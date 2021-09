Ascolti Tv analisi 27 settembre 2021: Signorini (Bruganelli vs. Volpe) accorcia su Pizzofalcone. Eco Iacona batte Porro (Calenda vs. Raggi). Ricci sorpassa Amadeus

In access prima sfida tra Ricci e Amadeus. Su Rai1 I Soliti Ignoti 4,6 milioni di spettatori con il 19,1%. Su Canale5 Striscia la Notizia 4,790 milioni di spettatori con uno share del 19,8%

Sfide dialettiche e binarie in primo piano in tv lunedì 27 settembre. La prima quella tra le ammiraglie. Su Rai1 I Bastardi di Pizzofalcone ha affrontato il GF Vip su Canale 5, con Alfonso Signorini che ha fatto confrontare Sonia Bruganelli (che aveva postato una foto con Giancarlo Magalli) e Adriana Volpe. In tema informazione, Presa diretta ha parlato di transizione energetica e geopolitica indagando su carbone e petrolio mentre Quarta Repubblica si è buttata sul caso Morise, sulla sentenza riguardante la trattativa tra Stato e Mafia che scagiona tra gli altri il generale Mario Mori (intervistato) e Marcello Dell’Utri, ed ha fatto sfidare due dei candidati sindaco di Roma, Virginia Raggi e Carlo Calenda. In difesa La7 con Eden, sul posticipo Venezia-Torino (condiviso) si sono confrontate Sky e Dazn (lato timivision soprattutto, per Auditel). Senza contare che in access, Striscia è tornata a sfidare I Soliti Ignoti.

Ascolti tv prima serata

In prima serata Rai1 ha riprogrammato la fiction basata sulla storia di Maurizio De Giovanni. E così le vicende del commissariato e della città in cui operano Alessandro Gassmann, Maria Vera Ratti (new entry), Carolina Crescentini, Tosca D’Aquino, Massimiliano Gallo, Antonio Folletto, Simona Tabasco, Gennaro Silvestro, Gianfelice Imparato e Gioia Spaziani hanno prodotto di nuovo 4,5 milioni di spettatori circa e il 21,5%, in flessione di tre decimali rispetto alla prima puntata. L’ammiraglia commerciale ha risposto con una puntata di transizione ma forte e densa de il Grande Fratello Vip. Il reality è risalito a 2,828 milioni di spettatori ed il 19,2% (2,578 milioni di spettatori e 15,5% di share).

Dietro i primi abbastanza combattute sono state sia la partita dei film action che quella dei programmi di approfondimento. Sul primo fronte, su Rai2 Il giustiziere della notte con Bruce Willis ha avuto 1,2 milioni di spettatori ed il 5,5%, mentre su Italia 1 The Foreigner con Pierce Brosnan e Jackie Chan si è fermato a 1,080 milioni di spettatori e il 5,1%. Ugualmente serrata la sfida dell’informazione tra Nicola Porro e Riccardo Iacona, con il secondo che ha parlato di transizione energetica affrontando le dinamiche dell’industria petrolifera e carbonifera.

Su Rai3 Presa Diretta ha conseguito 1,186 milioni di spettatori pari ad uno share del 5,4%, mentre Quarta Repubblica ha avuto 823 mila spettatori ed il 4,9%. Nel periodo in sovrapposizione Iacona ha avuto il 5,4% e Porro il 4,5%. In coda, infine, Licia Colò, con Eden su La7, ha completato l’offerta di base, portando a casa 363mila spettatori ed il 2%. Meno de La7 ha fatto Venezia-Torino su Sky, secondo Auditel a 311mila spettatori e 1,3%. Lo stesso incontro – su timvisionbox, dt e smart tv – ha avuto 98mila spettatori.

Ascolti tv day time

In access. Su Rai1 I Soliti Ignoti 4,620 milioni di spettatori con il 19,1%. Su Canale 5 Striscia la Notizia 4,790 milioni di spettatori con uno share del 19,8%. Su Rai2 Tg2Post ha ottenuto 881mila spettatori con il 3,6%. Su Italia1 NCIS ha registrato 1,224 milioni di spettatori con il 5,1%. Su Rai3 per Che succede? 1,472 milioni e 6,4% e per Un Posto al Sole 1,722 milioni di spettatori e 6,1%. Su Rete4 Stasera Italia 1,010 milioni e 4,3% nella prima parte e 889mila spettatori e 3,6% nella seconda parte. Su La7 Otto e Mezzo ha interessato 1,643 milioni di spettatori e 6,8%. In preserale. Su Rai1 L’Eredità ha ottenuto 2,726 milioni di spettatori e 21,2% e 4,241 milioni di spettatori e 24,5%. Su Canale 5 Caduta Libera – Inizia la Sfida 1,836 milioni di spettatori e 14,9% mentre Caduta Libera ha avuto 2,893 milioni di spettatori e 17,3%. Su Rai3 TGR 2,7 milioni di spettatori con 14,5%.

Al mattino, Uno Mattina 12,2% e 16,9%, Storie italiane 17,2% e 16,2%. Su Canale5 Tg5 Mattina 20,9% e Mattino Cinque 16,1% e 17%. Su Rai2 Radio2 Social Club 3,5%. Su Rai3 Agorà 7,2%, 7,5% e 5,6% di share. A seguire Elisir 6,8%. Su La7 Omnibus 3%. Coffee Break 3,2%. A mezzogiorno. Su Rai1 Sergio Mattarella con le Nazionali di volley al 13% e poi E’ sempre Mezzogiorno con Antonella Clerici 14,5%. Su Canale 5 Forum 17,5%. Su Rai2 I Fatti Vostri 4,4% nella prima parte e 6,1% nella seconda parte. Su Italia 1 Sport Mediaset 7,1%. Su La7 L’Aria che Tira 3,5% nella prima parte e 3,7% nella seconda parte.

Al pomeriggio. Su Rai1 Oggi è un altro giorno 12%. La nuova stagione de Il Paradiso delle Signore 17,5%, La vita in diretta 16,5% e 18%. Su Canale5 Beautiful 17,3%, Una Vita 19,3% di share, Uomini e donne 23,5% e 21,5% di share, Love is in the air 17,1%, Pomeriggio Cinque a 13,7% e 13,5%. Su Rai2 Ore 14 al 4,2%, Detto fatto 3,5%. Su Rai3 Aspettando Geo arriva a 5,5% e Geo a 9%. Su Rete4 Lo Sportello di Forum 6,3%. Su La7 Tagadà 2,4%. In seconda serata. Su Rai1 Sette Storie 7,2% di share. Su Canale 5 Tg5 Notte 17,2%. Su Rai2 Age of Ultron 3,9%. Su Rai3 Che ci faccio qui 4,9%. Su Italia1 Tiki Taka 6,1%. Su Rete 4 Gone 4,1% di share.

Tra le prestazioni delle native digitali free in prima serata da registrare

Sul Nove Little Big Italy 472mila spettatori e 2,1%. Su RaiMovie I magnifici sette 453mila spettatori e 2,1%. Su Tv8 Creed 370mila spettatori pari all’1,9%.

Emanuele Bruno

(Nella foto un momento di GF VIP)