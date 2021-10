A Napoli i pirati della pay-tv? No, a Varese!

La nostra rassegna stampa, con gli estratti degli articoli più interessanti: la Guardia di Finanza ha intercettato un traffico di abbonamenti venduti sottoprezzo. E ha già individuato 1.800 furbetti sparsi in tutta Italia che li hanno acquistati via Internet. Ecco come funzionava la truffa ai danni di Sky, Dazn e Disney+.

Abbonamenti-pirata alla pay tv. Nei guai 1.800 utenti in tutt’Italia

QN – Quotidiano Nazionale, pagina 16.

Indagini bancarie su oltre 1.800 persone denunciate per ricettazione, per risalire all’ideatore di una rete informatica messa a punto da un 70enne per vendere illecitamente abbonamenti sottoprezzo – in piena contraffazione, frode informatica e violazione della proprietà intellettuale -, due canali streaming pirata per visionare la programmazione di Mediaset Premium, Sky, Dazn e Disney+. È questo il cuore di una maxi indagine della Guardia di Finanza di Varese che dopo aver ricevuto diverse segnalazioni ha iniziato ad analizzare i clienti di questa rete illecita.

Così le fiamme gialle, coordinate dalla Procura di Milano, hanno identificato gli utenti che si erano iscritti, i quali hanno effettuato pagamenti al “reseller” varesotto mediante bonifici bancari o ricariche con carte prepagate. Una volta trovati gli utenti che avevano scelto consapevolmente di utilizzare un canale illecito per ottenere la visione dei loro programmi preferiti, gli inquirenti sono arrivati all’ideatore.

Il pirata

Si tratta di Giovanni Morelli, nato in Belgio, ma residente da anni in provincia di Varese. L’uomo, secondo il pm che ha firmato la conclusione delle indagini, «si introduceva in sistemi informatici e telematici televisivi, protetti da dispositivi di sicurezza», per poi metterne in vendita i contenuti, e «su iptvpanamacity e tvstreaming italia, a lui riconducibili», riuscendo a piazzare l’abbonamento a oltre 1.800 persone. «L’operazione di vendita avveniva attraverso i contatti presenti sui siti Internet: numeri di telefono, indirizzi mail, canali di messaggistica istantanea dedicati.

(Continua su QN – Quotidiano Nazionale)