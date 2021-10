Ascolti Tv analisi 12 ottobre 2021: Marcorè vince facile su Di Caprio. Rai2 stavolta c’è, calano Le Iene e Berlinguer. Giordano rincorre Floris

Nella sfida delle ammiraglie, il film tv Digitare il codice segreto stacca la versione integrale di Titanic, che poi domina nella notte. Invece dei maghetti, Rai2 programma The Equalizer 2 e corre appena dietro Italia1. Tra i talk in sovrapposizione, DiMartedì (Conte e Travaglio), sprinta su Fuori dal coro (Meloni). Staccata #Cartabianca. Va forte 20 con le qualificazioni mondiali.

Ascolti Tv altre: sfida sopra quota mezzo milione tra la partita Inghilterra-Ungheria su 20 e Matrimonio a prima vista su Real Time

Ha vinto Rai1 ma anche la Pepito della famiglia Saccà, in diaspora produttiva e con Giuseppe approdato ai vertici di 3zero2, ma sempre efficace on air. Battuta Hollywood e, per essere più precisi, un nuovo, ennesimo passaggio integrale di Titanic. Facile prevedere che la prima rete battesse Canale 5; che Neri Marcorè, in coppia con Valeria Bilello in Digitare il codice segreto, staccasse Leonardo Di Caprio e Kate Winslet in versione disastro epocale. Meno scontato decodificare in anticipo gli esiti della sfida a tre dell’informazione e quella tra la seconda rete Rai e la seconda rete Mediaset il 12 ottobre. Variabile fondamentale, la competitività di Rai2, che nelle settimane precedenti aveva fatto risultati molto bassi con Voglio essere un mago. Stavolta il film con Denzel Washinton, The Equalizer 2 è stato un oppositore ostico per la seconda puntata de Le Iene. Influenzato anche l’approfondimento. Al martedì, come è la regola, si sono confrontati i talk di Bianca Berlinguer (con Mauro Corona e Marco Travaglio, ma anche Nicola Zingaretti nel menù), Mario Giordano (con il ladri di case, ma anche i preti pedofili e un’intervista a Giorgia Meloni), Giovanni Floris (in tinte paragrilliste con Giuseppe Conte e Piercamillo Davigo).

Ascolti tv prima serata

Su Rai1 il ciclo della Pepito Production, Purché finisca tutto bene, ha proposto il film tv Digitare il codice segreto. Con Nerì Marcorè, Valeria Bilello, Paola Minaccioni e Gabriele Cirilli nel cast, la commedia leggera ha riscosso 4,148 milioni di spettatori e il 20,2% di share. Quasi doppiato, nel periodo in sovrapposizione, il più diretto concorrente. Su Canale 5 il super cult Titanic, con Leonardo Di Caprio e Kate Winslet, ha riscosso 1,770 milioni di spettatori e il 12,8% di share, andando avanti bene nella notte e sacrificando un po’ nella fascia di terza serata le prestazioni della seconda rete di Cologno. In pratica Titanic nel dettaglio la prima parte del film, tra le 21.48 e le 23.27, ha riscosso 2,187 milioni di spettatori ed il 10,5% e quindi fino all’una e mezza di notte 1,414 milioni ed il 17,7%

Su Italia 1 la seconda puntata de Le Iene, con Nicola Savino e Rocio Munoz Moralez alla conduzione e la Gialappa’s al controcanto sfottente, 1,334 milioni di spettatori e l’8,7% di share, dopo la presentazione a 1,163 milioni e 4,8%, in calo rispetto a sette giorni prima, ma avanti su Rai2 in sovrapposizione. Sulla seconda rete pubblica, infatti, il film The Equalizer 2- Senza Perdono, ha riscosso 1,351 milioni di spettatori e il 6,3% di share.

Ascolti tv talk show: più combattuta del solito la gara, con Mario Giordano che ha sorpassato Bianca Berlinguer e quasi raggiunto Giovanni Floris

Su La7 DiMartedì ha schierato tra gli ospiti Teresa Vergalli, Massimo Giannini, Alessandro Sallusti, Giuseppe Conte, Nicola Piovani, Maurizio Landini, Piercamillo Davigo, Pierpaolo Sileri, Francesca Donato, Barbara Gallavotti. Giovanni Floris ha conseguito 1,150 milioni di spettatori ed il 5,8% (sette giorni prima a 1,252 milioni di spettatori ed il 6,3%). Su Rete4 Fuori dal coro condotto da Mario Giordano, ha ospitato Giorgia Meloni e, quindi, anche Rita Dalla Chiesa. Parlando di green pass, ladri di case, pedofilia nella Chiesa, ha avuto 965mila spettatori e 5,8% di share (sette giorni prima a 818mila spettatori ed il 4,9%). Su Rai3 #Cartabianca ha puntato su ospiti come Marco Travaglio, Nicola Zingaretti, Elisabetta Gardini, Luigi Marattin, Gianluigi Paragone, Matteo Bassetti, Andrea Scanzi, Valentina Petrini, Federica Angeli, Vauro, Umberto Carriera, e le presenze stabili di Valerio Rossi Albertini e Mauro Corona. Così organizzata la trasmissione ha avuto 878 mila spettatori ed il 4,6% (sette giorni prima a 945mila spettatori ed il 4,9%).

