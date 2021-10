Ascolti tv analisi 10 ottobre 2021: la finalina Azzurra batte Francia-Spagna. Papi e Fazio non soffrono, anzi crescono

Su Rai1 la finale di Nations League batte Enrico Papi, che poi domina in seconda serata. Sul podio sale Fabio Fazio. Al pomeriggio Italia-Belgio fa il 34,6% e con 5,5 milioni batte Francia-Spagna. Il Gp della Turchia di F1 fa 1,3 milioni e 8,3% live su Sky e 1,475 milioni e 9,1%% in differita su Tv8.

Ascolti Tv calcio: il programma più visto della giornata è stato il secondo tempo di Italia-Belgio a 6,1 milioni e 39,5%. Il secondo tempo di Francia-Spagna a 5,493 milioni e 23,7%.

Italia al primo pomeriggio, vincente sul Belgio per due a uno nella finalina per il terzo posto della Nations League. E Francia-Spagna, finale del torneo continentale alla sera, sempre su Rai1. E’ stata una domenica diversa dalle altre quella del 10 ottobre, specialmente per Rai1. Spiazzante, soprattutto, per tutti i programmi di produzione della serata. Ma senza grandi mutazioni della griglia di base.

Contro il calcio dell’ammiraglia pubblica, infatti, Canale 5 ha mantenuto Scherzi a parte. E su Rai3 è rimasto Che tempo che fa, con Fabio Fazio che alla seconda puntata ha convocato il solito Roberto Burioni, ma anche Roberto Saviano e Walter Veltroni. I telefilm polizieschi di Rai2, il film fantasy action di Italia1, la sfida dell’approfondimento nella versione più soft – e meno deleteria per Fazio – e cioè quella tra Veronica Gentili su Rete 4 e Andrea Purgatori su La7 – sono stati gli altri ingredienti dell’offerta di base.

Ascolti tv prima serata

Senza gli Azzurri in campo, il match Francia-Spagna, vinto dai transalpini in rimonta per due a uno e con un secondo tempo pirotecnico, si è attestato a 5,4 milioni di spettatori ed il 19,1%. Il confronto, teso, ha avuto un seguito in crescendo: primo tempo a 5,334 milioni e 22%, secondo tempo a 5,493 milioni e 23,7%. Meglio comunque al pomeriggio hanno fatto gli Azzurri, a quota 5,5 milioni con il 34,6%, potendo contare su un bacino più ridotto e dovendosi in qualche maniera confrontare anche con la concorrenza sul target del Gp di Formula Uno della Turchia, che partendo alle 14.00, live su Sky ha avuto 1,327 milioni di spettatori e l’8,3%. Gli Azzurri hanno portato a casa nel primo tempo 4,861 milioni di spettatori con il 29,8% e nel secondo tempo 6,101 milioni di spettatori ed il 39,5%.

Al secondo posto ha tenuto molto bene botta Canale5. Alla nuova performance, schierando tra gli ospiti presi di mira Eleonora Giorgi, Paolo Ciavarro, Red Canzian, Antonella Elia, Memo Remigi, Federica Pellegrini e Dayane Mello, Scherzi a parte ha avuto 2,932 milioni di spettatori ed il 15,2%, volando in seconda serata dopo la fine della Nations League. La settimana prima il programma aveva avuto 2,914 milioni di spettatori, ma raccogliendo il 14,4%. Su Rai3 Che tempo che fa potendo contare nella formazione di base anche su Luciana Littizzetto e Filippa Lagerbåck, Gigi Marzullo e Nino Frassica, ha schierato tra gli altri, Roberto Saviano, Roberto Speranza, Roberto Burioni, Walter Veltroni, Bebe Vio e Vincenzo Salemme. La trasmissione ha conseguito 2,790 milioni e l’11,5 % e poi con il Tavolo ha conseguito 1,857 milioni ed il 9,7%, in netta crescita rispetto alla prima puntata.

