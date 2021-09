Ascolti Tv analisi 28 settembre 2021: povero Diavolo, fa meglio della Juve (però). Morgane regge, Sky sul podio. Flop maghetti, ancora dietro Diaco. Floris sprinta su Berlinguer e Giordano

Il programma più visto della giornata è stato il match del Milan su Canale5. I Soliti Ignoti a 4,575 milioni e 19,3%. Tg1 a 4,550 milioni e 21,5%. Il primo episodio di Morgane a 4,4 milioni. Inter su Sky a 881mila e 5%

Calcio sempre protagonista in tv in autunno, anche martedì 28 settembre, con il turno della Champions League in primo piano su Canale 5 e sulle pay tv, ovverosia – ieri – su Sky e Infinity. Con la straziante partita – causa arbitro e Var, a dir poco e senza pensare male, insufficienti – Milan-Atletico Madrid in primo piano sull’ammiraglia Mediaset, il resto della griglia è rimasto sostanzialmente immutato: talent sui maghetti su Rai2, Veronica Gentili su Italia1, e poi l’approfondimento politico: con Mauro Corona e Pierluigi Bersani su Rai3 a #Cartabianca da Bianca Berlinguer; con Sabina Guzzanti nei panni di Giorgia Meloni, ma anche Giuseppe Conte e Piercamillo Davigo a DiMartedì; con Mauro Coruzzi, Rita Dalla Chiesa, i ladri di case, il caso Morise e il vasto repertorio folk di Mario Giordano su Rete4. Ma andiamo più nel dettaglio a delineare il contesto della prima serata generalista.

Ascolti tv prima serata

Si conferma un vero fenomeno Morgane, la serie francese di TF1 e ora pedina insostituibile di Rai1. La storia con Audrey Fleurot nei panni della detective un po’ originale e al limite del disadattamento, aveva conseguito ben 4,172 milioni e il 20,6% di share agli esordi, finendo appena dietro Malmoe-Juve su Canale5. Poi sette giorni fa aveva conseguito ben 3,954 milioni di spettatori e il 19,7% di share, vincendo la serata senza calcio. Ieri, contro Milan-Atletico, ha riscosso ben 3,996 milioni di spettatori con il 18,7%, confermandosi come la vera scommessa vinta da Stefano Coletta in questo autunno tv, collocandosi al secondo posto assoluto.

Sull’ammiraglia commerciale i rossoneri hanno perso per due a uno, dovendo soffrire le decisioni ambigue di un arbitro turco che prima li ha prima lasciati in dieci alla mezzora del primo tempo e poi li ha colpiti e affondati nell’overtime con un rigore inesistente. La partita ha avuto 4,883 milioni di spettatori ed il 21,1%, superando il risultato della Juve con gli svedesi. Malmoe-Juventus era infatti arrivata a quota 4,477 milioni ed il 20,15% su Canale 5 e 639 mila e 2,9% su Sky, mentre ieri il Diavolo ha conseguito sul sat 668mila spettatori ed il 2,8%.

Ascolti tv calcio

Complessivamente le partite di Champions League sulla pay tv hanno raccolto quasi 1,2 milioni di spettatori ed il 5%, conquistando il terzo posto virtuale del podio, dietro Canale 5 ed il telefilm francese di Rai1. Alle 21.00 Diretta Gol ha avuto 300mila spettatori e l’1,3%, Psg-City ha riscosso 200mila spettatori. Alle 19.00 Shakthar- Inter a 881mila e 5%, le parallele a 967mila e 5,5%. Inoltre per il post partita della seconda serata, con Anna Billò rauca, 487mila e 3,4%.

Ascolti tv flop

Un capitolo a parte lo meritano i flop. Si è confermato inequivocabilmente tale il nuovo format di Rai2. Il reality-talent per apprendisti illusionisti, Voglio essere un mago è calato 523 mila spettatori e 2,7% (era arrivato a 691mila spettatori e 3,9% di share finendo in coda alla graduatoria alla prima puntata). Ha fatto meno spettatori ma più share l’approfondimento di Italia 1: Buoni o cattivi, con Veronica Gentili alla conduzione e un’intervista a Marcel Jacobs nel plot, ha raccolto solo 438mila spettatori ed il 2,8%.

