Ascolti Tv 15 ottobre analisi: Conti stravince, cala Signorini. Rambo in prima tv sale sul podio e stacca Crozza, Nuzzi, Zoro e il dottor Shaun

Ammiraglie dominanti, record per Tale e quale, ma il fenomeno è anche Stallone su Italia1

Amedeo Goria è stato eliminato dal Grande Fratello Vip, dove sono finite al televoto quattro donne (Raffaella, Soleil, Miriana e Sophie). Sull’altra ammiraglia, Carlo Conti, fin qui trionfatore facile al venerdì sera, ha proposto la quinta puntata di Tale e Quale Show. Il resto della griglia del 15 ottobre era però ancora più ricco e articolato del solito. Con tanti programmi live e con film e telefilm – in secundis- che stavolta potevano strappare pubblico alle ammiraglie: Maurizio Crozza su Nove, Zoro su La7, Gianluigi Nuzzi su Rete4, la gara dei dolciai su Rete4, The Good Doctor su Rai2, un Rambo in prima tv su Italia1, una commedia nazionale sofisticata e fresca su Rai3, Gomorra su Tv8. Nella sfida delle ammiraglie sette giorni prima era finita così: Tale e Quale show 2020 a 4,2 milioni di spettatori con il 21,8%, mentre il GF Vip 2020 aveva avuto 2,641 milioni ed il 17%. Ecco come si sono indirizzate stavolta le scelte del pubblico secondo Auditel.

Ascolti tv prima serata

Su Rai1 la quinta puntata di Tale e quale show, con Carlo Conti alla conduzione, in giuria Loretta Goggi, Giorgio Panariello, Cristiano Malgioglio, Vincenzo Salemme, e in sfida canora e recitativa Francesca Alotta, Deborah Johnson, Federica Nargi, Stefania Orlando, Alba Parietti, Dennis Fantina, I Gemelli di Guidonia (che hanno vinto la puntata vestendo i panni dei New Trolls), Biagio Izzo, Simone Montedoro, Pierpaolo Pretelli e Ciro Priello, ha riscosso 4,319 milioni di spettatori ed il 22,5%. Su Canale 5 la nuova puntata settimanale di Grande Fratello Vip con Alfonso Signorini regista in scena, Adriana Volpe e Sonia Bruganelli opinioniste, ha ottenuto 2,449 milioni ed il 15,7%

Ascolti tv per il terzo posto del podio stravince Rambo: Last blood

Su Italia1 il titolo in prima tv Rambo: Last Blood, con Sylvester Stallone, ha totalizzato 1,695 milioni di spettatori e il 7,7% di share. Su Rete 4 Quarto Grado, con Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero alla conduzione, Sabrina Scampini nel team di base, ha avuto 1,014 milioni di spettatori e 5,9% di share. Sul Nove la quarta puntata di Fratelli di Crozza ha avuto 1,128 milioni di spettatori ed il 5%. Su Rai2 The Good Doctor ha avuto 1,025 milioni e il 4,3% e poi per The Resident 751mila e 3,5%. Inoltre su La7 la nuova puntata di Propaganda Live, con Diego Bianchi alla conduzione e Makkox, Marco Damilano, Francesca Schianchi, Constanze Reuscher, Paolo Celata in supporto, ha conquistato 901mila spettatori e il 5,5%.

In coda, su Rai3 il film in prima tv Genitori quasi perfetti, con Anna Foglietta, Paolo Calabresi, Lucia Mascino, ha raccolto 772mila spettatori e il 3,4% di share. Su TV8 Gomorra – La Serie 401mila spettatori e 1,8%.

Emanuele Bruno

(Nella foto un momento di Tale e quale show con il vincitore in scena)