Molto staccate, comunque, dalle prime tre, sono arrivate le altre proposte. Su Italia 1 Viaggio nell’isola misteriosa, con Josh Hutcherson e Dwayne Johnson, ha conseguito 1,148 milioni di spettatori con il 5,1%. Su Rai2 Ncis Los Angeles ha avuto 1,232 milioni di spettatori e il 5,1%, mentre Ncis New Orleans 1,020 milioni di spettatori pari ad uno share del 4,4%. Tra il racconto dell’incandescente attualità sociale e politica e il ricordo di un fatto storico tragico, sul versante dell’approfondimento, è stata chiara la preferenza del pubblico per il format live. Su Rete4 Controcorrente con Veronica Gentili alla conduzione, e tra gli ospiti e gli intervistati Flavio Briatore, Pierpaolo Sileri, Nunzia De Girolamo, Andrea Romano, Alessandro Di Battista, Silvia Sardone, Marco Furfaro, Mauro Rango, Stefania Salmaso, Fabrizio Pregliasco, ha conquistato 836mila spettatori ed il 4,2%. Su La7 Atlantide con Vajont, una lezione dimenticata, con Andrea Purgatori alla conduzione, vari documenti filmati, Licia Colò, Sergio Rizzo, Martina Comparelli tra gli ospiti, ha avuto 456mila spettatori e 2,12% di share fino alle 23.17 e poi 259mila spettatori e il 2,7%.

Ascolti tv day time

In access. Su Canale 5 Paperissima Sprint 3,577 milioni di spettatori con uno share del 14,8%. Su Italia1 NCIS ha registrato 1,175 milioni di spettatori con il 4,9%. Su Rete4 Controcorrente 1,195 milioni e 5,1% e poi 1 milione e 4,1%. Su Rai 3 la Presentazione di Che tempo che fa a 1,780 milioni di spettatori con l’8% di share. Su La7 In Onda a 845mila spettatori e 3,5%. In preserale. Su Rai1 L’Eredità ha ottenuto 2,944 milioni di spettatori e 17,8% e 3,881 milioni di spettatori e 20%. Su Canale 5 Caduta Libera 1,859 milioni di spettatori e 11,8% e poi 3,090 milioni di spettatori e 16,2%. Su Rai3 TGR 2,872 milioni di spettatori con il 14,3%. Al mattino. Su Rai1 Uno Mattina In famiglia 12,5% e 17% e 22,2%, A Sua Immagine 16,1%, Santa Messa 17,7%. Su Canale5 Tg5 Mattina 19,8% e Santa Messa 11,5%. Su Rai3 Agorà weekend 6,3% di share. Su La7 Omnibus 2,7%.

A mezzogiorno. Angelus 18,3%, Linea Verde 21,1%. Su Canale 5 Le Storie di Melaverde 13,3% e 11,8%, Melaverde 18,3%. Al pomeriggio. Su Rai1 Mara Venier con Domenica In 16,6% prima di Italia-Belgio. Su Canale 5 L’Arca di Noè 14,9%, Beautiful 13,1%, Una Vita 11,6%. A seguire Love is in the air 9,7%, Inga Lindstrom 10%. Su Rai3 Mezz’ora in Più 8,1% mentre Mezz’ora in Più Il Mondo che Verrà 6,7%, Rebus 5,6%. In seconda serata. Su Rai 1 Speciale Tg1 5%. Su Canale 5 TG5 Notte 11,9% di share. Su Rai2 La Domenica Sportiva 4,7%. Su Italia1 The Island 4,4% di share. Su Rai 3 il Tg3 Mondo è stato visto dal 6,2%. Su Rete 4 Dorian Gray 3,3%. News delle 20. Tg1 a 5,025 milioni e 22,9%; Tg5 a 4,192 milioni e 18,8%; TgLa7 a 811mila e 3,8%.

Ascolti tv native digitali free in prima serata: Tv8 davanti a RaiPremium

Su Tv8 MasterChef 10 è la scelta di 565mila spettatori con il 3,1%. %. Su Rai Premium Purchè finisca bene a 486mila e 2,2%. Sul 20 Codice: Swordfish 375mila spettatori con 1,7%. Sul Nove Il vento del perdono 373mila spettatori e 1,8%. %. Su La5 Ritorno a Christmas Creek 349mila spettatori con l’1,5%. Su Real Time 90 giorni per innamorarsi 340mila spettatori e l’1,4% e 489mila e 2,8%. Su Iris Le Crociate a 324mila e 1,5%. Su Rai4 Piccolo favore 302 mila e 1,4%. Su TopCrime Il ritorno di Colombo a 267mila e 1,2%. Su Rai Movie Famiglia allargata 267mila spettatori e 1,2%.Su Cine34 Scuola di ladri2 a 202mila e 0,91%.

Emanuele Bruno

(Nella foto un momento di Italia-Belgio)