Nella fase in cui i programmi sono stati in onda contemporaneamente è prevalso di misura Floris (5,83%), su Giordano (5,72%) e Berlinguer (4,6%). Giordano ha fatto il picco per numero di spettatori a quasi 1,6 mentre si parlava delle violenze di piazza a Roma, alle 22.04. Mentre con i ‘ladri di case’ prima di mezzanotte lo share è arrivato al 7,8%. Con la Meloni collegata il programma ha avuto alle 22.45, 1,440 milioni di spettatori ed il 7% di share.

Ascolti tv day time

In access. Su Rai1 I Soliti Ignoti 5 milioni di spettatori con il 20,8%. Su Canale 5 Striscia la Notizia 3,8 milioni di spettatori con uno share del 15,8%. Su Italia1 NCIS ha registrato 1,1 milioni di spettatori con il 5%. Su Rai3 Che succede? a 1,1 milioni e 4,9%, Un Posto al Sole 1,642 milioni di spettatori e 6,8%. In tema talk d’informazione, è stata interessante anche la partita dell’access. Su La7 Otto e mezzo, ha riscosso 1,773 milioni e 7,4% di share. Su Rete4 Stasera Italia ha riscosso 1,174 milioni e 5% nella prima parte e poi 1,145 milioni di spettatori e il 4,8% di share nella seconda. Infine su Rai2 per i venti minuti di Tg2 Post, solo 898mila spettatori e il 3,7% di share. In preserale. In preserale. Su Rai1 L’Eredità ha ottenuto 2,758 milioni di spettatori e 19,3% e 4, 140 milioni di spettatori e 22,7%. Su Canale 5 Caduta Libera – Inizia la Sfida 1,940 milioni di spettatori e 14,1% mentre Caduta Libera ha avuto 3,355 milioni di spettatori e 18,9%. Su Rai3 TGR 3 milioni di spettatori con 15,2%.

Al mattino, Uno Mattina 12,7% e 17,7%, Storie italiane 14,8% e 15%. Su Canale5 Mattino Cinque 18,5% e 16,9%. Su Rai2 Radio2 Social Club 4%. Su Rai3 Agorà 9,3% e 7,8% di share. A seguire Elisir 6,9%. Su La7 Omnibus 3,7%. Coffee Break Estate 4,3%. A mezzogiorno. Su Rai1 È sempre Mezzogiorno con Antonella Clerici 15,3%. Su Canale 5 Forum 17,9%. Su Rai2 I Fatti Vostri 8,2% nella prima parte e 8,7% nella seconda parte. Su Italia 1 Sport Mediaset 5,3%. Su La7 L’Aria che Tira 5,2% nella prima parte e 4,7% nella seconda parte. Al pomeriggio. Su Rai1 Oggi è un altro giorno 13,1%. La nuova stagione de Il Paradiso delle Signore 17,8%, Vita in diretta 16,6% e 16,7%. Su Canale5 Beautiful 18%, Una Vita 18% di share, Uomini e donne 22,1% e 20,4% di share, Amici 19,4%, Gf Vip 19,6%, Love is in the air 16,1%, Pomeriggio Cinque 12,3% e 13,1%. Su Rai2 Ore 14 al 4,3%, Detto fatto 4,1%, Italia-Svezia U21 a 6%. Su Rai3 Aspettando Geo arriva a 6,9% e Geo a 10,6%. Su Rete4 Lo Sportello di Forum 6%. Su La7 Tagadà 2,9%, Tagadoc 1,3%. In seconda serata. Su Rai1 Porta a Porta 9% di share. Su Canale 5 Tg5Notte 10%. Su Rai2 Ti Sento 3,4%. Su Rai 3 il Tg3 Linea Notte 5,4%. Su Italia1 Gridhouse a Prova di Morte 6,6%. Su Rete 4 Testimone involontario 3,7% di share.

Ascolti tv delle native digitali free in prima serata: vince Real Time

Su 20 Inghilterra-Ungheria a 555mila e 2,4%. Su Real Time Matrimonio a Prima Vista 7 ha ottenuto 508mila spettatori con il 2,2%. Su Iris I trecento di Fort Canby 491mila spettatori e il 2,2%. Su TopCrime I Fantasmi di Le Havre a 335mila e 1,5%. Su Rai4 Cocaine 309mila spettatori con 1,4%. Sul Nove A Team ha raccolto 276mila spettatori con l’1,3%. Su RaiPremium Un’estate a Hoxford 246mila e 1,1%. Su Tv8 Il cacciatore di Ex a 241mila spettatori con l’1,1%. Su Cine34 Malena a 227mila e 1%. Su La5 la replica di Grande Fratello Vip 201mila spettatori e 1%. Su RaiMovie Quinto Potere a 171mila e 0,8%.

Emanuele Bruno

(Nella foto un momento de Le Iene Show)