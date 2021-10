Ascolti tv 11 ottobre 2021: Gassmann va in fuga, Grande Fratello Vip stabile

Ascolti tv: la fiction di Rai1 ben oltre il reality show di Canale5

Non c’è gara tra I bastardi di Pizzofalcone e il reality show di casa Mediaset. Ieri sera, infatti, la fiction di Rai1 ha registrato il 21,85% di share media con 4,568 milioni di telespettatori. Settimana scorsa la stessa rete proponeva lo speciale Porta a porta sulle elezioni con l’8,49% e 1,4 milioni, ma due settimane fa Alessandro Gassmann aveva raccolto il 21,46% e 4,4 milioni.

Seconda posizione per il Grande Fratello Vip su Canale5 con il 20,66% e 3,181 milioni d’italiani collegati, con i dati d’ascolti praticamente identici a quelli di sette giorni fa: 21,60% e 3,131 milioni. Medaglia di bronzo Presa diretta su Rai3 con il 5,89% e 1,330 milioni di contatti.

Ascolti tv altre reti

Giù dal podio si piazza il talk show Quarta Repubblica su Rete4 con il 6,46% e 1,105 milioni di contatti, poi lo show Quelli che il lunedì… su Rai2 al 3,11% e 611 mila e Mystery Land su Italia1 al 2,80% e 581 mila. Si chiude con Little Big Italy su Nove al 2,1% e 493 mila spettatori, poi il film City of Lies su La7 all’1,81% e 394 mila e The Legend of Zorro su Tv8 all’1,6% e 328 mila.

Ascolti tv daytime

Nel preserale L’eredità su Rai1 al 21,8%, mentre Caduta libera su Canale5 al 20,8%. In access prime time Guess my Age su Tv8 all’1,61% e 397 mila, poi Cortesie per gli ospiti su Real Time all’1,7% e 397 mila e Deal with it su Nove all’1,64% e 401 mila.

Carlo G. Lanzi

(Nella foto I bastardi di Pizzofalcone)