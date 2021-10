Ascolti tv 18 ottobre 2021: Gassmann batte Signorini, poi Italia1

Ascolti tv: la fiction di Rai1 davanti al reality show di Canale5

Non cambiano gli equilibri degli ascolti tv delle reti generaliste del lunedì sera, anche tutte le prime tre posizioni lasciano qualcosa sul campo. Vince ancora una volta I bastardi di Pizzofalcone su Rai1, registrando il 21,1% di share media con 4,450 milioni di telespettatori. Settimana scorsa la fiction con Alessandro Gassmann aveva raccolto il 21,85% e 4,568 milioni.

Seconda posizione per il Grande Fratello Vip su Canale5 ha fatto il 19% e 2,967 milioni d’italiani collegati. Sette giorni fa il reality show con Alfonso Signorini aveva portato a casa il 20,66% e 3,181 milioni. Medaglia di bronzo per il film Colombiana su Italia1 al 6% e 1,298 milioni di contatti. Lunedì scorso la stessa rete aveva fatto il 2,80% e 581 mila con Mystery Land.

Ascolti tv altre reti

Appena giù dal podio il programma d’inchieste Presa Diretta su Rai3 al 5,7% e 1,295 milioni di spettatori, poi il talk show Quarta Repubblica su Rete4 al 4,9% e 840 mila e Speciale TgLa7 – Maratona Mentana su La7 al 3,1% e 676 mila. Si chiude con Tg2 Post – Speciale Ballottaggi Elezioni 2021 su Rai2 al 2,7% e 656 mila contatti, poi il film Venom su Tv8 al 2,3% e 512 mila e Little Big Italy su Nove al 2% e 360 mila.

Ascolti tv daytime

Nel preserale L’eredità su Rai1 al 22,05%, mentre Caduta libera su Canale5 al 19,4%. In access prime time Guess my Age su Tv8 all’1,4% e 329 mila, poi Cortesie per gli ospiti su Real Time all’1,86% e 441 mila e Deal with it su Nove all’1,8% e 436 mila.

Carlo G. Lanzi

(Nella foto I bastardi di Pizzofalcone)