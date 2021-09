Ascolti Tv analisi 26 settembre 2021: Cattelan rifloppa alla grande. Scherzi allunga con Giletti e Graziani di punta. La Juve su Sky meglio di Dazn

Il fenomeno di serata stavolta non è stato la pallavolo, ma Enrico Papi vincendo la partita con Da Grande e prevalendo proprio sul target giovanile. Chi aveva visto Italia-Slovenia, invece che da Cattelan, è andato su Canale5. Buono per Rai1, comunque? Il conduttore di Tortona non supera l’asticella, per adesso.

Ascolti tv Formula 1, GP Russia: 1,2 milioni circa live su Sky alle 14 e oltre 1,2 milioni in differita su Tv8 dalle 18, per la gara vinta da Lewis Hamilton sotto la pioggia

Il monologo con birra di Alessandro sulle pernacchie “che sono aria” dedicato alla figlia (ma anche ai critici), quello di Lillo sull’esperienza covid, ma anche altri momenti – densi e brillanti per davvero – hanno tolto un po’ della confezione da surgelato alla trasmissione (che pure è un live). Da Grande alla seconda puntata ha perso finalmente almeno un po’ di quella insostenibile leggerezza dell’essere sempre fin troppo corretto, da interista di sinistra del conduttore, che forse ne aveva – assieme alla famosa, imprevedibile concorrenza della pallavolo – compromesso un po’ l’esordio. Ma ha rifatto flop per Auditel.

Ascolti tv prima serata

Alla seconda e ultima puntata, domenica 26 settembre, la prestazione Auditel di Alessandro Cattelan in versione Da Grande si può definire deludente: 2,2 milioni e 12%; aveva fatto 2,376 milioni di spettatori e il 12,7% di share alla prima puntata. Complessivamente è indubbiamente poco per la rete di Stefano Coletta e, nonostante le dichiarazioni di prammatica, molto meno di quello che ci si poteva aspettare per un investimento di questo tipo. È cresciuto ancora ed è prevalso con più vantaggio sull’ammiraglia rivale con la terza performance Enrico Papi, perfetto per Scherzi a parte. Scherzando con Elettra Lamborghini, Giorgio Mastrota, Rocco Siffredi, Elenoire Casalegno e, soprattutto, Massimo Giletti e Ciccio Graziani, Papi è arrivato a 3 milioni e 17,3%, mentre la settimana scorsa aveva avuto 2,879 milioni di spettatori e il 15,2% di share.

In gara per il podio, almeno virtualmente, considerati i precedenti ed i target raggiunti da Cattelan e Papi, il calcio senza super appuntamenti, c’erano i film di Rai3 e Italia1 e i telefilm di Rai2. Ebbene, su Italia 1 il disaster movie San Andreas, con Dwayne Johnson e Carla Gugino, ha conseguito 1,295 milioni di spettatori con il 6,5%. Su Rai2 Ncis Los Angeles ha totalizzato 1,232 milioni di spettatori pari ad uno share del 5,5%, mentre Ncis New Orleans ha portato a casa 1,280 milioni di spettatori pari ad uno share del 6%. Su Rai3 la pellicola da Oscar, Il ponte delle spie con Tom Hanks protagonista, ha avuto 1,116 milioni di spettatori con il 5,2%. Sono rimaste in coda le due trasmissioni di approfondimento. Su Rete4 Controcorrente con Beatrice Lorenzin, Francesca Donato, Augusto Minzolini, Massimo De Manzoni, Tommaso Labate, Massimo Polidoro, Nicola Fratojanni, Massimiliano Romeo, Gianluca Brambilla e Antonio Caprarica, Pietro Senaldi, Francesca Fagnani, Vauro Senesi, Luciano Casamonica e Mario Giraldi ospiti di Veronica Gentili, ha riscosso 696mila ed il 3,7%. Su La7 Atlantide-Storie di Uomini e mondi, con in primo piano il docufilm sul Caso Epstein, ha avuto 429mila spettatori e 2,7% di share.

