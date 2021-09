Perché Cattelan il milanese ha fatto flop e Lundini il romano ha fatto boom

Cattelan vs Lundini

Il Foglio, pagina 2, di Andrea Minuz.

Il “caso” Cattelan, il suo calo di ascolti dopo due puntate è in fondo molto semplice. Ci sono due modi di essere “giovani” sulla Rai, ma uno solo funziona. C’è il giovane “milanese”, scattante, sveglio, dinamico, molto bravo nel suo lavoro di presentatore e figlio della “Mtv generation”. Camicione fuori dai pantaloni, sneakers, un inglese “very fluent”, amico di Jimmy Fallon, amico di Robbie Williams, a suo agio a Brooklyn e a Soho come a Porta Venezia, perfetto nei “late show” che citiamo sui social e non guardiamo in tv, insomma, Cattelan. All’arco diametralmente opposto c’è il giovane funzionario Rai o la sua rappresentazione iperbolica, cioè Valerio Lundini. Molto romano, lento, impassibile, già vecchio, miope, un fiuto infallibile da animale ministeriale, impermeabile a ogni forma di entusiasmo (Cattelan ha un grosso problema di “entusiasmo”), e soprattutto in giacca, cravatta, occhiali.

Guardando le prime due puntate di Da Grande, guardando com’era vestito Cattelan, mi sono ricordato di quello che mi raccontava Giovanni Benincasa (l’inventore di Lundini) a proposito dell’ormai celebre completo “blu Lundini”. «Lundini è un uomo impreparato, ma elegantissimo. Io curo personalmente il suo nodo della cravatta. Non si va in onda finché non è perfetto». Benincasa insisteva molto sul completo, elegante, ma un po’ démodé, più da cresima che da red carpet. Non era un dettaglio. Perché Benincasa conosce bene la televisione e conosce bene la Rai. L’unico “détournement” possibile, l’unico modo per far passare il “nuovo”, è prendere un giovane e fargli fare il vecchio (con una t-shirt dei “Ramones”, Lundini sarebbe finito in quota “tv irriverente” e non ce lo saremmo filati). Cattelan è invece caduto nella trappola. La Rai è spietatamente didascalica, ma su Rai1 lo è ancora di più. Si prende un “giovane” e gli si chiede di fare il giovane mandandolo allo sbaraglio e allo sbadiglio del suo anziano pubblico. Non a caso nel suo show su Sky (che aveva il nome nel titolo, proprio come Lundini) Cattelan si presentava in giacca e cravatta.

(Nella foto Alessandro Cattelan)