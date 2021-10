È Mediaset il Cavaliere bianco di Dazn

La nostra rassegna stampa, con gli estratti degli articoli più interessanti: martedì prossimo, davanti ai 20 furibondi presidenti di Serie A che vogliono avere chiarezza sugli ascolti, non ci saranno solo i dirigenti della piattaforma, ma anche Stefano Sala, il gran capo di Publitalia. Che ha in ballo una partita milionaria.

Serie A, anche Publitalia in assemblea

MF – Milano Finanza, pagina 19, di Andrea Montanari.

Non ci saranno solo i dirigenti e i consulenti di Dazn all’assemblea di martedì 19 della Lega Serie A per affrontare il tema della visione e della fruizione delle immagini delle partite del massimo campionato, oltre che la questione degli ascolti e della loro misurazione. Davanti ai 20 presidenti di club, secondo indiscrezioni di mercato, dovrebbe presentarsi anche Stefano Sala, l’ad di Publitalia, la concessionaria del gruppo Mediaset che attraverso la controllata Digitalia08 gestisce la raccolta advertising per conto di Dazn a un minimo garantito annuo di 55 milioni.

E se il management di Dazn dovrà illustrare in numeri ottenuti finora e la modalità della metrica targata Nielsen, il capo della concessionaria del network di Cologno Monzese dovrebbe esporre i risultati in termini di rapporti con gli investitori pubblicitari e gli sponsor per dare un perimetro economica dell’operazione che ha visto l’Ott mettere sul piatto 840 milioni annui (340 milioni di quali garantiti da Tim).

(Continua su MF – Milano Finanza)

(Nella foto Stefano Sala)