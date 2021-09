Perego e Ventura, colleghe e amiche. Fino a quando?

Citofonare Paola e SuperSimo: «Più che regine tv, vere amiche»

Coppia di regine. In ordine alfabetico: Paola Perego e Simona Ventura. Duo d’eccezione che prende in mano la mattinata festiva della seconda rete. Dalla prossima infatti condurranno Citofonare Rai2, dalle 11.15. Citofonare perché? L’ispirazione del titolo viene dalla pandemia, quando la vita sociale si svolgeva attraverso il citofono, con le chiamate dei corrieri che ci portavano di tutto e di più. Nella trasmissione il rider ci sarà, ma, oltre a recapitare la corrispondenza, si esibirà in un numero a piacere. Un delivery talent.

La trasmissione sarà come i rotocalchi di una volta, tante rubriche: l’inviato alla scoperta dei luoghi del Fai aperti in esclusiva, l’imitatrice, l’esperto di verde, l’altra inviata nei mercatini e nelle sale da pranzo degli italiani, persino il commercialista che ci aiuterà a evadere, no scusate, volevo dire pagare le tasse. E poi ancora l’immancabile omaggio alla cucina, col brunch allestito da cuochi rinomati, l’incursione nei frigo dei vip, l’anticipazione di cinema e teatri per chi, speriamo bene, al pomeriggio si disincaglierà dal divano per raggiungere faticosamente i locali di nuovo aperti e persino, tenetevi forti, il gioco dei fagioli, ma sì, santo cielo, proprio quello della Carrà.

Colleghe e amiche

La coppia di regine, dicevamo: «Siamo molto amiche», ha detto Simona Ventura in conferenza stampa, «appena Paola mi ha proposto la trasmissione ho accettato subito». Pare che le due si prenderanno anche un po’ in giro, in questa apoteosi della conduzione femminile. Simona, che viene da un periodo professionalmente non troppo felice, è apparsa come di consueto una combattente: «Mi hanno insegnato di più i programmi che sono andati male rispetto a quelli di successo».

E, a proposito di trasmissioni dagli ascolti fiacchi (vedi CatteIan) ha osservato: «Non parlo dei colleghi. Ma le case si costruiscono dalle fondamenta e non dal tetto, le trasmissioni vanno prima tarate in una rete più giovane, e poi si arriva a livelli più alti. lo ho sperimentato tanto, su Sky come, da produttrice, a Discovery. II rodaggio è importante, ma in questa tv iI rodaggio fa fatica a essere accettato».

