Analisi ascolti tv 17 ottobre 2021: Cuori non spacca, ma ridimensiona Papi e Fazio. Juve-Roma fa il record Auditel di Dazn, davanti ad altri match bianconeri

Amore ai tempi del boom economico, i trapianti cardiaci nell’era pionieristica del dottor Barnard, il processo di emancipazione della donna nella società italiana. Ha esordito con questo plot accattivante, comprensivo di triangolo sentimentale, la fiction Cuori su Rai1, ambientata alle Molinette di Torino. Proprio mentre ieri Dazn proponeva i batticuori di due tifoserie in storica contrapposizione trasmettendo in esclusiva Juventus-Roma, vinta dai bianconeri per uno a zero, ma con un rigore sbagliato dai giallorossi. Erano questi gli elementi di maggiore discontinuità rispetto alla griglia di sette giorni prima. Ieri, domenica 17 ottobre, in prima serata, per il resto, lato Viale Mazzini, su Rai2 sono andati in onda i telefilm e su Rai3 Che tempo che fa. Cologno ha confermato Scherzi a Parte su Canale 5, e quindi ha programmato un film action con Dwayne Johnson su Italia1 e Controcorrente su Rete4. Alle prese con Veronica Gentili e stato ancora Andrea Purgatori su La7, con l’approfondimento di Atlantide sul Pearl Harbor e la seconda guerra mondiale.

Su Rai1 la prima puntata della fiction Cuori, con Pilar Fogliati, Daniele Pecci e Matteo Martari medici nell’epopea delle prime operazioni di trapianto cardiaco, ha avuto 4,123 milioni di spettatori ed il 19,4%. Una vittoria chiara, vicina alla soglia del 20% che fa di un titolo della fiction pubblica un probabile successo destinato ad avere anche una seconda serie. Merito ulteriore del prodotto, avere avuto una contrapposizione robusta. Aveva vinto spesso, in queste settimane, infatti, su Canale 5 la nuova edizione di Scherzi a parte. Ieri all’ultima puntata il programma condotto da Enrico Papi, avendo come ogetto di scherzo e forse perfino scherno Michele Cucuzza, Filippo Magnini, Elisabetta Gregoraci, Elettra Lamborghini, Romina Pierdomenico, Antonella Fiordelisi, Estefania Barnal, Carolina Stramare, ma anche Valeria Marini e Cristiano Malgioglio (vittima dello scherzo in diretta) è un po’ calato: dai quasi tre milioni ed il 15,2% della settimana scorsa fino a avuto 2,664 milioni di spettatori ed il 14,6%.

Vittima di Juventus- Roma e della fiction della ammiraglia pubblica, è calato considerevolmente Fabio Fazio. Su Rai3 Che tempo che fa, schierando . Roberto Burioni, Silvio Orlando, Toni Servillo, Roberto Saviano, Noemi, Roberto Landini e Quentin Tarantino e potendo contare, dopo il regista, sulla solita Luciana Littizzetto, ha conseguito 2,388 milioni di spettatori con il 10,1% e quindi col tavolo 1,455 milioni ed il 7,6% (sette giorni prima 11,5% e 9,7%. Appena sopra quota un milione sono arrivati il film action di Italia 1 (Skyscraper, a 1 milione di spettatori con il 5,1%) ed il primo dei telefilm di Rai2 (Ncis Los Angeles 1,049 milioni di spettatori e il 4,4%; per Ncis New Orleans 922mila spettatori pari ad uno share del 4%).

Più lontane dai primi sono arrivate le proposte di approfondimento: su Rete4 la nuova puntata di Controcorrente ha avuto 691mila spettatori ed il 3,8% (836mila spettatori ed il 4,2% sette giorni prima). Su La7 la puntata di Atlantide intitolata Pearl Harbor – Hiroshima: I Segreti di Una Guerra, con Andrea Purgatori alla conduzione, ha riscosso 421mila spettatori e 2,6% di share.