Ascolti tv calcio e sport vari

Inoltre, su Dazn by smart tv, dt e timvisionbox, per Auditel, Napoli-Cagliari è arrivata a 570mila e 2,6%. In tema sport da registrare tante discrete prestazioni. Su Sky la Formula 1 in diretta alle 14.00 con il Gp della Russia ha avuto 1,186 milioni e 7,7%; in differita su Tv8 alle 18.00 la gara vinta da Lewis Hamilton ha riscosso 1,231 milioni con il 7,9%. Su Rai 2 il Campionato del Mondo di Ciclismo ha riscosso 1,374 milioni di spettatori e il 10,1%. Alle 12.30, inoltre su Sky Juventus-Sampdoria ha conseguito 855mila spettatori e il 5,6%. Su Dazn by smart tv, dt e timvisionbox, per Auditel il match ha fatto 440mila spettatori.

Ascolti tv day time

In access. Su Rai1 I Soliti Ignoti a 4,6 milioni e 20,8%. Su Canale 5 Paperissima Sprint 3,4 milioni di spettatori con uno share del 15,3%. Su Italia1 NCIS ha registrato 1,063 milioni di spettatori con il 4,9%. Su Rete4 Controcorrente 950mila e 4,4%. Su Rai 3 la presentazione di Frontiere Speciale a 652mila spettatori con il 3,1% di share. Su La7 In Onda a 915mila spettatori e 4,2%. In preserale. Su Rai1 Reazione a Catena – L’Intesa Vincente ha ottenuto 2,748 milioni di spettatori e 17,7% mentre Reazione a Catena ha raccolto 3,846 milioni di spettatori e 21,3%. Su Canale 5 Caduta Libera – Inizia la Sfida 1,7 milioni di spettatori e 11,4% mentre Caduta Libera ha avuto 2,366 milioni di spettatori e 13,4%. Su Rai3 TGR 2,432 milioni di spettatori con il 12,9%. Su Rai2 Novantesimo Minuto a 596mila spettatori e 3,8%.

Al mattino. Su Rai1 Uno Mattina In famiglia 13,5% e 18,9% e 22,2%, Nostra madre Terra 15,8%, A Sua Immagine 15,8%, Santa Messa 18,9%. Su Canale5 Tg5 Mattina 17,9% e Santa Messa 13,4%. Su Rai3 Agorà weekend 4,1% di share e Raduno Bersaglieri 5,3%. Su La7 Omnibus 2,5% e 2,2%. Su Rai Sport il Campionato del Mondo di Ciclismo, in onda dalle 10.15 alle 15.34, 423mila spettatori e 3,4%. A mezzogiorno. Angelus 19%, Linea Verde 19,1%. Su Canale 5 Le Storie di Melaverde 10,9% e 11,8%, Melaverde 16,83%. Al pomeriggio. Su Rai1 Mara Venier con Domenica In 14%, 13,2%, Da Noi… A Ruota Libera 11,9%. Su Canale 5 L’Arca di Noè 13,2%. La seconda puntata di Amici di Maria De Filippi 16,5%. A seguire Verissimo 18% e 15,8%. Su Rai2 I Campionati Mondiali di Ciclismo 10,1%. Su Rai3 Mezz’ora in Più 5,3% mentre Mezz’ora in Più Il Mondo che Verrà 4,3%.

In seconda serata. Su Rai 1 Speciale Tg1 6,6%. Su Canale 5 TG5 Notte 10,6% di share. Su Rai2 La Domenica Sportiva 10% mentre L’Altra DS 5,4%. Su Italia1 Pressing 5,9% e 4,1% di share. Su Rai 3 il Frontiere Speciale è stato visto dal 3,1%. Su Rete 4 Unbroken 3,3%. News delle 20 Tg1 a 4,9 milioni e 24,2%; Tg5 a 3,780 milioni e 18,4%; TgLa7 a 848mila e 4,1%.

Tra le prestazioni delle native digitali free in prima serata da registrare: Tv8 davanti a Rai4

Su Tv8 MasterChef 10 è la scelta di 503mila spettatori con il 2,8%. Su Rai4 The Bundy 373 mila e 1,8%. Su Iris Teoria del tutto a 349mila e 1,77%. Su Rai Movie Leggenda di un amore 344mila spettatori e 1,7%. Su Real Time 90 giorni per innamorarsi 340mila spettatori e l’1,54%. Sul 20 Vendetta 319mila spettatori con 1,53%. Su Cine34 Casa Stregata a 319mila e 1,53%. Sul Nove Pearl Harbor 314mila spettatori e 2%. Su La5 Love on ice 300mila spettatori con l’1,4%. Su TopCrime Il ritorno di Colombo a 298mila e 1,41%. Su Rai Premium Miss Fisher a 178mila e 0,8%.

Emanuele Bruno

(Nella foto un momento di Da Grande)