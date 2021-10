Comcast mette ordine in Sky e lancia la sua smart tv innovativa

La nostra rassegna stampa, con gli estratti degli articoli più interessanti: pulizia nei conti (che quest’anno potrebbero migliorare), grandi programmi per il 2022. A partire dal nuovo apparecchio, che si chiamerà Sky Glass. Nel Regno Unito sarà offerto dal 18 ottobre, in Italia arriverà a gennaio. Tre dimensioni di schermo disponibili: 43 pollici (763 euro), 55 pollici (998 euro) e 65 pollici (1.233 euro). Si potrà avere anche a noleggio per 15 euro al mese.

Sky Italian Holdings, perdita 2020 da 2,2 miliardi di euro

ItaliaOggi, pagina 18, di Claudio Plazzotta.

Sky Italian Holdings, la holding che controlla tutte le attività di Sky in Italia, ha chiuso il bilancio consolidato 2020 con una perdita di 2,23 miliardi di euro. Un rosso che non trova motivazioni in tensioni particolari sul fronte dei costi e dei ricavi, ma che è frutto di una svalutazione della partecipazione in Sky Italia. Infatti, le immobilizzazioni finanziarie di Sky Italian Holdings nel bilancio 2019 erano iscritte al valore di 2,68 miliardi di euro. E comprendevano il 100% di Sky Italia srl (società che a sua volta controlla il 100% di Digital exchange srl, di Sky Italia network service srl e di Telepiù srl), il 100% di Nuova società televisiva italiana srl (in sostanza il canale in chiaro Tv8), e il 60% della casa di produzione e distribuzione Vision distribution spa.

Nel bilancio 2020 l’azionista ha invece deciso di svalutare la partecipazione in Sky Italia di 2,23 miliardi. E perciò, alla fine, il valore complessivo delle immobilizzazioni finanziarie di Sky Italian Holdings è sceso a 449 milioni di euro. Da 2,68 miliardi a 449 milioni di euro, un taglio drastico che però non significa un disimpegno dal business della pay tv in Italia. E infatti nel 2021 da Comcast è arrivato un assegno di 1,34 miliardi di euro, a risollevare il valore della partecipazione in Sky Italia. Le svalutazioni, come spiegano gli amministratori, sono il frutto di un impairment test effettuato a fine 2020 sulla Cash generating unit Sky Italia in base alla evoluzione della base abbonati, della strategia commerciale prevista, della domanda attesa nel settore delle telecomunicazioni e dei flussi di cassa stimati. E il grosso dei tagli c’è stato sul valore di avviamento di Sky Italia (iscritto in bilancio a 1,023 miliardi di euro) e sul valore netto contabile della Lista clienti, azzerato per 843,5 milioni di euro.

Il bilancio

II gruppo, peraltro, scrivono gli amministratori, «non può assicurare che non si verifichi una perdita ulteriore di valore delle attività iscritte a bilancio al 31 dicembre 2020 in periodi futuri». Il rosso di bilancio di 2,23 miliardi di euro è stato coperto utilizzando integralmente gli utili portati a nuovo e il fondo Altre riserve, che valeva 2,73 miliardi di euro. Al termine di queste operazioni, il patrimonio netto di Sky Italian Holdings è sceso a quota 329,5 milioni di euro, rispetto ai 2,44 miliardi di fine 2019.

Nel dettaglio, Sky Italian Holdings spa, controllata al 100% da Sky international operations limited, ha chiuso il 2020 con ricavi per 44,8 milioni di euro (le royalties versate da Sky Italia per l’utilizzo del marchio Sky), costi per 43,4 milioni, svalutazioni per 2,23 miliardi, e quindi perdite per 2,23 miliardi di euro. Come anticipato da ItaliaOggi dell’8 settembre scorso, Sky Italia ha invece terminato l’esercizio 2020 con ricavi per 2,9 miliardi di euro, in calo dell’11,8% sul 2019, e perdite per 690 milioni di euro.

(Nella foto la sede milanese di Sky)