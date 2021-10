Ascolti Tv analisi 1 ottobre: Conti controlla Signorini (entrambi in crescita di un punto). Nuzzi batte Stallone, Crozza e Zoro al 4,7%

Rai1 vince con Tale e quale show in progresso di un punto e oltre duecentomila spettatori. Canale 5 però cresce un decimale in più della rete rivale con la nuova puntata di GFVIP. Sul podio per share sale Nuzzi, con i casi Pipitone e Ziliani; Fratelli di Crozza supera 1 milione, ma fa lo stesso share del lungo Propaganda.

Ammiraglie dominanti, con complessivamente quasi mezzo milione in più di spettatori e oltre due punti di share.

Tutte le zeta del venerdì in campo nella serata del primo ottobre. Con Cagliari-Venezia su Sky e Dazn, la griglia generalista ha previsto la seconda puntata di Fratelli di Crozza su Nove, alle prese con Zoro e Propaganda Live su La7, ma anche con Gianluigi Nuzzi e Quarto Grado su Rete4. E’ rimasta tesa la sfida tra le ammiraglie: il confronto è stato ancora quello tra Tale e quale show e la nuova puntata di Grande Fratello Vip (nella seconda collocazione settimanale). Sette giorni prima era finita così: Tale e Quale show 2020 a 3,787 milioni di spettatori pari al 21% di share, mentre il GF Vip 2020 aveva avuto 2,3 milioni di spettatori pari al 15,8% di share, ma finendo ampiamente dopo l’una di notte.

Tra le altre proposte di intrattenimento della griglia anche la nuova puntata di Bake Off su Real Time. Con Rai2 che invece si è arroccata sui telefilm crime e quindi i film (Rambo 3 su Italia 1 e Arrivano i Prof sulla terza rete) che hanno completato l’offerta delle reti principali. Ecco come si sono indirizzate le scelte del pubblico secondo Auditel.

In prima serata

Su Rai1 la terza puntata di Tale e quale show, con Carlo Conti alla conduzione, in giuria Loretta Goggi, Giorgio Panariello, Cristiano Malgioglio e Mario Giordano imitato da Ubaldo Pantani, e in sfida canora e recitativa Francesca Alotta, Deborah Johnson, Federica Nargi, Stefania Orlando, Alba Parietti, Dennis Fantina, I Gemelli di Guidonia, Biagio Izzo, Simone Montedoro, Pierpaolo Pretelli e Ciro Priello, ha riscosso 4,027 milioni di spettatori con il 21,9%, in progresso di quasi un punto rispetto alla settimana precedente (gara vinta da Denis Fantina in versione Michele Zarrillo).

Su Canale 5 la nuova puntata settimanale di Grande Fratello Vip con Alfonso Signorini regista in scena, Adriana Volpe e Sonia Bruganelli opinioniste, ha ottenuto 2,487 milioni ed il 16,9% fino alle 25.07, in progresso di oltre un punto rispetto al venerdì precedente. Inoltre il programma ha avuto oltre 1 milione ed il 21,5% nella parte notturna e con il live successivo 650mila spettatori ed il 15,5%.

Per il terzo posto del podio

Su Rai2 Ncis ha avuto 1,2 milioni e il 5,4%, e poi per Bull 842mila e 4,1%. Su Rete 4 Quarto Grado, con Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero alla conduzione, Sabrina Scampini nel team di base, ha avuto 1,099 milioni di spettatori e 6,7% di share. Su Italia1 il titolo cult Rambo3-La vendetta, con Sylvester Stallone, ha totalizzato 1,093 milioni di spettatori e il 5,4% di share.

Sul Nove la seconda puntata di Fratelli di Crozza ha avuto 1,013 milioni di spettatori ed il 4,7% (860mila spettatori e 4,2% al battesimo). Inoltre su La7 la nuova puntata di Propaganda Live, con Diego Bianchi alla conduzione e Makkox, Marco Damilano, Francesca Schianchi, Constanze Reuscher, Paolo Celata in supporto, ha conquistato 750mila spettatori e il 4,7%.

In coda, su Rai3 il film in prima tv Arrivano i Prof, con Claudio Bisio, Lino Guanciale, Maurizio Nichetti, Maria Di Biase, Shalana Santana, Pietro Ragusa, ha raccolto 760mila spettatori e il 3,6% di share. Inoltre su Real Time Bake Off Italia – Dolci in forno, ha conseguito 568mila spettatori e il 2,7% di share, mentre su TV8 Gomorra – La Serie ha avuto 371mila spettatori e l’1,8%.

Emanuele Bruno

(Nella foto un momento di Tale e quale show con il vincitore in scena)