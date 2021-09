Ascolti tv 28 settembre 2021: il Milan perde, ma fa volare Canale5

Ascolti tv: la Champions League vince la serata sulla serie tv di Rai1

Difficile competere con il calcio, con la Champions League con un’italiana in campo, in visione free. E così ieri sera la partita Milan-Atletico Madrid, vinta dagli spagnoli 2 a 1, su Canale5 ha registrato il 21,1% di share media con 4,833 milioni di tifosi collegati. Settimana scorsa l’ammiraglia Mediaset aveva raccolto il 10,49% e 2 milioni con il film Sotto il cielo di Riccione.

Seconda posizione per la serie tv Morgane – Detective geniale su Rai1 con il 18,7% e 3,996 milioni di telespettatori, così suddivisi: primo episodio 18,62% e 4,394 milioni, secondo episodio 18,86% e 3,652 milioni. Sette giorni fa la stessa fiction aveva portato a casa il 19,7% e 3,9 milioni. Medaglia di bronzo per il talk show diMartedì su La7 con il 5,34% e 1,055 milioni di contatti. Martedì scorso il programma con Giovanni Floris aveva fatto il 5,46% e 1 milione.

Ascolti tv altre reti

La gara dei talk show prosegue con #Cartabianca su Rai3 con il 5,19% e 999 mila spettatori, poi Fuori dal coro su Rete4 con il 4,99% e 811 mila e il talent show Voglio essere un mago su Rai2 al 2,66% e 523 mila. Si chiude con il film Tomb Raider su Tv8 al 2,2% e 442 mila contatti, poi il talk show Buoni o cattivi su Italia1 al 2,80% e 438 mila contatti e il film Segnali di fumo su Nove al 2% e 261 mila. Sui canali Sky Sport le partite di Champions League hanno registrato il 4,9% di share media.

Ascolti tv daytime

Nel preserale L’eredità su Rai1 al 21,25%, mentre Caduta libera su Canale5 al 17,25%. Guess my age su Tv8 all’1,5% con 350 mila telespettatori, Deal with it su Nove all’1,68% con 397 mila e Cortesie per gli ospiti su Real Time all’1,7% e 385 mila.

Carlo G. Lanzi

(Nella foto Milan-Atletico Madrid)