Una turbativa marcata agli equilibri della serata è dipesa dalla presenza di una grande match di Serie A. Juve-Roma, vinta per uno a zero dalla squadra di Massimiliano Allegri, e con quella di Jose Mourinho che non ha sfruttato un penalty per pareggiare, ha avuto – sugli indicatori di Auditel, quindi smart tv, timvision e dt – ben 1,188 milioni di spettatori ed il 5,1% di share. La partita di ieri ha quindi il miglior bilancio Auditel per Dazn in questa stagione, superando Juve-Milan, anch’essa sopra un milione e Napoli-Juve, a quota 950mila spettatori. A proposito di Napoli, al pomeriggio Napoli-Torino, terminata uno a zero, ha conquistato 612 mila spettatori ed il 3,7%.

Su Sky, invece, Cagliari-Sampdoria, a cavallo dell’ora di pranzo ha avuto 322mila spettatori ed il 2,2%. Alla sera su Rai Sport l’incontro di basket Milano-Venezia ha riscosso 107mila spettatori e lo 0,5%. In access inoltre la Superbike live su Tv8 ha avuto 429mila spettatori ed il 2%.

In access. Su Rai1 I Soliti Ignoti a 4,660 milioni e 19,7%: Su Canale 5 Paperissima Sprint 3 milioni di spettatori con uno share del 12,6%. Su Italia1 NCIS ha registrato 1,148 milioni di spettatori con il 4,9%. Su Rete4 Controcorrente 1,030 milioni e 4,4% e poi 908mila e 3,8%. Su Rai 3 la Presentazione di Che tempo che fa a 1,575 milioni di spettatori e 7,1% di share. Su La7 In Onda a 847mila spettatori e 3,6%. In preserale. Su Rai1 L’Eredità ha ottenuto 2,740 milioni di spettatori e 16,5% e 3,9 milioni di spettatori e 20,1%. Su Canale 5 Caduta Libera 2,2 milioni di spettatori e 13,8% e poi 3,2 milioni di spettatori e 16,9%. Su Rai3 TGR 2,822 milioni di spettatori con il 14%.

Al mattino. Su Rai1 Uno Mattina In famiglia 11,3% e 16,9% e 22,1%, A Sua Immagine 16,1%, Santa Messa 17,6%. Su Canale5 Tg5 Mattina 21,7% e Santa Messa 11,4%. Su Rai3 Agorà weekend 4% di share e Mi Manda Rai3 4,9%. Su La7 Omnibus 2,7% e 2,2%. A mezzogiorno. Angelus 20,8%, Linea Verde 21,6%. Su Canale 5 Le Storie di Melaverde 11,9% e 11,8%, Melaverde 16,4%. Al pomeriggio. Su Rai1 Mara Venier con Domenica In 16,8%, 17,1%, Da Noi… A Ruota Libera 13,7%. Su Canale 5 L’Arca di Noè 14,7%. La puntata di Amici di Maria De Filippi 17,7%. A seguire Verissimo 17,2% e 15,7%. Su Rai2 Veneto Classic di Ciclismo 4,3%. Su Rai3 Rebus 4,6% mentre Kilimangiaro 6,7%.

In seconda serata. Su Rai 1 Speciale Tg1 5,6%. Su Canale 5 TG5 Notte 10,5% di share. Su Rai2 La Domenica Sportiva 9,4% mentre L’Altra DS 5%. Su Italia1 Pressing 4,3% e 6,7% di share. Su Rai 3 il Tg3 Mondo è stato visto dal 5%. Su Rete 4 Blackkkansman 2,6%. News delle 20 Tg1 a 4,996 milioni e 22,9%; Tg5 a 3,974 milioni e 18%; TgLa7 a 891mila e 4%.

Su Tv8 MasterChef 10 è la scelta di 489mila spettatori con il 2,8%. Su Rai4 Cani di paglia 205mila e 0,9%. Su Iris Uss Indianapolis a 366mila e 1,7%. Su Rai Movie La bussola d’oro 307mila spettatori e 1,4%. Su Real Time 90 giorni per innamorarsi 357mila spettatori e l’1,5% e poi in seconda serata 402mila e 2,3%. Sul 20 Catwoman 235mila spettatori con 1,1%. Su Cine34 I Pompieri a 168mila e 0,8%. Sul Nove Rocky 262mila spettatori e 1,3%. Su La5 Natale a Palazzo 300mila spettatori con l’1,3%. Su TopCrime Il ritorno di Colombo a 241mila e 1,1%. Su Rai Premium Ballando con le stelle a 195mila e 1,5%.

Emanuele Bruno