Ascolti tv talk politici

In tema talk politici, conviene partire dagli equilibri in sovrapposizione. Floris ha vinto di misura su Berlinguer, più staccato è arrivato Giordano che ha puntato sul Vaticano e i ladri di case, non infierendo troppo sulla Lega sul caso Morise. Il due prodotti citati prima, su Rai2 e Italia 1, sono arrivati lontani dai tre talk politici a confronto. In sovrapposizione ha vinto la sfida La7 su Rai3 e Rete4, con Giovanni Floris al 5,4%, Bianca Berlinguer al 5,2% e Mario Giordano al 4,7%. Ma andiamo al dettaglio dei risultati.

In pratica su La7 DiMartedì schierando ancora tra gli ospiti Sabina Guzzanti nei panni di Giorgia Meloni, e poi – tra le varie presenze – Piercamillo Davigo, Giuseppe Conte, Alessandro Sallusti, Massimo Giannini, Ilaria D’Amico, Antonella Viola, Pietro Senaldi, Carlo Cottarelli, Elsa Fornero, Raffaello Lupi, Nicola Fratoianni, Francesca Donato, Marco Damilano, Concita De Gregorio, Antonio Caprarica, Giuliano Cazzola, Barbara Gallavotti, Marcello Ticca, Debora Rasio, Elena Dogliotti, Giovanni Grasso, Nando Pagnoncelli, Davide Desario, Roberto Napoletano, ha riscosso 1,055 milioni di spettatori e il 5,3% (sette giorni prima aveva avuto 1,011 milioni di spettatori e il 5,5%).

Su Rai3 #Cartabianca, con Mauro Corona in organico, oltre che Massimo Galli, Matteo Bassetti, Elisabetta Gardini, Pierluigi Bersani, Mario Tozzi, Lisa Casali, Antonello Colonna, Bruno e Franca Rossi, Oliviero Toscani, Valerio Rossi Albertini, ha raccolto 999mila spettatori ed il 5,2% (997mila spettatori e il 5,5% sette giorni prima). Su Rete4, Fuori dal Coro, senza politici ospiti, con i soliti focus originali su vaccini, cure casalinghe, ladri di case, ma anche il caso Morise e il Vaticano nel menù, e nel ristretto bouquet di presenze Rita Dalla Chiesa, Silvio Garattini, Mauro Coruzzi, Gianluigi Nuzzi e Vittorio Sgarbi, ha avuto 811 mila spettatori ed il 5% (809 mila spettatori ed il 5,3% sette giorni prima, 821mila spettatori con il 5,3% due settimane prima).

Sempre in tema talk d’informazione, è stata interessante anche la partita dell’access, che ha anche lei scontato la presenza del calcio. Su La7 Otto e mezzo con ospiti Lina Palmerini, Antonio Padellaro, Ilaria Cucchi, Stefano Zurlo, ha riscosso 1,569 milioni e 6,7% di share. Su Rete4 Stasera Italia con Fabrizio Pregliasco, Pietrangelo Buttafuoco, Paola De Micheli, Augusto Minzolini, Luciano Fontana tra gli ospiti, ha riscosso 1,033 milioni e 4,6% nella prima parte e poi 911mila spettatori e il 3,8% di share nella seconda. Infine su Rai2 per i venti minuti di Tg2 Post, con Antonio Misiani, Carlo Fidanza e Sabino Cassese come ospiti, ha avuto solo 787mila spettatori e il 3,3% di share.

