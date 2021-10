Ascolti tv 5 ottobre 2021: la fiction di Canale5 accorcia sulla serie tv di Rai1. Poi Le Iene

Ascolti tv: Morgane – Detective geniale vince la serata

Le due ammiraglie sono sempre più vicine, anche se Rai1 mantiene la leadership degli ascolti tv del martedì sera grazie a Morgane – Detective geniale, che ha registrato il 16,8% di share media con 3,544 milioni di telespettatori, così suddivisi: primo episodio 16,42% e 3,797 milioni, secondo episodio 17,34% e 3,254 milioni.

Settimana scorsa la stessa serie aveva raccolto il 18,7% e 3,9 milioni. Seconda posizione per la fiction Luce dei tuoi occhi su Canale5 con il 16,02% e 3,1 milioni d’italiani collegati. Sette giorni fa l’ammiraglia Mediaset aveva portato a casa il 21,1% e 4,8 milioni con la patita di Champions League Milan-Atletico Madrid. Medaglia di bronzo per il debutto stagionale de Le Iene Show su Italia1, con Nicola Savino, Gialappa’s Band ed Elodie, al 10,12% e 1,555 milioni di contatti.

Ascolti tv altre reti

Giù dal podio si piazza il talk show diMartedì su La7 con il 6,32% e 1,252 milioni di spettatori, che ha messo in fila i competitor #Cartabianca su Rai3 al 4,88% e 945 mila e Fuori dal coro su Rete4 al 4,93% e 818 mila. Si chiude con il debutto stagionale di Matrimonio a prima vista 7 su Real Time al 2,9% e 565 mila contatti, più o meno in linea con l’esordio della sesta stagione questa primavera, poi il film Tutte con lui – The Other Woman su Nove all’1,8% e 385 mila, la débâcle di Voglio essere un mago su Rai2 con l’1,94% e 373 mila e il film Sotto Assedio – White House Down su Tv8 all’1,8% e 358 mila.

Ascolti tv daytime

Nel preserale L’eredità su Rai1 al 22,4%, mentre Caduta libera su Canale5 al 19,4%. In access prime time Guess my age su Tv8 all’1,23% e 292 mila italiani collegati, poi Deal with it su Nove all’1,8% e 423 mila e Cortesie per gli ospiti su Real Time all’1,6% e 382 mila.

Carlo G. Lanzi

(Nella foto il Morgane – Detective geniale)