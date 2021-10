Ascolti Tv analisi 13 ottobre 2021: Valle e Zeno superano Brignano e Spada. Sciarelli precede l’ultima di Coliandro4. Giletti batte Honolulu e Zona Bianca

Anna Valle è tornata al mercoledì, in una serata che, per giunta, non aveva il grande calcio tra le opzioni distraenti, e così la fiction di produzione in onda su Canale5, Luce dei tuoi occhi, è tornata a primeggiare. Non scarsa, per la verità, la concorrenza Rai: che avendo l’ultima puntata di Coliandro su Rai2 e Federica Sciarelli su Rai3, si è accontentata di programmare una commedia popolare con Enrico Brignano tassista e sognatore su Rai1, che però ha fatto benino. Le altre offerte in griglia di Italia1, Rete4 e La7 avevano molto penato nella settimana precedente (con la partita della Nazionale contro) e si presentavano on air contando di poter far meglio. Il discorso valeva per lo show cabaret Honolulu su Italia 1, e i due talk d’informazione. Sia Giuseppe Brindisi su Rete 4 (Zona Bianca) che Massimo Giletti su La7 (Non è l’arena) hanno puntato soprattutto il mirino su incidenti di Roma, big reset, neofascismo, popolo no green pass.

Ascolti tv prima serata

Su Canale 5 la fiction di produzione Luce dei tuoi occhi, con Anna Valle, Giuseppe Zeno e Paola Pitagora, ha avuto 3,050 milioni di spettatori e il 15,6% di share. Buona prestazione complessiva, dietro la Valle, come detto, per la Rai. Su Rai1 il film Tutta un’altra vita, con Enrico Brignano e Ilaria Spada nel cast, ha riscosso 2,920 milioni di spettatori e il 13,8% di share. Su Rai3 ha fatto bene anche Chi l’ha visto?, sia pure scendendo sotto la classica soglia dei due milioni che demarca la differenza tra le puntate efficaci e quelle meno efficaci del racconto di cronaca nera. Federica Sciarelli ha tenuto botta a 1,9 milioni e 9,6%, tutto sommato non deludendo, tornando allo storico delitto dell’Olgiata, e interrogando l’omicida della contessa che ora è appena uscito di galera. Ha chiuso la quarta stagione in crescendo L’Ispettore Coliandro, con Giampaolo Morelli protagonista, che ha riscosso ben 1,751 milioni di spettatori e l’8% di share. Senza calcio on air ha fatto meglio anche il nuovo cabaret di Italia 1, fin qui deludente: Honolulu, con Fatima Trotta e Francesco Mandelli la conduzione, ha conquistato 850mila spettatori e il 4,5% di share, perdendo quindi il confronto con La7.

Non è L’Arena, ha ospitato di nuovo il vicequestore non green pass Nunzia Schilirò, e poi, tra gli altri, Carlo Taormina, Luca Telese, Gianluigi Paragone, Sandra Amurri, Francesco Storace. Così organizzato il programma di Massimo Giletti è tornato a 902mila spettatori ed il 5,5% (570mila spettatori e il 3,4% di share sette giorni prima) Su Rete4 Zona Bianca ha schierato il magistrato anti green pass Angelo Giorgianni, e poi, tra gli altri, anche Emanuele Fiano, Maurizio Gasparri, Vittorio Sgarbi, Francesco Borgonovo, Sabrina Scampini, Alessandro Cecchi Paone, Roberto Poletti, Raffaele Morelli e Sandra Milo. Il programma condotto da Giuseppe Brindisi ha convinto 696mila spettatori con il 4,3% (612mila spettatori con il 3,4%).

