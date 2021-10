Ascolti Tv analisi 8 ottobre 2021: Conti tiene lontano Signorini. Nuzzi, Stallone, Crozza e Ncis vicini. Zoro sale al 5,2%

Rai1 vince facile con la puntata di Tale e quale show vinta da Pretelli. Canale 5 si difende bene con la nuova puntata di GFVIP che ha eliminato Sami. Sul podio per share sale Nuzzi; Fratelli di Crozza risupera 1 milione, ma fa meno share del lungo Propaganda, in forma nella versione post elezioni.

Ammiraglie dominanti, con complessivamente quasi mezzo milione in più di spettatori, ma in un contesto di penetrazione complessiva del mezzo in crescita

Maurizio Crozza, Zoro, Gianluigi Nuzzi, la gara dei dolciai, telefilm, film, show e reality. Una spruzzata di calcio internazionale su 20. Di tutto e di più, al venerdì in tv, nella serata del nove ottobre. E’ rimasta centrale la sfida tra le ammiraglie: Tale e quale show (ieri ha vinto Pierpaolo Pretelli imitando Clementino) si è confrontato con una puntata di Grande Fratello Vip (nella seconda collocazione settimanale) in cui sono state ancora le polemiche tra le due opinioniste, Sonia Bruganelli e Adriana Volpe, e poi le dinamiche della famiglia Goria/Ruta, le sorelle Selassie, Katia Riccarelli e Giucas Casella, Alex Belli, Francesca Cipriani, tra i vari ingredienti, a riempire di contenuti le dinamiche forzatamente casalinghe dei vip scelti da Alfonso Signorini. Sette giorni prima era finita così: Tale e Quale show 2020 a 4,027 milioni di spettatori con il 21,9%, mentre il GF Vip 2020 aveva avuto 2,487 milioni ed il 16,9%. Ecco come si sono indirizzate le scelte del pubblico secondo Auditel.

Ascolti tv prima serata

Su Rai1 la quarta puntata di Tale e quale show, con Carlo Conti alla conduzione, in giuria Loretta Goggi, Giorgio Panariello, Cristiano Malgioglio, il quarto giudice a sorpresa Francesca Manzini nei panni di Asia Argento, e in sfida canora e recitativa Francesca Alotta, Deborah Johnson, Federica Nargi, Stefania Orlando, Alba Parietti, Dennis Fantina, I Gemelli di Guidonia, Biagio Izzo, Simone Montedoro, Pierpaolo Pretelli e Ciro Priello, ha riscosso 4,2 milioni di spettatori ed il 21,8% (4,027 milioni di spettatori con il 21,9% sette giorni prima). Su Canale 5 la nuova puntata settimanale di Grande Fratello Vip con Alfonso Signorini regista in scena, Adriana Volpe e Sonia Bruganelli opinioniste, ha ottenuto 2,641 milioni ed il 17% (2,487 milioni ed il 16,9% sette giorni prima).

Ascolti tv per il terzo posto del podio

Su Rai2 Ncis ha avuto 1,172 milioni e il 5%, e poi per Bull 817mila e 3,8%. Su Italia1 il titolo cult John Rambo, con Sylvester Stallone, ha totalizzato 1,125 milioni di spettatori e il 5% di share. Su Rete 4 Quarto Grado, con Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero alla conduzione, Sabrina Scampini nel team di base, ha avuto 1,077 milioni di spettatori e 6,4% di share. Sul Nove la terza puntata di Fratelli di Crozza ha avuto 1,069 milioni di spettatori ed il 4,7%. Inoltre su La7 la nuova puntata di Propaganda Live, con Diego Bianchi alla conduzione e Makkox, Marco Damilano, Francesca Schianchi, Constanze Reuscher, Paolo Celata in supporto, ha conquistato 845mila spettatori e il 5,2%.

In coda, su Rai3 il film in prima tv Vivere, con Micaela Ramazzotti e Adriano Giannini, ha raccolto 707mila spettatori e il 3,2% di share. Su TV8 Gomorra – La Serie 406mila spettatori e 1,9%. Inoltre su Real Time Bake Off Italia – Dolci in forno, ha conseguito 592mila spettatori e 2,7% di share. Su 20 per le qualificazioni ai Mondiali, Germania-Romania ha avuto 525mila e 2,3%.

Emanuele Bruno

(Nella foto un momento di Tale e quale show con il vincitore in scena)