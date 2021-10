E-sports: quasi 50 milioni di giro d’affari

Dopo che di e-sports si parla ormai da tempo, arrivano le prime stime sull’impatto economico di questo fenomeno in Italia: 45/47 milioni di euro. Una cifra che comprende sia l’impatto diretto che quello indiretto, ricavata da Nielsen attraverso un’indagine ad hoc sugli stakeholder del settore (team, organizzatori, publisher e altre tipologie di operatori) presentata ieri durante la seconda giornata di Round One, l’evento business dedicato agli e-sports in Italia organizzato da IIDEA, l’associazione di categoria dell’industria dei videogiochi in Italia, e l’agenzia Ninetynine presso OGR Torino. Questo numero è destinato a crescere, visto il successo che gli e-sports stanno avendo sul pubblico soprattutto di giovanissimi.

L’ultimo rapporto sugli e-sports in Italia ha quantificato in circa 1.620.000 persone la cosiddetta fanbase, ovvero il pubblico che segue un evento più volte a settimana. Non mancano però le difficoltà, secondo IIDEA, dalla difficoltà di reperimento di professionalità adeguate alla condizione della rete nelle varie aree del Paese, oltre alla mancanza di incentivi e agevolazioni. «L’analisi della contribuzione da parte dell’ecosistema e-sports all’economia italiana rivela, già nella sua prima edizione, non solo la significativa dimensione raggiunta dal settore, ma soprattutto l’elevata produttività delle sue risorse», ha spiegato Tommaso Mattei, head of consulting Europe, Mena e Mexico di Nielsen Sports e Entertainment. «Considerando anche la continua crescita della fanbase, è sempre più urgente riuscire a definire una strada comune insieme alle componenti istituzionali e del settore privato per superare le criticità di tipo tecnologico e regolamentare che ne frenano l’ulteriore sviluppo industriale e occupazionale».

I numeri

L’impatto economico diretto del settore, ossia direttamente collegato all’occupazione, è di oltre 30 milioni di euro. Di questi, il 65% (20,4 min) è realizzato dai team e-sports, seguiti dagli organizzatori con il 16% (5,1 min) e dai publisher, gli editori, con il 4% (1,1 min). Il restante 15% (5 min) deriva da altre tipologie di società che operano in questo mondo: location dedicate, produttori hardware, sviluppatori e altre categorie non assimilabili alle precedenti. L’impatto economico indiretto, ossia quello generato da tutte le spese correlate al mondo degli e-sports, è invece superiore a 15 milioni di euro.

