha caratterizzato il day time e poi la prima serata di lunedì 18 ottobre. In primo piano ci sono state le trasmissioni di approfondimento – iniziate al pomeriggio – sull’esito delle elezioni amministrative e, in particolare sui ballottaggi di Roma, Torino e Trieste. Con la citta delle Venezie che, inoltre, è rimasta d’attualità per tutta la giornata anche per gli incidenti al Porto causati dalla resistenza alla normativa che impone l’uso del green pass. In prime time, comunque, non ci sono state sorprese. Le ammiraglie hanno fatto molto meglio di tutte le altre proposte. Ha vinto facile Rai1 ma, come del resto Canale5, calando un po’ rispetto alla settimana precedente.

Ascolti tv prima serata

Su Rai1, alla penultima puntata, con alcuni nodi della storia che si sciolgono, I Bastardi di Pizzofalcone ha riscosso 4,450 milioni e il 21,1% di share. Mentre Grande Fratello Vip si è attestato a 2,967 milioni di spettatori ed il 19%. Sette giorni prima la storia con Alessandro Gassmann nei panni del commissario Lojacono aveva avuto 4,568 milioni ed il 21,85%, mentre il reality condotto da Alfonso Signorini aveva conseguito 3,181 milioni di spettatori e il 20,7%.

Nella sfida virtuale per il terzo posto della graduatoria, Italia 1 e Rai3 sono arrivate quasi appaiate. Sulla seconda rete Mediaset, la prima tv del film Colombiana ha conseguito 1,3 milioni di spettatori ed il 6%. Mentre sulla terza rete Riccardo Iacona si è confermato sui livelli della settimana precedente nonostante la presenza in griglia di altri tre programmi giornalistici, per di più sintonizzati sull’attualità. Presa Diretta ha riscosso 1,295 milioni di spettatori e il 5,7%, distanziando le proposte di Rai2 (una versione large di Tg2 Post, terminata alle 22.30), Rete 4 (Quarta Repubblica), nonché la fase post Lilli Gruber della Maratona Mentana su La7.

Il bilancio della prima serata dice che Quarta Repubblica – diversificando di più la scaletta e con il suo impianto da trasmissione di fascia – ha portato Rete4 a 840mila spettatori con il 4,9% di share. Nicola Porro ha quindi staccato lo Speciale TgLa7 in onda in prime time (676mila e 3,1) e Tg2 Post Speciale (656mila e 2,7% per Manuela Moreno e Gennaro Sangiuliano). Ma i risultati di Enrico Mentana e de La7 vanno letti nella loro totalità. Al pomeriggio la Maratona è andata forte raccogliendo 743mila spettatori ed il 6,1%, con lo speciale del Tg1 al 9,9% e quello del Tg3 al 6,4%. Il TgLa7 delle 20.00 ha conseguito poi oltre 1,554 milioni ed il 6,84%, trainando l’ottimo risultato di Lilli Gruber con Otto e Mezzo in access (2,048 milioni di spettatori e l’8,33%), con Barbara Palombelli a 1,050 milioni ed il 4,5% con Stasera Italia.

Ascolti tv calcio e lo sport

Non ha costituito un problema per nessuno il posticipo di calcio. La vittoria del Venezia per uno a zero sulla Fiorentina, con gol di Aramu, ha conseguito su Sky 300mila spettatori e l’1,3% di share e sul versante big screen di Dazn 91 mila spettatori.

Ascolti tv day time

In access. Su Rai1 I Soliti Ignoti a 4,836 milioni e 19,8%. Su Canale 5 Striscia la Notizia 4,129 milioni di spettatori con uno share del 16,9%. Su Italia1 NCIS ha registrato 1,349 milioni di spettatori con il 5,6%. Su Rai 3 la Un Posto al sole a 1,640 milioni di spettatori e 6,7% di share. In preserale. Su Rai1 L’Eredità ha ottenuto 2,664 milioni di spettatori e 18,8% e 4,071 milioni di spettatori e 22,1%. Su Canale 5 Caduta Libera 2,250 milioni di spettatori e 16,6% e poi 3,443 milioni di spettatori e 19,4%. Su Rai3 TGR 2,849 milioni di spettatori con il 14,7%.

Al mattino, Uno Mattina 13% e 17,6%, Storie italiane 17% e 14,8%. Su Canale5 Mattino Cinque 17,7% e 17,2%. Su Rai2 Radio2 Social Club 4%. Su Rai3 Agorà 7,8% e 6% di share. A seguire Elisir 6,4%. Su La7 Omnibus 3,5%. Coffee Break 3,6%. A mezzogiorno. Su Rai1 È sempre Mezzogiorno con Antonella Clerici 14,9%. Su Canale 5 Forum 17,8%. Su Rai2 I Fatti Vostri 7,7% nella prima parte e 7,8% nella seconda parte. Su Italia 1 Sport Mediaset 6,1%. Su La7 L’Aria che Tira 4,8% nella prima parte e 4,2% nella seconda parte. Al pomeriggio. Su Rai1 Il Paradiso delle Signore 12,4%, Speciale Elezioni 9,9% e Vita in diretta 14,2%. Su Canale5 Beautiful 17,2%, Una Vita 17% di share, Uomini e donne 21,1% e 18,9% di share, Amici 18,6%, Gf Vip 16,3%, Love is in the air 14,9%, Pomeriggio Cinque 14,6% e 15,1%. Su Rai2 Ore 14 al 6%, Detto fatto 5,3%, Speciale Ballottaggi 3,5%. Su Rai3 Speciale Elezioni 6,4%. Aspettando Geo arriva a 5,6% e Geo a 8,7%. Su Rete4 Lo Sportello di Forum 5,3%. Su La7 Maratona Mentana 6,1%. In seconda serata. Su Rai1 Sette Storie-Speciale Balottaggi 6,9% di share. Su Canale 5 Tg5Notte 16,3%. Su Rai2 The Blacklist 2,4%. Su Rai 3 il Tg3 Linea Notte 4,8%. Su Italia1 Tiki Taka 5,6%. Su Rete 4 Gone 3,2% di share.

Ascolti tv delle native digitali free in prima serata: vince TV8

Su Tv8 Venom 512mila spettatori e 2,3%. Sul Nove Little Big Italy 479mila spettatori e 2,1%. Su RaiMovie C’era una volta il West 455mila spettatori e 2,3%. Su Rai4 Jumanji a 439mila e 2%. Su Iris Il padrino 2 417mila spettatori e 2,5%. Su 20 Terminator Genisys a 310mila e 1,4%. Su Real Time Vite al limite ha ottenuto 297mila spettatori con 1,3%. Su RaiPremium Alla ricerca del passato 268mila e 1,2%. Su Cine34 Il Paradiso all’improvviso a 262mila e 1,16%.

