Mediaset e Sky perdono pubblicità ad agosto

La nostra rassegna stampa, con gli estratti degli articoli più interessanti: Nielsen ha rilasciato i dati degli investimenti pubblicitari del mese di agosto, che rimangono stabili (-0,1%), ma che registra perdite pesanti per i due editori tv.

Pubblicità, agosto in calo per Mediaset e Sky

Il Sole 24 Ore, pagina 27, di Andrea Biondi.

Agosto stabile (-0,1%) per gli investimenti pubblicitari a 335 milioni (con stima Ott, quindi principalmente Google e Facebook). Confronto «falsato» mette in guardia Alberto Dal sasso (Nielsen) visto che «le finali di Champions League si sono tenute tra il 15 e il 23 agosto» 2020. «Nei prossimi mesi continuerà il recupero», visibile anche ora nel +6,3% (sul pre-covid 2019) dei 5,3 miliardi raccolti a gennaio-agosto (compresi Ott). La Tv resta la regina del mercato (52% del totale), ma con calo in agosto (-9,4%).

In fondo quello che lo sport dà (con la Champions) può anche togliere. È vero che ci sono state le Olimpiadi. E la Rai ne ha beneficiato (+40% ad agosto e +35,8% a 512,4 milioni a gennaio-agosto). Al contrario Mediaset (con Champions trasmessa su Canale5) ha pagato dazio (-17% ad agosto, ma +26,7% a 1,22 miliardi negli otto mesi) come anche Sky (-29% ma +26,2% a 303 milioni a gennaio-agosto).

(Continua su Il Sole 24 Ore)

(Nella foto la sede di Mediaset)