Ascolti Tv analisi 5 ottobre 2021: Morgane non spegne Luce dei tuoi occhi. Iene come l’anno scorso. Floris batte Bianca e Mario (Salvini non funziona più)

Il programma più visto della giornata è stato il Tg1 a 5,1 milioni e 23,7%. I Soliti Ignoti a 4,844 milioni e 20,3%. Tg5 a 4,048 milioni e 16,7%

Niente calcio e più spazio per le generaliste martedì 5 ottobre, nel giorno successivo alle elezioni amministrative. La principale sfida di serata è stata quella tra la serie francese di Rai1, Morgane, grande sorpresa di questa prima fase della stagione autunnale, e Luce dei tuoi occhi su Canale5, la fiction con Anna Valle che ha portato a casa ottime prestazioni nelle settimane precedenti. Terzo incomodo naturale, e miglior candidato al podio, l’esordio stagionale de Le Iene su Italia1. Il tutto in un contesto in cui Rai3, La7 e Rete4 sono rimaste focalizzate sull’attualità politica con le trasmissioni di approfondimento di Bianca Berlinguer, Giovanni Floris e Mario Giordano. Altro elemento della griglia, il talent sui maghetti che fin qui è stato un flop su Rai2. Ma andiamo più nel dettaglio a delineare il bilancio degli ascolti della prima serata generalista.

Ascolti tv prima serata Audrey Fleurot contro Anna Valle. Ed Elodie

E’ calata è vero. Ma si è comunque confermato un vero fenomeno la serie francese di TF1 con Audrey Fleurot nei panni della detective geniale, intelligente, simpatica ma un po’ disadattata, che ieri ha terminato le puntate realizzate e ha dato appuntamento al prossimo anno. Morgane aveva conseguito 3,996 milioni di spettatori con il 18,7% sette giorni fa confrontandosi con Milan-Liverpool di Champions League; ma ieri, alle prese con un prodotto capace di pescare sullo stesso target familiare, ma anche femminile e popolare, la storia di Rai1 ha avuto 3,544 milioni di spettatori e il 16,8% di share.

Su Canale 5 il melò con la Valle e Giuseppe Zeno è arrivato a quota 3,1 milioni ed il 16% (all’esordio aveva avuto 3,231 milioni e 15,8% di share, alla seconda puntata 2,872 milioni di spettatori ed il 15,5%), tenendo bene e reggendo la sfida, ma inequivocabilmente perdondola. Mentre il battesimo de Le Iene, con Nicola Savino ed Elodie Patrizi alla conduzione della prima puntata, con il controcanto della Gialappa’s, ha conseguito 1,555 milioni e il 10,1% di share; l’anno scorso la prima puntata aveva avuto 1,658 milioni di spettatori e il 10,1% di share. Si è confermato inequivocabilmente un flop il nuovo format di Rai2, Voglio essere un mago. Il reality-talent per apprendisti illusionisti, è arrivato a 373 mila e 1,9% di share, in costante calo rispetto alle settimane precedenti (523 mila spettatori e 2,7% sette giorni prima, 691mila spettatori e 3,9% di share alla prima puntata).

Ascolti tv talk politici, senza calcio va meglio La7. Floris/Letta batte Berlinguer/Prodi e Giordano/Salvini. In sovrapposizione: Floris 6,4%, Berlinguer 4,9% e Giordano 4,7%

In tema talk politici, l’attualità – dopo le elezioni amministrative – era costituita dalla decisione della Lega di non presenziare alla riunione di governo che ha ha votato la delega fiscale. In pratica su La7 DiMartedì schierando tra gli ospiti Giorgio Parisi, Enrico Letta, Teresa Vergalli, Alessandro Sallusti, Lilli Gruber, Ilaria Capua, Tiziana Panella, Massimo Giannini, Diego Bianchi, Carlo Cottarelli, Raffaello Lupi, Marta Collot, Elsa Fornero, Giuliano Cazzola, Giulia Garbi, Marco Damilano, Antonio Caprarica, Michela Marzano, Paolo Berizzi, Fabio Rampelli, Francesca Donato, Pietro Senaldi, Barbara Gallavotti, Valeria Golino, Stefano Mordini, Nando Pagnoncelli, Antonio Caprarica, Luca Barbarossa, ha riscosso 1,252 milioni di spettatori ed il 6,3% (1,055 milioni di spettatori e il 5,3% sette giorni prima).

Su Rai3 #Cartabianca, con Mauro Corona in organico, oltre che Romano Prodi, Pierpaolo Sileri, Giovanni Donzelli, Massimo Galli, Massimo Gramellini, Luca Telese, Andrea Scanzi, Mario Tozzi, Lisa Casali, Valerio Rossi Albertini, ha raccolto 945mila spettatori ed il 4,9% (999mila spettatori ed il 5,2% sette giorni prima). Su Rete4, Fuori dal Coro, con i soliti focus originali su vaccini, cure casalinghe, ladri di case (picco di share coll’8,75%, picco di ascolti con Aifa indagata dalla Corte dei conti, a 1,2 milioni), ma ospitando pure Vittorio Feltri, Matteo Salvini, Maria Teresa Ruta, ha avuto 818mila spettatori ed il 4,9% (811 mila spettatori ed il 5% sette giorni prima).

