Ascolti Tv 9 ottobre 2021: Tu si que vales si prende un terzo della platea e fa il triplo di Rai1

Vantaggio molto più ampio del solito per Maria De Filippi su Canale5, con Rai1 che ha programmato il film Stanlio & Ollio, mentre la terza posizione sul podio la conquista il primo dei telefilm di Rai2. Con l’assalto di Forza Nuova alla Cgil a Roma vanno forte i talk dell’access.

Domina l’ammiraglia commerciale, cresciuta di un milione. Per Maria De Filippi e company il 31,6%

Tre film, due tutt’altro che popolari, uno più ‘family’ dell’altro, una nuova serie ambiziosa su La7. Non aveva gran concorrenza ieri sera – sabato 9 ottobre – la puntata di Tu si que vales su Canale 5. Non c’era il calcio della Serie A, e dopo le Arena Suzuki ‘60 ‘70 ’80 delle settimane precedenti, Rai1 si è difesa con il biopic Stanlio & Ollio. Lato Viale Mazzini, inoltre, Rai2 si è ancorata ai telefilm, con Rai3 che ha programmato L’uomo nell’ombra. La prima visione di Italia 1 (Paddington 2), la pellicola cult di Rete 4 (Agente 007 Operazione Tuono) e la miniserie già su Netflix di La7, Versailles, hanno articolato l’offerta commerciale. Questi gli equilibri in prime time.

Ascolti tv prima serata

Su Canale 5 Tu si que vales ha schierato alla conduzione Belen Rodriguez con Alessio Sakara e Martin Castrogiovanni, con Gerry Scotti, Maria De Filippi, Teo Mammucari e Rudy Zerbi al giudizio tecnico e con Sabrina Ferilli a rappresentare la giuria popolare. Il programma ha raccolto davanti al video 5,2 milioni di spettatori ed il 31,6% (4,163 milioni di spettatori ed il 25,5% sette giorni prima). Su Rai1 la pellicola Stanlio & Ollio, con Steve Coogan e John C. Reilly nei panni dei due comici, ha riscosso 2,151 milioni di spettatori ed il 10,9%. Su Rai2 questo il bilancio dei telefilm: The Rookie 1,1 milioni di spettatori con il 5,2% e Clarice 594mila e 3,3%.

Ascolti tv giù dal podio, tutte le altre proposte sono rimaste molto più lontane da quota un milione

Su Rete4 la pellicola vintage Agente 007 Operazione Tuono, con Sean Connery, ha avuto 745mila spettatori con il 4,2% di share. Su Rai3 Vice- L’uomo nell’ombra, sulla vita di Dick Cheney, con Christian Bale e Amy Adams, ha conseguito 598mila spettatori con il 3,4% di share. Su Italia 1 il film fantasy family Paddington 2 con Hugh Grant e Brendan Gleeson ha intrattenuto 630mila spettatori 3,1%. Su La7 la serie inedita Versailles ha totalizzato 311mila spettatori con uno share dell’1,8%%. Su Tv8 La maschera di Zorro a 349mila e 1,9%; su Nove Il delitto di Perugia a 299 mila e 1,7%. Su 20 Svizzera-Irlanda del Nord di qualificazione ai Mondiali a 409mila e 1,9%.

In access prime time. Su Rai 1 Soliti Ignoti a 4,507 milioni di spettatori con il 20,6%. Su Canale 5 Striscia la Notizia 3,7 milioni di spettatori con uno share del 16,9%. Su Rai3 Le Parole della Settimana a 987mila spettatori e 4,8% nella prima parte e a 1,436 milioni di spettatori e 6,6% nella seconda. Su Italia 1 NCIS a 970mila e il 4,5%. Su Rete 4 Controcorrente a 1,2 milioni e 5,7%. Su La7 In Onda a 1, 1 milioni e 5,1% Inoltre, al pomeriggio: Su Canale 5 Scene da un Matrimonio 14,1%, Verissimo 17,6% e 16,8%. Su Rai2 Giro di Lombardia al 7,5%.

Emanuele Bruno

(Nella foto Maria De Filippi)