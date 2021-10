Occhio, che con la Smart TV cambia tutto

FCP AssoTv presenta la nuova Guida all’Advanced Tv per spiegare al mercato tutte le opportunità legate allo sviluppo della televisione connessa

DailyMedia, pagina 5.

In vista dei cambiamenti che interessano il mercato della tv e in particolare della migrazione alle Tv Connesse, il 14 ottobre alle 11.30 si terrà in modalità online l’evento FCP Advanced Tv Focus, iniziativa dedicata alla tematica delle Connected Tv nell’ambito della quale le concessionarie FCP AssoTv presenteranno la Guida allAdvanced Tv, con l’obiettivo di fornire al mercato un servizio di orientamento alle nuove possibilità della comunicazione pubblicitaria in televisione. In un periodo di profonda trasformazione tecnologica e delle abitudini di fruizione del media televisivo, la diffusione delle tv connesse una innescato una trasformazione ulteriormente accelerata dal passaggio allo standard di trasmissione DBV-T2. Il processo ha effetti sia sui consumatori, con nuove modalità di fruizione dei contenuti e di esposizione all’advertising, sia sul lato delle aziende, con nuove modalità per raggiungere i propri target di comunicazione con formati pubblicitari innovativi.

Gli obiettivi della Guida

La Guida nasce con obiettivo di dare un contributo di chiarezza e una spinta alla convergenza verso nuovi standard che, come quelli attuali, si definiranno nel dialogo col mercato, con le aziende e le agenzie cui è indirizzata la pubblicazione presentata nel corso dell’evento. La premessa è chiara e forte: le nuove opportunità offerte dall’Advanced Tv sono una possibilità aggiuntiva, complementare e non sostitutiva della tv come la si conosce da oltre sette decenni. La tv lineare rimane un mezzo primario per garantire la massima copertura, la veicolazione di un messaggio di qualità, in contesti “brand safe” e con massima visibilità. Lineare e Advanced Tv offrono insieme «il meglio dei due mondi», coniugando I’impatto dei mass media con la precisione del digitale.

(Continua su DailyMedia)