Ascolti tv day time

In access. Su Rai1 I Soliti Ignoti 4,6 milioni di spettatori con il 18,9%. Su Canale 5 Striscia la Notizia 4,223 milioni di spettatori con uno share del 17,3%. Su Italia1 Ncis ha registrato 1,252 milioni di spettatori con il 5,2%. Su Rai3 Che succede? a 1,550 milioni e 6,7%, Un Posto al Sole 1,826 milioni di spettatori e 7,5%. In tema talk d’informazione, è stata interessante anche la partita dell’access. Su La7 Otto e mezzo, ha riscosso 1,8 milioni e 7,4% di share. Su Rete4 Stasera Italia ha riscosso 1,3 milioni e 5,6% nella prima parte e poi 1,2 milioni di spettatori e il 5,2% di share nella seconda. Infine su Rai2 per i venti minuti di Tg2 Post, 1 milione di spettatori e il 4,2% di share. In preserale.

In preserale. Su Rai1 L’Eredità ha ottenuto 2,8 milioni di spettatori e 19,54% e 4,345 milioni di spettatori e 23,2%. Su Canale 5 Caduta Libera – Inizia la Sfida 2,189 milioni di spettatori e 15,8% mentre Caduta Libera ha avuto 3,469 milioni di spettatori e 19,3%. Su Rai3 TGR 2,942 milioni di spettatori con 14,8%. Al mattino, Uno Mattina 18,8%, Storie italiane 19,3% e 14,9%. Su Canale5 Mattino Cinque 18,5% e 16,9%. Su Rai2 Radio2 Social Club 3,6%. Su Rai3 Agorà 7,8% e 6,6% di share. A seguire Elisir 7,5%. Su La7 Omnibus 3,2%. Coffee Break 3,8%.

A mezzogiorno. Su Rai1 È sempre Mezzogiorno con Antonella Clerici 16%. Su Canale 5 Forum 18,5%. Su Rai2 I Fatti Vostri 7,7% nella prima parte e 8,5% nella seconda parte. Su Italia 1 Sport Mediaset 5,6%. Su La7 L’Aria che Tira 4,6% nella prima parte e 3,7% nella seconda parte. Al pomeriggio. Su Rai1 Oggi è un altro giorno 13,6%. La nuova stagione de Il Paradiso delle Signore 17,8%, Vita in diretta 17% e 17,8%. Su Canale5 Beautiful 18,5%, Una Vita 19,4% di share, Uomini e donne 23,5% e 22% di share, Amici 21%, Gf Vip 20,1%, Love is in the air 18,7%, Pomeriggio Cinque 15,6% e 14,6%. Su Rai2 Ore 14 al 4,3%, Detto fatto 3,1%. Su Rai3 Aspettando Geo arriva a 6,4% e Geo a 10,1%. Su Rete4 Lo Sportello di Forum 6%. Su La7 Tagadà 2,9%, Tagadoc 1,3%. In seconda serata. Su Rai1 Porta a Porta 7,1% di share. Su Canale 5 X Style 8,2%. Su Rai2 Restart 3,4%. Su Rai 3 il Tg3 Linea Notte 9,8%. Su Italia1 Before Pintus 6,1% e 9%. Su Rete 4 Quando le donne si chiamavano madonne 3,4% di share.

Ascolti tv delle native digitali free in prima serata

Su Tv8 X Factor 617mila e 3%. Su Rai4 Arctic 536mila spettatori con 2,3%. Su Iris L’ultimo samurai 462mila spettatori e il 2,4%. Su 20 Contract to kill a 400mila e 1,74%. Su Nove Accordi e disaccordi a 356mila e 1,6%. Su RaiMovie Il permesso a 302mila e 1,3%. Su RaiPremium Tale e quale show 276mila e 1,4%. Su Real Time Vite al limite ha ottenuto 276mila spettatori con 1,14%. Su Cine34 Belli di papà a 259mila e 1,15%. Su TopCrime All Rise a 216mila e 0,9%. Su La5 Twilight 194mila spettatori e 0,92%. Su La7d E’ arrivato mio figlio ha raccolto 140mila spettatori con 0,65%.

Emanuele Bruno

(Nella foto un momento di Non è L’Arena)