Ascolti tv day time

In access. Su Rai1 I Soliti Ignoti 4,575 milioni di spettatori con il 19,3%. Su Canale 5 Striscina la Notizina in versione corta 3,783 milioni di spettatori con uno share del 16,7%. Su Italia1 NCIS ha registrato 1,2 milioni di spettatori con il 5,1%. Su Rai3 Che succede? a 1,2 milioni e 5,5%, Un Posto al Sole 1,562 milioni di spettatori e 6,6%. In preserale. Su Rai1 L’Eredità ha ottenuto 2,444 milioni di spettatori e 19% e 3,641milioni di spettatori e 21,3%. Su Canale 5 Caduta Libera – Inizia la Sfida 1,570 milioni di spettatori e 12,7% mentre Caduta Libera ha avuto 2,845 milioni di spettatori e 18,3%. Su Rai3 TGR 2,6 milioni di spettatori con 14,2%.

Al mattino, Uno Mattina 14,1% e 18,9%, Storie italiane 18,8% e 16,7%. Su Canale5 Mattino Cinque 16,2% e 16,7%. Su Rai2 Radio2 Social Club 3,7%. Su Rai3 Agorà 6,9%, 6,9% e 5% di share. A seguire Elisir 6,8%. Su La7 Omnibus 3,4%. Coffee Break Estate 3,4%. A mezzogiorno. Su Rai1 E’ sempre Mezzogiorno con Antonella Clerici 15,8%. Su Canale 5 Forum 18,5%. Su Rai2 I Fatti Vostri 6,4% nella prima parte e 7,1% nella seconda parte. Su Italia 1 Sport Mediaset 5,6%. Su La7 L’Aria che Tira 5% nella prima parte e 4,1% nella seconda parte.

Al pomeriggio. Su Rai1 Oggi è un altro giorno 11,1%. La nuova stagione de Il Paradiso delle Signore 17,3%, Vita in diretta 16,5% e 18,4%. Su Canale5 Beautiful 18,3%, Una Vita 19,2% di share, Uomini e donne 22,6% e 19,7% di share, Amici 18,7%, Gf Vip 17,4%, Love is in the air 15,9%, Pomeriggio Cinque 12,4% e 12,9%. Su Rai2 Ore 14 al 4,4%, Detto fatto 3,9%. Su Rai3 Aspettando Geo arriva a 5,3% e Geo a 7,7%. Su Rete4 Lo Sportello di Forum 4,8%. Su La7 Tagadà 2,6%, Tagadoc 0,9%. In seconda serata. Su Rai1 Porta a Porta 9,2% di share. Su Canale 5 Champions League 13%. Su Rai2 Ti Sento 3,8% davanti per share al prime time, con l’intervista di Pierluigi Diaco a Claudia Koll. Su Rai3 Linea Notte 5,2%. Su Italia1 Maradonapoli 4,4% di share. Su Rete 4 La vendetta di una donna 4%.

Tra le prestazioni delle native digitali free in prima serata da registrare: vince il 20 davanti a Real Time

Sul 20 Taken – La vendetta sigla 496mila spettatori e 2,2%. Su RealTime Primo Appuntamento è stata la scelta di 458mila spettatori con il 2%. Su Tv8 Tomb Raider 442mila spettatori e 2,2%. Su Iris Corvo rosso non avrai il mio scalpo registra 398mila spettatori con l’1,9%. Su RaiPremium Innamorarsi ad Amsterdam 344mila spettatori e 1,5%. Su Cine34 La leggenda del pianista sull’oceano a 315mila spettatori con l’1,4%. Su Rai4 Hotel Artemis 302mila spettatori e 1,3%. Sul Nove Segnali dal futuro 261mila spettatori e 1,2%. Su La5 Grande Fratello Vip interessa 247mila spettatori e 1,6%. Su TopCrime The Mentalist a 243mila e 1%. Su Rai Movie La Favorita ha ottenuto 227mila spettatori con 1%. Su La7d Downtown Abbey ha ottenuto 186mila spettatori con 1,1%.

Emanuele Bruno

(Nella foto un momento di Milan-Atletico Madrid)