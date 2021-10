Ascolti tv 4 ottobre 2021: astensionismo anche in tv, il Grande Fratello Vip doppia Vespa

Ascolti tv: il reality show di Canale5 batte lo speciale elezioni di Rai1

Astensionismo al voto con un italiano su due che ha disertato le urne e astensionismo degli spettatori dai programmi tv dedicati alle elezioni. Così ieri sera il Grande Fratello Vip ha registrato il 21,60% di share media con 3,131 milioni di telespettatori, vincendo la gara degli ascolti tv delle reti generaliste. Settimana scorsa il reality show di Canale5 aveva raccolto il 19,15% e 2,8 milioni.

Seconda posizione per lo speciale elezioni Porta a porta su Rai1 con l’8,49% e 1,431 milioni d’italiani collegati. Sette giorni fa l’ammiraglia di viale Mazzini aveva portato a casa il 21,46% e 4,4 milioni con la fiction I bastardi di Pizzofalcone. Terza piazza per il film Maschi contro femmine su Rai3 con il 6,16% e 1,338 milioni di contatti, mentre lunedì scorso la stessa rete aveva fatto il 5,37% e 1,1 milioni con il programma d’inchieste Presa diretta.

Ascolti tv altre reti

La classifica prosegue con Tg La7 Speciale elezioni, ovvero la maratona Mentana, su La7 con il 4,46% e 825 mila spettatori, poi il debutto di Quelli che il lunedì… su Rai2 con il 4,34% e 790 mila e il nuovo programma Mystery Land su Italia1 con il 4,03% e 782 mila. Si chiude con Little Big Italy su Nove con il 2,7% e 593 mila contatti, poi il talk show Quarta repubblica su Rete4 con il 3,50% e 570 mila e il film Creed II su Tv8 con il 2,6% e 504 mila e

Ascolti tv daytime

Nel preserale L’eredità su Rai1 al 20,2%, mentre Caduta libera su Canale5 al 18,3%. Su Nove il debutto di Cash or trash con Paolo Conticini ha registrato lo 0,57% di share media, facendo circa la metà delle repliche di Cucine da incubo delle settimane precedenti, mentre Piatto ricco su Tv8 all’1,4% e 295 mila.

In access prime time Guess my age su Tv8 all’1,5% e 366 mila italiani collegati, poi Deal with it su Nove all’1,8% e 434 mila e Cortesie per gli ospiti su Real Time all’1,3% e 310 mila.

Carlo G. Lanzi

(Nella foto il cast de il Grande Fratello Vip)