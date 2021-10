Ascolti tv 30 settembre 2021: Fino all’ultimo battito doppia Star in the Star. Terzo Formigli

Ieri, giovedì 30 settembre 2021, la fiction “Fino all’ultimo battito” 18,8%, lo show “Star in the Star” 10,6% e il talk show “Piazzapulita” 6,6%.

Ascolti tv: la fiction di Rai1 stravince sullo show di Canale5

Un altro giovedì sera a favore di Fino all’ultimo battito su Rai1, che ieri sera ha registrato il 18,8% di share media con 3,620 milioni di telespettatori. Settimana scorsa la stessa fiction aveva raccolto il 20,39% e 3,8 milioni, quindi ieri sera ha registrato un calo di 200 mila spettatori.

Seconda posizione per lo show Star in the Star su Canale5 al 10,6% e 1,880 milioni d’italiani collegati. Sette giorni fa lo show di Ilary Blasi aveva portato a casa l’11,52% e 1,816 milioni, quindi ieri dati praticamente fotocopiati. Chiude il podio il talk show Piazzapulita su La7 al 6,6% e 1,042 milioni di contatti, registrando il miglior risultato da febbraio 2021. Giovedì scorso il programma di Corrado Formigli aveva fatto il 4,62% e 713 mila.

Ascolti tv altre reti

La classifica degli ascolti tv delle reti generaliste prosegue con il film Con Air su Rai2 al 4,6% e 946 mila spettatori, poi la serie tv Chicago Med su Italia1 al 4,8% e 940 mila e la partita di Europa League Lazio-Lokomotiv Mosca su Tv8 al 3,9% e 855 mila tifosi collegati. Si chiude con il talk show Diritto e rovescio su Rete4 al 5,6% e 853 mila, poi lo show Lui è peggio di me su Rai3 al 3,8% e 803 mila e Il contadino cerca moglie su Nove al 2,3% e 488 mila. X Factor 2021 su SkyUno ha registrato il 2,8% di share media con la terza puntata delle audizioni, mentre l’anno scorso aveva raggiunto il 3,4%.

Ascolti tv daytime

Nel preserale L’eredità su Rai1 al 21,9%, mentre Caduta libera su Canale5 al 17,9%. In access prime time Deal with it su Nove all’1,8% con 414 mila e Cortesie per gli ospiti su Real Time all’1,6% e 363 mila.

Carlo G. Lanzi

(Nella foto Fino all’ultimo battito)