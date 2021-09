Netflix fa come Dazn: dichiara ascolti non certificati

La nostra rassegna stampa, con gli estratti degli articoli più interessanti: la piattaforma ha deciso di fornire la Top 10 dei successi. Dai numeri (che bisogna accettare come un atto di fede, perché non è possibile alcuna verifica) risulta che “Bridgerton”, prodotto dalla regina delle serie tv Shonda Rhimes, basato sui romanzi di Julia Quinn e ambientato nel mondo dell'alta società londinese durante la Reggenza inglese, è al vertice perché «è stata vista da 82 milioni di account per 625 minuti».

Netflix, le serie che valgono oro

ItaliaOggi, pagina 19, di Andrea Secchi.

Netflix ha aperto almeno un po’ la sua «grande scatola nera»: ha rivelato quali sono le serie e i film che hanno avuto più successo nella propria piattaforma on demand a un mese dalla messa in onda, sia in termini di abbonati che li hanno visti sia in termini di ore guardate in totale. Un’apertura straordinaria, perché finora poco si era saputo delle serie di maggior successo se non con qualche raro comunicato e soprattutto non erano stati diffusi i numeri sul tempo speso, il dato che mostra quale sia stato il reale coinvolgimento del pubblico.

La top ten è stata mostrata alla Code Conference di Vox Media, la conferenza annuale sulla tecnologia del gruppo editoriale, da Ted Sarandos, co-ceo di Netflix promosso al fianco di Reed Hastings lo scorso anno. Proprio Sarandos ha parlato di Netflix come di «una grande black box per tutti» e ha spiegato che la società sta cercando di essere più trasparente con il mercato, i talent (registi, attori, autori, ndr) e il pubblico. La prima serie più vista secondo il numero di account che vi hanno avuto accesso è stata Bridgerton, titolo prodotto dalla regina delle serie tv Shonda Rhimes, basato sui romanzi di Julia Quinn e ambientato nel mondo dell’alta società londinese durante la Reggenza inglese. Vi hanno avuto accesso 82 milioni di abbonati (dato già diffuso) ma, cosa che più importa, questa serie è anche prima per numero di ore viste: 625 milioni.

Il primo numero, infatti, riguarda il totale di account che hanno guardato almeno due minuti del titolo nei suoi primi 28 giorni su Netflix. Conta quindi anche chi si è stufato quasi subito, mentre il numero di ore dà una misura del coinvolgimento lungo tutto il contenuto. In pratica, perciò, quasi nessuno si è stufato di Bridgerton, visto che in media gli abbonati ne hanno visto 7 ore e mezza, praticamente gli 8 episodi della stagione e qualche replica.

Gli altri titoli

Nella classifica per account (se si vuole per famiglie abbonate) si trova al secondo posto la francese Lupin (76 milioni) e The Witcher al terzo con un numero simile. Sex/Life è al quarto, la terza stagione di Stranger Things al quinto, mentre bisogna arrivare al sesto posto per trovare una delle serie iconiche del servizio, la quarta stagione della spagnola La casa di carta. A conferma di quanto detto prima, La casa di carta, però, è al secondo posto della classifica per ore viste (619 milioni), grande successo, mentre la terza stagione di Stranger Things è terza. Seguono The Witcher, la seconda e la prima stagione di Tredici, che per contro nemmeno compare nella top ten per account, poi al settimo posto You.

All’ottavo si trova la seconda stagione di Stranger Things e a seguire la terza de La casa di carta, infine chiude la top ten Ginny e Georgia. Infine i film nelle due classifiche: Extraction (99 milioni), Bird Box (89 milioni) e Spenser Confidential sono i primi tre per numero di account che ne hanno visto almeno due minuti; Bird Box (282 milioni), Extraction (231 milioni) e The Irishman (215 milioni) sono al vertice per numero di ore guardate.

