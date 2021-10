Ascolti tv 12 ottobre 2021: Rai1 fa quasi il triplo dell’ennesima replica di Titanic

Ascolti tv: la nuova serie con Neri Marcorè vince, ma quasi senza contendenti

Ha debuttato ieri la nuova fiction di Rai1 con Neri Marcorè, Digitare il codice segreto, registrando il 20,16% di share media con 4,148 milioni di telespettatori. Settimana scorsa la stessa rete aveva raccolto il 16,8% e 3,544 milioni con Morgane – Detective geniale. Seconda posizione per l’ennesima replica del film Titanic su Canale5 con il 12,76% e 1,770 milioni d’italiani collegati, mentre sette giorni fa l’ammiraglia Mediaset aveva portato a casa il 16,02% e 3,1 milioni con Luce dei tuoi occhi. Medaglia di bronzo per il film The Equalizer 2 su Rai2 con il 6,33% e 1,351 milioni di contatti. Martedì scorso il talent show Voglio essere un mago aveva fatto l’1,94% e 373 mila.

Ascolti tv altre reti

Appena giù dal podio si piazza Le Iene Show su Italia1 con l’8,69% e 1,334 milioni di spettatori, poi il talk show diMartedì su La7 al 5,78% e 1,150 milioni e Fuori dal coro al 5,81% e 965 mila. La classifica continua con il talk show #Cartabianca su Rai3 al 4,56% e 878 mila contatti, poi il film A-Team su Nove all’1,3% e 276 mila e Il cacciatore di ex su Tv8 all’1,1% e 241 mila. Matrimonio a prima vista su Real Time ha registrato il 2,2% di share media.

Ascolti tv daytime

Nel preserale L’eredità su Rai1 al 22,7%, mentre Caduta libera su Canale5 al 18,9%. In access prime time Guess my Age su Tv8 all’1,5% e 356 mila, poi Cortesie per gli ospiti su Real Time all’1,7% e 410 mila e Deal with it su Nove all’1,8% e 416 mila.

Carlo G. Lanzi

(Nella foto Digitare il codice segreto)