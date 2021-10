Ascolti tv 3 ottobre 2021: Alessandro Gassmann batte Scherzi a parte, poi il ritorno di Fazio

Ascolti tv: la fiction di Rai1 stacca di un milione lo show di Canale5

Senza Alessandro Cattelan, ma con la fiction I bastardi di Pizzofalcone Rai1 vince la gara degli ascolti tv delle reti generaliste di domenica sera, registrando il 19,13% di share media e 3,994 milioni di telespettatori. Settimana scorsa Da grande aveva raccolto il 12,01% e 2,1 milioni, mentre lunedì scorso la serie tv con Alessandro Gassmann aveva fatto il 21,46% e 4,4 milioni.

Seconda posizione per Scherzi a parte su Canale5 al 14,43% e 2,914 milioni d’italiani collegati. Sette giorni fa lo show con Enrico Papi aveva portato a casa il 17,28% e 3 milioni, quindi dati confermati anche ieri. Terza piazza per il ritorno di Che tempo che fa su Rai3 con il 9,81% e 2,277 milioni di contatti. Il talk show di Fabio Fazio ha raccolto lo 0,6% di share in più rispetto al debutto dell’anno scorso.

Ascolti tv altre reti

Giù dal podio si piazza il film La mummia su Italia1 al 5% e 1,046 milioni di spettatori, poi la serie tv N.C.I.S. Los Angeles su Rai2 al 3,93% e 924 mila e il talk show Controcorrente su Rete4 al 3,90% e 765 mila. Si chiude con il Gran Premio delle Americhe di MotoGp su Tv8 al 2,8% e 561 mila tifosi collegati, poi Atlantide – Il caso Epstein: sesso e potere su La7 al 2,12% e 456 mila contatti e il film The Italian Job su Nove all’1,54% e 313 mila.

Ascolti tv daytime

Nel pomeriggio Amici di Maria De Filippi su Canale5 al 19%, poi Verissimo al 16,8%, mentre Domenica In su Rai1 al 15,3% di media nelle due parti, poi Da noi a ruota libera al 13%. Nel preserale L’eredità su Rai1 al 19,4%, mentre Caduta libera su Canale5 al 16,3%.

Carlo G. Lanzi

(Nella foto I bastardi di Pizzofalcone)