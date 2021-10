Ascolti tv 17 ottobre 2021: la nuova fiction Cuori batte serenamente gli Scherzi di Papi. Poi Fazio

Ascolti tv: Rai1 nettamente davanti a Canale5 e Rai3

La nuova medical fiction Cuori su Rai1 vince serenamente la gara degli ascolti tv delle reti generaliste, registrando il 19,4% di share media con 4,123 milioni di telespettatori, così suddivisi: 18,59% e 4,332 milioni il primo episodio e 20,26% e 3,954 milioni il secondo. Settimana scorsa la stessa rete aveva raccolto il 22,9% e 5,4 milioni con la finale di Nations League Francia-Spagna.

Seconda posizione per Scherzi a parte su Canale5 con il 14,60% e 2,664 milioni d’italiani collegati. Sette giorni fa lo show con Enrico Papi aveva portato a casa il 15,2% e 2,9 milioni. Terza piazza per Che tempo che fa su Rai3 con il 10,10% e 2,388 milioni di contatti. Domenica scorsa il talk show di Fabio Fazio aveva fatto l’11,5% e 2,7 milioni.

Ascolti tv altre reti

La classifica prosegue con la serie tv N.C.I.S. Los Angeles al 4,42% e 1,049 milioni di spettatori, poi il film Skyscraper su Italia1 al 4,64% e 1 milione e il talk show Controcorrente su Rete4 al 3,80% e 691 mila. Si chiude con Atlantide su La7 al 2,21% e 489 mila contatti, poi MasterChef Italia su Tv8 al 2,8% e 489 mila e il film Rocky su Nove all’1,3% e 262 mila. Su SkyUno il programma 4 Matrimoni ha registrato lo 0,22% di share media con 72 mila spettatori, mentre la partita Juventus-Roma su Dazn il 5%.

Ascolti tv daytime

Nel preserale L’eredità su Rai1 al 20,1%, mentre Caduta libera su Canale5 al 16,9%. In access prime time Guess my Age su Tv8 all’1,4% e 329 mila, poi Cortesie per gli ospiti su Real Time all’1,4% e 322 mila e Deal with it su Nove all’1,6% e 366 mila.

Carlo G. Lanzi

(Nella foto Cuori)