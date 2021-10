Ascolti Tv analisi 3 ottobre 2021: Pizzofalcone scherza con Papi. Fazio fa il solito, Atalanta-Milan sveglia Dazn. Boom con Colbrelli alla Roubaix

Su Rai1 torna la fiction di produzione e per Enrico Papi, che aveva battuto Cattelan, c’è disponibile il secondo posto. Che tempo che fa convoca Burioni, Figliuolo, Brian May e Nanni Moretti e parte con un bilancio in linea con il 2020. Va bene la partita di Bergamo (smart tv e timvision secondo Auditel), vanno forte il ciclismo su Rai2, le moto e il tennis su Sky.

Ascolti tv MotoGp, GP delle Americhe: 600 mila live su Sky alle 21 e 655mila su Tv8 alle 23. Calcio estero su Sky: in Premier League, Liverpool-Manchester City a 193mila e 1,4%; in Ligue 1 Rennes-PSG a 104mila.

Altro che Alessandro Cattelan e la sua ‘sperimentalità’ per il target anziano dell’ammiraglia pubblica. E’ bastato Alessandro Gassmann per riportare Rai1 al successo alla domenica sera, 3 ottobre, in un contesto concorrenziale non banale. Contro I Bastardi di Pizzofalcone riposizionati a ragion veduta in questa collocazione strategica, c’era sempre, infatti, Scherzi a parte. Ma c’era pure il possibile fuoco amico di Rai3, dove ha esordito la nuova stagione di Che tempo che fa, con Fabio Fazio che ha convocato il solito Roberto Burioni, ma anche il generale Francesco Paolo Figliuolo, senza contare quindi la presenza virtuale di Brian May (che si aggiunge alla collana di ospiti stranieri di prima grandezza del programma) e quella in studio di Nanni Moretti, Orietta Berti, Fedez e Achille Lauro. Il contesto complessivo, prevedeva poi Atalanta-Milan su Dazn, la MotoGp su Sky, nonché il mix di telefilm polizieschi di Rai2, il fantasy di Italia1, la sfida dell’approfondimento nella versione più soft – e meno deleteria per Fazio – e cioè quella tra Veronica Gentili su Rete 4 e Andrea Purgatori su La7. Senza cioè la presenza anomala dell’infotaiment più aggressivo di Barbara D’Urso (sospesa) e Massimo Giletti (che si è ricollocato al mercoledì).

Ascolti tv prima serata

Alla prima puntata domenicale I bastardi di Pizzofalcone si è attestato a 4 milioni di spettatori ed il 19,1%. Siamo sotto le migliori prestazioni delle vicende del commissario Lojacono, ma è bastato per staccare Enrico Papi. Alla quarta performance schierando Nicola Porro, Paola Di Benedetto, Antonio Zequila, Clemente Russo, Maurizio Battista, Scherzi a parte ha avuto 2,914 milioni di spettatori ed il 14,4%. La settimana prima il programma aveva avuto 3,043 milioni di spettatori, ma raccogliendo il 17,3% in un bacino più contingentato di spettatori del mezzo. Fabio Fazio si è comunque dovuto accontentare del terzo gradino del podio.

Su Rai3 Che tempo che fa potendo contare nella formazione di base anche su Luciana Littizzetto e Filippa Lagerbåck, e poi per la seconda parte su Gigi Marzullo e Nino Frassica, ha schierato tra gli altri, Francesco Paolo Figluolo, Roberto Burioni, Brian May, Nanni Moretti (dopo l’intervento comico della Littizzetto), Orietta Berti, Fedez e Achille Lauro. La trasmissione ha conseguito 1,5 milioni ed il 7% nella prima mezzora di presentazione; poi 2,277 milioni ed il 9,8% tra le 20.37 e le 21.57. Infine, nell’ultima parte del Tavolo, tra le 22.01 e le 23.39, ha conseguito 1,479 milioni ed il 7,6%. L’anno scorso nella prima puntata, in un clima più pandemico ma con più concorrenza diretta, il programma aveva avuto 1,797 milioni di spettatori e il 7,75% nella presentazione, 2,280 milioni e il 9,19% nel programma, e in seconda serata 1,247 milioni di spettatori e 7,21%.

Molto staccate, comunque, dalle prime tre, sono arrivate le altre proposte. Su Italia 1 La Mummia, con Tom Cruise e Russell Crowe, ha conseguito 1,046 milioni di spettatori con il 5%. Su Rai2 Ncis Los Angeles ha avuto 924mila spettatori e il 3,9%, mentre Ncis New Orleans 798mila spettatori pari ad uno share del 3,6%. Su Rete4 Controcorrente ha conquistato 765mila spettatori ed il 3,9%. Mentre Atlantide con Hitler, il Papa e il segreto inconfessabile ha avuto 456mila spettatori e 2,12% di share fino alle 23.17 e poi 259mila spettatori e il 2,7%.

Ascolti tv calcio e sport vari

Inoltre, in tema calcio, su Dazn by smart tv, dt e timvisionbox, per Auditel, in prima serata Atalanta-Milan è arrivata a 785mila e 3,4%, dopo che al pomeriggio Fiorentina-Napoli aveva avuto 450mila spettatori ed il 2,9%. Su Sky, alle 12.30, Bologna-Lazio ha avuto 436mila spettatori ed il 2,9%. Inoltre dopo i match della sera, Sky Calcio ha ottenuto 265mila spettatori e l’1,6%. Importanti da registrare, stavola, anche i risultati del calcio estero: Liverpool-Manchester City a 193mila e 1,4%; Rennes-PSG a 104mila.

In tema sport da registrare tante discrete prestazioni. Su Sky la Motogp in diretta alle 21.00 con il Gp delle Americhe ha avuto 598mila spettatori e 2,6%; in differita su Tv8 alle 23.05.00 la gara vinta da Marc Marquez ha riscosso 655mila spettatori con il 4,3%, dopo che la Mot2 in differita in prima serata aveva prodotto 539mila spettatori ed il 2,3%. Al pomeriggio su Rai 2 la Parigi-Roubaix di Ciclismo vinta da Sonny Colbrelli ha riscosso 1,3 milioni di spettatori e il 10%, praticamente lo stesso risultato spuntato dai Mondiali sette giorni prima. Su Eurosport, la gara monumento commentata da Riccardo Magrini, ha avuto 112mila mila spettatori.

Mentre, sempre in tema di vittorie azzurre, su Sky la finale del torneo ATP 250 da Sofia di tennis tra Jannik Sinner e Gael Monfils, vinta in due set dal talento seguito da Riccardo Piatti, ha conseguito alla sola prima emissione dalle 15.40 in poi 146mila spettatori con l’1,1% di share.

Emanuele Bruno

(Nella foto un momento della Parigi-Roubaix)