Ascolti Tv analisi 4 ottobre 2021: Signorini, Mentana e Gruber tra gli eletti, bocciato Vespa. Quelli che al ralenty su Mistery Land

Perde lo speciale Porta a Porta di Rai1, ma non brilla neanche Giorgino al pomeriggio. Migliora e vince facile il reality di Canale5, con la storia di Manuel Bortuzzo e i trascorsi giovanili in collegio di Giucas Casella in primo piano. Mentana va forte dal pomeriggio a notte fonda e traina una super Gruber.

Ascolti tv top tre: il programma più visto è stato il Tg1 delle 20 a 5,255 milioni e 23,3%; poi I Soliti Ignoti a 4,664 milioni e 19,1%; per il Tg5 4,245 milioni e 18,6%

Niente Pizzofalcone, anticipato alla domenica, ma tanti speciali elettorali e due novità ad opporsi al Grande Fratello Vip nella serata tv di lunedì 4 ottobre. Su Rai1 Porta a Porta versione prima serata post amministrative ha affrontato il GF Vip su Canale 5, con Alfonso Signorini che ha dato molto spazio alla storia e agli amici di Manuel Bortuzzo, ma anche all’outing bisessuale di Giucas Casella che molto ha impressionato Katia Ricciarelli. In tema informazione, oltre a Bruno Vespa, sono scesi in campo Enrico Mentana su La7, mentre si è buttata naturalmente sul tema Quarta Repubblica, in ordinaria collocazione. Le novità e le altre proposte alternative? Su Rai2 ha esordito Quelli che il lunedì, con lo stesso impianto prima utile ed efficace alla domenica pomeriggio. Su Italia 1 Aurora Ramazzotti e Alvin hanno raccolto idealmente il testimone di Daniele Bossari con una trasmissione sui misteri, mentre la terza rete ha trasmesso la commedia Maschi contro femmine.

Ascolti tv prima serata

In prima serata Rai1 ha programmato lo speciale Porta a Porta. Sono passati tutti i politici e, tra gli ospiti di Bruno Vespa, non sono mancati Debora Serracchiani, Francesco Lollobrigida, Maria Elena Boschi, Giuseppe Carbone. Antonio Noto, invece, ha sciorinato i sondaggi. E però le vicende elettorali hanno prodotto sull’ammiraglia pubblica solo 1,431 milioni di spettatori circa con l’8,5%. L’ammiraglia commerciale ha risposto con una puntata solida e intensa de il Grande Fratello Vip. Il reality è risalito ancora raggiungendo 3,131 milioni di spettatori ed il 21,6% (aveva avuto 2,828 milioni di spettatori ed il 19,2% sette giorni prima). Dietro i primi in graduatoria non c’è stata storia per il terzo gradino del podio, conquistato abbastanza facilmente da un prodotto ‘femminile’. Su Rai3 la commedia Maschi contro femmine ha conseguito 1,338 milioni di spettatori pari ad uno share del 6,2%.

Invece è stata abbastanza combattuta la partita delle novità sulle reti cadette. Sul primo fronte, su Rai2 Quelli che il lunedì con Mia Ceran e Luca e Paolo alla conduzione ha schierato tra gli ospiti e i compari Enrico Lucci, Ubaldo Pantani, Brenda Lodigiani, Barbara Foria, Toni Bonji, Melissa Greta Marchetto, Adriano Panatta, Marco Mazzocchi e Federico Russo, Sara Simeoni e Francesco Gabbani. La trasmissione ha avuto 790mila spettatori ed il 4,3% tra le 21.30 e le 24.13. Mentre su Italia 1 Mistery Land con Aurora Ramazzotti e Alvin è arrivato a 782mila spettatori e il 4% dalle 21.42 alle 23.44, finendo appena dietro il programma più direttamente rivale. Meno serrata la sfida dell’informazione tra Nicola Porro e Enrico Mentana, in campo come alternative a Vespa.

Su La7 dopo un intero pomeriggio on air, tg delle 20.00 compreso, l’intermezzo di Otto e mezzo, lo Speciale TgLa7 di Enrico Mentana ha proposto tra gli ospiti Franco Bechis, Sabina Biraghi, Marco Damilano, Alessandro De Angelis, Paolo Mieli, Antonio Padellaro, Concita De Gregorio, Tommaso Labate, Francesca Schianchi, Andrea Purgatori, Agnese Pini. Così confezionata e prolungandosi fino a dopo mezzanotte, la trasmissione ha avuto ben 825mila spettatori e il 4,5% di share. In coda è quindi finito Porro superato pure da alcune delle native digitali free.

Su Rete4 Quarta Repubblica con Ferruccio De Bortoli, Alessandro Sallusti, Claudio Cerasa, Piero Sansonetti, Mario Giordano, Stefano Cappellini, Daniele Capezzone, Lorenzo Fontana, Guido Crosetto, Anselma Dell’Olio, suor Anna Monia Alfieri, Vittorio Sgarbi e Gene Gnocchi tra gli ospiti, ha avuto solo 570 mila spettatori ed il 3,5%, andando molto sotto l’ultima prestazione (823mila spettatori ed il 4,9%).