Ascolti tv day time

In access. Su Rai1 I Soliti Ignoti 4,844 milioni di spettatori con il 20,3%. Su Canale 5 Striscia la Notizia 4,048 milioni di spettatori con uno share del 16,9%. Su Italia1 NCIS ha registrato 1,2 milioni di spettatori con il 5,1%. Su Rai3 Che succede? a 1,2 milioni e 5,5%, Un Posto al Sole 1,562 milioni di spettatori e 6,6%. In tema talk d’informazione, è stata interessante anche la partita dell’access. Su La7 Otto e mezzo, ha riscosso 1,569 milioni e 6,7% di share. Su Rete4 Stasera Italia ha riscosso 1,228 milioni e 5,3% nella prima parte e poi 1,034 milioni di spettatori e il 4,3% di share nella seconda. Infine su Rai2 per i venti minuti di Tg2 Post, solo 780mila spettatori e il 3,2% di share. In preserale. Su Rai1 L’Eredità ha ottenuto 2,636 milioni di spettatori e 18,9% e 4, 013 milioni di spettatori e 22,4%. Su Canale 5 Caduta Libera – Inizia la Sfida 1,940 milioni di spettatori e 14,3% mentre Caduta Libera ha avuto 3,379 milioni di spettatori e 19,4%. Su Rai3 TGR 3 milioni di spettatori con 15,8%. Al mattino, Uno Mattina 12,4% e 18,2%, Storie italiane 17,5% e 15,3%. Su Canale5 Mattino Cinque 15,9% e 15,2%. Su Rai2 Radio2 Social Club 4%. Su Rai3 Agorà 8,5% e 7,1% di share. A seguire Elisir 6,4%. Su La7 Omnibus 4,1%. Coffee Break Estate 3,7%. A mezzogiorno. Su Rai1 È sempre Mezzogiorno con Antonella Clerici 15,9%. Su Canale 5 Forum 17,5%. Su Rai2 I Fatti Vostri 6,7% nella prima parte e 7,3% nella seconda parte. Su Italia 1 Sport Mediaset 5,6%. Su La7 L’Aria che Tira 5,4% nella prima parte e 4,7% nella seconda parte.

Al pomeriggio. Su Rai1 Oggi è un altro giorno 12,7%. La nuova stagione de Il Paradiso delle Signore 17,6%, Vita in diretta 17,1% e 18,2%. Su Canale5 Beautiful 17,1%, Una Vita 18,2% di share, Uomini e donne 23% e 21% di share, Amici 19%, Gf Vip 19%, Love is in the air 16,2%, Pomeriggio Cinque 13% e 14%. Su Rai2 Ore 14 al 4,5%, Detto fatto 4,8%, Tre Valli varesine di ciclismo a 4,9%. Su Rai3 Aspettando Geo arriva a 6,3% e Geo a 10,7%. Su Rete4 Lo Sportello di Forum 5,3%. Su La7 Tagadà 3,3%, Tagadoc 3,6%. In seconda serata. Su Rai1 Porta a Porta 7,9% di share. Su Canale 5 X Style 7%. Su Rai2 Ti Sento 2,6%, fa risalire la rete dopo il disastro dei maghetti. Su Rai 3 il Tg3 Linea Notte 5,5%. Su Italia1 Gridhouse a Prova di Morte 7,1%. Su Rete 4 Sconosciuto nell’Intimo 5,3% di share.

Ascolti tv delle native digitali free in prima serata: vince Real Time

Su Real Time Matrimonio a Prima Vista 7 ha ottenuto 527mila spettatori con il 2,3% nel primo episodio già in onda questa estate e su Discovery+ e 604mila spettatori con il 3,8%, nel secondo episodio. %. Su Rai4 John Wick 3 – Parabellum 512mila spettatori con il 2,4%. Su Iris Pat Garret e Billy Kid 435mila spettatori e il 2%. Sul Nove Tutte contro lui – The Other Woman ha raccolto 385mila spettatori con l’1,8%. Su Tv8 Sotto assedio – White House Down a 358mila spettatori con l’1,8%. Su RaiPremium KatieFforde a 342mila e 1,5%. Su 20 Transoformers a 279mila e 1,4%. Su RaiMovie La sottile linea rossa a 264mila e 1,4%. Su TopCrime Law&Order a 219mila e 1%. Su Cine34 La Sconosciuta a 215mila e 1%. Su La5 la replica di Grande Fratello Vip 174mila spettatori e 1%. Su La7d Downtown Abbey a 133mila e 0,7%.

(Nella foto un momento de Le Iene)