Covid: YouTube silenzia i No Vax complottisti e dalla Russia minacciano ritorsioni

YouTube cancella i No Vax. Mosca minaccia ritorsioni

La Repubblica, pagina 19, di Massimo Basile.

Forse non fermerà la diffusione delle teorie complottiste su microchip, 5G, delle storie di casi di autismo, cancro e infertilità legati ai vaccini, e di quanto siano miracolosi per prevenire il Covid i vermicida per mucche e cavalli. Ma intanto ha innescato uno scontro internazionale tra Mosca e Google. YouTube ha annunciato la rimozione dalla piattaforma digitale di tutti i video che diffondono disinformazioni su ogni tipo di vaccino approvato, non solo quelli contro il Covid, e bloccato gli account dei propagatori di fake news. Tra questi, Children’s Health Defense Fund, gruppo legato al controverso attivista No Vax, Robert F. Kennedy Jr, nipote di JFK; il canale di Joseph Mercola, osteopata americano che da mesi definisce il vaccino una «frode medica»; e un medico dell’Ohio, Sherri Tenpenny, secondo cui i vaccini rendono «magnetici».

Ma sono altri “bersagli” ad aver innescato un caso internazionale. La piattaforma digitale ha bloccato due canali in lingua tedesca della tv di stato russa Rt, scatenando la reazione di Mosca. L’agenzia governativa delle Comunicazioni ha inviato a Google una lettera chiedendo l’annullamento immediato della decisione che ha colpito i canali Rt De e Der Fehlende Part, del gruppo Russia Today. Il ministero ha minacciato di chiudere, «in modo integrale o parziale», YouTube in Russia e multare Google. Ma la piattaforma non ha tremato: i canali tv avrebbero violato la nuova politica della compagnia, di cui aveva fatto le spese il senatore repubblicano del Kentucky Rand Paul, oculista che parla come un virologo, uno dei più popolari divulgatori di fake news sulla pandemia («Per me è una medaglia d’onore», aveva commentato il senatore).

Le nuove policy di YouTube

YouTube ha spiegato la decisione con la diffusione globale di fake news, fenomeno che, in piena emergenza per la variante Delta, sta mettendo a rischio la vita di altre migliaia di persone. L’indice di vaccinazione nel mondo è crollato a una media di circa 26 milioni di dosi al giorno. A febbraio Facebook aveva annunciato il blocco degli annunci che definivano «pericolosi» i vaccini. A luglio la Casa Bianca aveva chiesto ai giganti hi-tech di mettere fuori gioco una dozzina di personaggi della Rete, individuati dall’organizzazione no-profit Center for Countering Digital Hate come i leader di un gruppo di complottisti seriali. Ad agosto erano state rimosse decine di pagine, ma non è bastato. In base alle nuove regole di YouTube, chi posta fake news sui vaccini non solo legati al Covid, ma a morbillo, rosolia, parotite, virus del papilloma e influenza riceve uno stop.