Ascolti tv informazione elettorale: Mentana inanella 6,4%, 5,9% e 4,5%. Boom Gruber all’8,7%. SkyTg24 batte le altre all news

Sempre in tema elezioni, vale la pena segnalare le prestazioni dei principali programmi dedicati al voto del day time. Dalle 14.50 alle 18.40, TG1 Speciale, con Francesco Giorgino alla conduzione, ha avuto 1,136 milioni di spettatori con il 10%. Dalle 14.49 alle 18.00, TG3 Speciale con Alessandra Carli ha riscosso 736mila spettatori e il 6,6%, mentre più tardi TGR Speciale Elezioni Comunali ha conseguito 977mila spettatori e il 7,3%. Su Rete4 lo Speciale TG4 di Giuseppe Brindisi, in onda fino al tg, ha raccolto 376mila spettatori con il 3%. Su La7 la parte di Maratona Mentana – tra le 14.29 e le 19.54 ha riscosso 816mila spettatori ed il 6,4%, con il tg delle 20.00 a 1,573 milioni e 6,9%. Da registrare in preserale su Rai2 lo Speciale TG2 a 403mila spettatori con il 3,2%.

Interessanti anche i numeri riguardanti le all news. Tra le 14.30 e le 25.00 SkyTg24 ha avuto 110 mila spettatori, con RaiNews24 a 88mila e Tgcom24 a 63mila. Su Rai News – dalle 14.50 alle 20.30 – Speciale Elezioni ha raccolto 117mila spettatori e lo 0,9%. La miglior fascia del tg di Giuseppe De Bellis è stata quella tra le 20.00 e le 21.00 a quota 231mila spettatori.

Ascolti tv day time

In access. Su Rai1 I Soliti Ignoti 4,664 milioni di spettatori con il 19,1%. Su Canale 5 Striscia la Notizia 3,8 milioni di spettatori con uno share del 15,7%. Su Rai2 Tg2Post ha ottenuto 1 milione di spettatori con il 4,1%. Su Italia1 NCIS ha registrato 1,263 milioni di spettatori con il 5,2%. Su Rai3 per Che succede? 1,3 milioni e 5,6% e per Un Posto al Sole 1,7 milioni di spettatori e 7%. Su Rete4 Stasera Italia 1,028 milioni e 4,3% nella prima parte e 875mila spettatori e 3,6% nella seconda parte. Su La7 Otto e Mezzo ha interessato 2,128 milioni di spettatori e 8,7%. In preserale. Su Rai1 L’Eredità ha ottenuto 2,5 milioni di spettatori e 16,9% e 3,8 milioni di spettatori e 20,2%. Su Canale 5 Caduta Libera – Inizia la Sfida 2,253 milioni di spettatori e 15,9% mentre Caduta Libera ha avuto 3,331 milioni di spettatori e 18,3%. Su Rai3 TGR 3,1 milioni di spettatori con 14,5%.

Al mattino, Uno Mattina 13,6% e 18,7%, A Sua Immagine Speciale 13,3% e Santa Messa 16,3%. Su Canale5 Mattino Cinque 16,3% e 17,5%. Su Rai2 Radio2 Social Club 4,4%. Su Rai3 Agorà 6,8%, 6,1% di share. A seguire Elisir 7,2%. Su La7 Omnibus 3,4%. Coffee Break 3,2%. A mezzogiorno. Su Rai1 SE’ sempre Mezzogiorno con Antonella Clerici 14,3%. Su Canale 5 Forum 16,7%. Su Rai2 I Fatti Vostri 7,6% nella prima parte e 8,2% nella seconda parte. Su Italia 1 Sport Mediaset 6,7%. Su La7 L’Aria che Tira 4,6% nella prima parte e 3,6% nella seconda parte.

Al pomeriggio. La nuova stagione de Il Paradiso delle Signore 10,6%, Tg1 Speciale 10%. Su Canale5 Beautiful 18,6%, Una Vita 18,8% di share, Uomini e donne 23% e 19,6% di share, Amici 20,8%, Gf Vip 18,9%, Love is in the air 16,7%, Pomeriggio Cinque a 16,2% e 16,6%. Su Rai2 Ore 14 al 5,9%, Detto fatto 5,3%. Su Rai3 Aspettando Geo arriva a 5,2% e Geo a 5,9%. In seconda serata. Su Rai1 S’è fatta notte 4,7% di share. Su Canale 5 Tg5 Notte 16,2%. Su Rai2 Premio Persefone 2%. Su Rai3 Linea Notte 4,6%. Su Italia1 Tiki Taka 4,2%. Su Rete 4 Gone 2,5% di share.

Ascolti tv tra le prestazioni delle native digitali free in prima serata da registrare

Su Iris 12 anni schiavo 642mila e 3,2%. Su RaiMovie Per qualche dollaro in più 606mila spettatori e 2,9%. Sul Nove Little Big Italy 593mila spettatori e 2,7%. Su Tv8 Creed II 504mila spettatori e 2,6%. Su Rai Premium KatieFforde, 373mila spettatori con l’1,7%. Sul 20 Precious Cargo arriva a 351mila spettatori e 1,6%. Su RealTime Vite al Limite 338mila spettatori e 1,6%. Su Rai4 Nightmare – Dal profondo della notte 317mila spettatori con l’1,4%. Su Cine34 Pesce Innamorato 278mila spettatori e 1,3%. Su TopCrime The Mentalist a 250mila e 1,15%. Su La5 La Casa tra le Montagne a 249mila spettatori e l’1,2%. Su La7d Josephine a 206mila spettatori e 1%. Su Rai Sport Juve Stabia-Palermo 116mila spettatori e 0,5%.

Emanuele Bruno

(Nella foto un momento del TgLa7 Speciale)