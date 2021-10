Ascolti Tv 16 ottobre tutti i dati: la prima di Ballando con le stelle perde di poco con Tu si que vales. E’ stato il Milan il vero terzo incomodo

E’ tornato l’epico scontro del sabato tra Maria De Filippi su Canale 5 e Milly Carlucci su Rai1. E ha fatto piazza pulita di ogni concorrenza conquistando quasi metà della platea. Un sostanziale pareggio per share, ma per ascolti vince TSQV, a 4,225 milioni, con Ballando a 3,991 milioni. Virtualmente sul terzo gradino del podio Milan-Verona. E Lazio-Inter su Dazn fa…

Dominano le ammiraglie. Bagno di umiltà, o quasi, per Maria De Filippi e company, in calo fisiologico al 23,93%. Per Carlucci e compagnia danzante 23,94%, dopo l’avvio in access a 19,6%

Stavolta c’era Milly Carlucci a contrastare Maria De Filippi nella più classica delle sfide autunnali. La settimana prima, alle prese con un film su Rai1, la puntata di Tu si que vales si era preso quasi (31,6%) un terzo della platea con 5,2 milioni di spettatori. Ieri – sabato 16 ottobre – si è trovata di fronte la prima puntata di Ballando con le stelle sull’ammiraglia rivale, con il calcio della Serie A che ha proposto anche su Sky – oltre che su Dazn – una divertente Milan-Verona. Lato Viale Mazzini, inoltre, Rai2 si è ancorata ai telefilm, con Rai3 che ha programmato Italiani, con Paolo Mieli impegnato nello Speciale Guglielmo Marconi. La prima visione di Italia 1 (Dora e la città perduta), la pellicola cult di Rete 4 (Agente 007 Si vive solo due volte) e la miniserie già su Netflix di La7, Versailles, hanno articolato l’offerta commerciale. Questi gli equilibri di prima serata.

Prima serata

Su Canale 5 Tu si que vales ha schierato alla conduzione Belen Rodriguez con Alessio Sakara e Martin Castrogiovanni, con Gerry Scotti, Maria De Filippi, Teo Mammucari e Rudy Zerbi al giudizio tecnico e con Sabrina Ferilli a rappresentare la giuria popolare. Il programma ha raccolto davanti al video 4,225 milioni di spettatori ed il 23,93% tra le 21.20 e le 24.32, con la coda di undici minuti a 1,494 milioni e 17,54% (il programma era arrivato a 5,2 milioni di spettatori ed il 31,6% sette giorni prima, a 4,163 milioni di spettatori ed il 25,5% due settimane fa).

Su Rai1 la prima puntata di Ballando con le stelle, si è presentata così allestita. Milly Carlucci alla conduzione, Paolo Belli in supporto musicale, Pippo Baudo ospite, la giuria formata da Ivan Zazzaroni, Fabio Canino, Carolyn Smith, Selvaggia Lucarelli e Guillermo Mariotto e, a bordo pista, Alberto Matano, Roberta Bruzzone e Alessandra Mussolini. Impegnate sul palco a danzare le seguenti coppie: Andrea Iannone – Lucrezia Lando; Al Bano – Oxana Lebedew; Arisa – Vito Coppo-la; Alvise Rigo – Tove Villfor; Bianca Gascoigne – Simone Di Pasquale; Fabio Galante – Giada Lini; Federico Lauri – Anastasia Kuzmina; Memo Remigi – Maria Ermachkova; Mietta – Maykel Fonts; Morgan -Alessandra Tripoli; Sabrina Salerno – Samuel Peron; Valeria Fabrizi – Giordano Filippo; Valerio Rossi Albertini – Sara Di Vaira). Così conformato il programma ha riscosso con la prima parte, Ballando tutti in pista, 4,165 milioni di spettatori ed il 19,6%, fino alle 21.16. E poi con il programma vero e proprio, tra 21.20 e le 24.58, ha raccolto 3,991 milioni ed il 23,94%. L’anno scorso, con la prima parte dilatata fino alle 21.55, Carlucci aveva avuto 4,1 milioni e il 20,25% e poi con il programma, in onda fino alle 24.47, aveva conseguito 3,415 milioni ed il 22,11%.

Tutti gli altri sono rimasti sotto quota un milione. Su Rai2 questo il bilancio dei telefilm: The Rookie 941mila spettatori con il 4,35% e Clarice 361mila e 2%. Su Italia 1 il film fantasy family in prima tv Dora e la città perduta con Isabela Moner, Eugenio Derbez, Jeffrey Wahlberg ha intrattenuto 734mila spettatori 3,6%. Su Rete4 la pellicola vintage Agente 007 Si vive solo due volte, con Sean Connery, ha avuto 613mila spettatori con il 3,3% di share. Su Rai3 Italiani- Speciale Guglielmo Marconi, con Paolo Mieli alla conduzione ha conseguito 525mila spettatori con il 2,65% di share. Su La7 la serie inedita Versailles ha totalizzato 370mila spettatori con uno share dell’1,7% e poi 296mila e 1,9%%.

Inoltre su Tv8 Nella morsa del ragno a 226mila e 1,15%; su Nove Il caso Mario Biondo a 229 mila e 1,1%. Su 20 Amici della morte a 320mila e 1,6%. Su TopCrime Poirot a 323mila e 1,6%

Il calcio della Serie A

Inoltre su Sky Milan-Verona ha avuto 690mila spettatori e 3,2%, mentre su Dazn versione grande schermo e misurata da Auditel, la stessa partita ha conseguito 333mila spettatori e l’1,6%. Il match clou del pomeriggio, Lazio-Inter, in esclusiva su Dazn, by Auditel è stato misurato a 868mila e 5,8%.